Những lô hàng đầu tiên của VitaDairy cập bến Afghanistan

Những sản phẩm sữa công thức mang nhãn hiệu Oggi vừa có mặt tại thị trường Afghanistan, đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển của VitaDairy.

Cuối tháng 5, VitaDairy bắt đầu xuất khẩu nhiều lô sản phẩm dinh dưỡng công thức tới đất nước Trung Á. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, thị trường Afghanistan và các quốc gia Hồi giáo nói chung đều có những tiêu chí khắt khe về chất lượng đối với các sản phẩm nhập khẩu, nhất là các sản phẩm sữa dinh dưỡng cho trẻ em. Thương hiệu Oggi có nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ tăng cân và tiêu hóa được đón nhận và tin dùng tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, để gia nhập thị trường Hồi giáo, các sản phẩm cũng phải vượt qua nhiều yêu cầu và đánh giá về chất lượng, an toàn thực phẩm như chứng nhận ISO 22000:2018, ISO 9001: 2015, chứng nhận Halal... cũng như các kiểm nghiệm đảm bảo không nhiễm khuẩn, hàm lượng dinh dưỡng đúng theo công bố trên bao bì. Nội dung trên bao bì phải sử dụng ngôn ngữ địa phương, cho phép có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đầy đủ thông tin khuyến nghị, theo đúng quy định của quốc gia này.

Kiểm tra sản phẩm trước khi đưa lô hàng ra thị trường. Ảnh: VitaDairy

Các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, Trung và Nam Á như Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iraq, Yemen... đang nổi lên là những thị trường tiềm năng cho ngành hàng sữa bột toàn cầu. Với tổng dân số trên 2 tỷ người, chiếm khoảng 25% dân số thế giới, tỷ lệ sinh tại đây là 4,4 con/phụ nữ, cao gần gấp đôi trung bình toàn cầu là 2,3 con/phụ nữ (theo số liệu của Ngân hàng thế giới và Liên hợp quốc năm 2023), thị trường này hứa hẹn nhiều cơ hội đối với ngành hàng mẹ và bé, nhất là nhóm ngành sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

Nhân viên chăm sóc cộng đồng đang đánh giá thể trạng cho trẻ trong quá trình điều trị suy dinh dưỡng tại khu vực Trung Á. Ảnh: Unicef

Trong suốt hai thập kỷ, đội ngũ các nhà khoa học của VitaDairy đã thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu về thể trạng của trẻ em, nhất là giai đoạn phát triển đầu đời. Trên cơ sở đó, VitaDairy cho ra đời những giải pháp dinh dưỡng nhằm hỗ trợ cải thiện và nâng cao các chỉ số thể chất và trí não của trẻ trên nền miễn dịch khỏe.

Nằm trong top các công ty sản xuất sữa bột hàng đầu thị trường Việt Nam, VitaDairy ngày càng khẳng định vị thế của mình. Đại diện doanh nghiệp cho biết, "khởi đầu bằng sự tử tế, kết hợp với tính khoa học, cùng sự sáng tạo không ngừng nghỉ, VitaDairy không ngừng lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng". Từ đó, doanh nghiệp phát triển mở rộng danh mục sản phẩm với những giải pháp dinh dưỡng ngày càng khoa học, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất giúp VitaDairy tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực khi gia nhập thị trường quốc tế. Ảnh: VitaDairy

Với lợi thế sở hữu trang trại tại Tasmania, Australia, tháng 7 vừa qua, công ty vừa ra mắt thị trường sản phẩm sữa tươi Moozi được sản xuất và nhập khẩu nguyên hộp từ Australia, và sữa thạch Moozi nhiều hương vị. Những sản phẩm này đã và đang nhận được nhiều tín hiệu đón nhận tích cực từ thị trường.

Việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Afghanistan không chỉ là bàn đạp quan trọng giúp VitaDairy mở rộng và tiến sâu hơn vào các thị trường Trung Đông và Nam Á - nơi có nhiều dư địa cho sản phẩm sữa chất lượng đạt chuẩn, giá cả hợp lý. "Đây còn là sự khẳng định về uy tín, chất lượng và năng lực cạnh tranh của một thương hiệu ‘Made in Vietnam’ tại sân chơi quốc tế, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Diệp Chi