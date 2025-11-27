Những lính cứu hỏa quyết lao vào biển lửa trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Vợ người lính cứu hỏa Hong Kong chia sẻ tin nhắn cho thấy chồng quyết tâm lao vào đám cháy vì nhiều người đang cần cứu giúp, khi tham gia chữa cháy khu chung cư ở Đại Bộ.

Vợ một lính cứu hỏa Hong Kong gây chú ý khi đăng lên mạng xã hội Xiaohongshu những dòng tin nhắn giữa hai người trước khi chồng tham gia làm nhiệm vụ dập lửa trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 26/11.

Người lính cứu hỏa nhắn tin thông báo với vợ rằng đám cháy rất lớn, rất nóng và dữ dội, thêm rằng "rất nhiều người không thể cứu được". Khi vợ khuyên anh hãy cẩn thận, anh đáp: "Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào trong".

Lính cứu hỏa đứng dưới đám cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên Xiaohongshu, vợ của một lính cứu hỏa khác cũng tâm sự rằng cô đã lo lắng tới mất ngủ, khi chồng làm nhiệm vụ ở quận Đại Bộ từ khoảng 18h ngày 26/11 và tới giờ vẫn ở đó.

Những thông điệp này gây chú ý khi giới chức Hong Kong xác nhận một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong đám cháy ở khu Wang Fuk Court. Lính cứu hỏa này là Ho Wai-ho, được cấp trên cử đến khu Wang Fuk Court lúc 15h, khoảng 9 phút sau khi đám cháy bùng lên ở khu chung cư.

Lúc này, lửa đang bốc cao theo hệ thống giàn giáo tre bên ngoài tòa nhà Wang Cheong House, trong khi hệ thống báo cháy bên trong tòa nhà không hoạt động.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung Yan-kin cho biết sau khoảng 30 phút chiến đấu với ngọn lửa, Ho Wai-ho mất liên lạc với đồng đội, khi đám cháy bùng lên dữ dội và lan sang các tòa nhà bên cạnh.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong 19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Các quan chức cứu hỏa mô tả giàn giáo tre cùng các vật liệu dễ cháy rơi lả tả xuống dưới, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Ho Wai-ho sau đó được tìm thấy tại tòa nhà Wang Cheong House với nhiều vết bỏng trên mặt.

Sau khi được đưa vào bệnh viện ở quận Sa Điền, lính cứu hỏa qua đời lúc 16h45. Anh Ho đã làm việc trong cơ quan cứu hỏa 9 năm. Giới chức Hong Kong cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ gia đình anh.

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho thiệt mạng trong đám cháy. Ảnh: Sở cứu hỏa Hong Kong

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu cùng các quan chức đã bày tỏ thương tiếc về sự ra đi của lính cứu hỏa Ho, ca ngợi anh đã dũng cảm, tận tụy quên mình vì nhiệm vụ.

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court từ chiều 26/11. Lửa sau đó lan theo hệ thống giàn giáo sang các tòa còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Đám cháy được nâng lên mức báo động số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Hong Kong, vào cuối chiều cùng ngày.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Lực lượng cứu hỏa sáng nay đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong số 7 tòa nhà và bắt đầu tìm kiếm cứu nạn tại các tầng thấp. Vụ hỏa hoạn tính tới nay khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 45 người bị thương nặng.

Wang Fuk Court bắt đầu đón người dân về ở từ năm 1983, theo chương trình hỗ trợ nhà ở của chính quyền Hong Kong. Ban quản lý cụm chung cư hồi năm ngoái phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD cho các tòa nhà.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNA, BBC)