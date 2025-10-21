Những lễ hội ánh sáng ấn tượng nhất thế giới

Khi những ngày thu - đông dài và ảm đạm, nhiều thành phố trên thế giới chọn cách thắp sáng bầu trời ánh sáng của hàng triệu ánh đèn. Từ các màn trình diễn kỹ thuật số, chiếu hình 3D đến lễ hội nến truyền thống, ánh sáng được xem là biểu tượng của niềm vui, sự sáng tạo và hy vọng.

Dưới đây là những lễ hội ánh sáng quy mô lớn, thu hút đông đảo người tham gia, do tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) giới thiệu như gợi ý dành cho du khách trải nghiệm dịp cuối năm.

Lễ hội ánh sáng Lyon, Pháp

Thời gian: 5 - 8/12

Lễ hội ánh sáng Lyon là một trong những lễ hội lâu đời nhất thế giới, bắt nguồn từ năm 1643 khi người dân thắp nến tạ ơn Đức Mẹ Maria vì đã giúp thành phố thoát khỏi dịch bệnh. Trải qua hàng trăm năm, lễ hội phát triển thành sự kiện quy mô quốc tế, quy tụ nghệ sĩ ánh sáng từ khắp nơi. Giữ nét truyền thống, mỗi hộ dân vẫn đặt một ngọn nến bên cửa sổ vào dịp này. Ảnh: Alicia Canter