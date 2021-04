Những lần Hoàng thân Philip được khắc họa trên phim

Matt Smith, Tobias Menzies... từng đóng Hoàng thân Philip - phu quân điển trai, tài giỏi của Nữ hoàng Elizabeth II.

Hoàng thân Philip - qua đời hôm 9/4 ở tuổi 99 - dành phần lớn cuộc đời đồng hành và hỗ trợ vợ. Trong nhiều năm đó, ông xuất hiện trong các phim tài liệu về Hoàng gia Anh. Philip cũng là cảm hứng cho một số dự án điện ảnh, truyền hình. Tờ New York Times đánh giá nhân vật luôn là thử thách khó vì ít người có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu tính cách của ông.

Series The Crown

Từ năm 2016, Netflix phát hành series The Crown khai thác đời sống Hoàng gia Anh dưới thời Elizabeth II. Nhiều diễn viên lần lượt hóa thân Hoàng thân Philip. Matt Smith giữ vai ở hai mùa đầu của loạt phim, đóng cặp Claire Foy trong vai nữ hoàng. 20 tập phim khai thác mối quan hệ giữa hai người từ đám cưới (năm 1947) cho đến khi nữ hoàng Elizbeth mang thai hoàng tử Edward (năm 1964).

Matt Smith (trái) và Tobias Menzies trong vai Hoàng thân Philip ở các mùa series "The Crown". Ảnh: Handout.

Nam diễn viên nói với Los Angeles Times về nhân vật: "Ông ấy bị giằng xé giữa vai trò với vợ và nhiệm vụ của bản thân. Tôi thấy xung đột đó rất thú vị vì nhân vật liên tục bị kéo về hai phía. Không người đàn ông nào thời đó chịu quỳ gối hoặc đi sau vợ. Mọi việc thật khó khăn với Philip". Vai diễn cũng giúp Smith nhận đề cử Primetime Emmy đầu tiên trong sự nghiệp, năm 2018.

Ngôi sao truyền hình Tobias Menzies thay thế Smith trong mùa ba và bốn của The Crown, đóng cùng minh tinh Olivia Colman. Hai phần phim kể về giai đoạn từ năm 1964 tới năm 1990. Ở phần ba, các nhà làm phim khai thác tuổi thơ bi thảm của Philip. Diễn viên nhí Finn Elliot xuất hiện trong ba tập phim, vào vai Hoàng thân thời trẻ. Tờ Vanity Fair nhận xét Menzies đã khéo léo thể hiện tình yêu của Philip với lực lượng hải quân và đẩy cao xung đột tâm lý của ông khi phải bỏ tất cả để để hỗ trợ vợ khi bà lên ngôi Nữ hoàng.

Đến mùa bốn, hai nhân vật Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II nhường đất diễn cho Thái tử Charles (Josh O’Connor đóng) và Công nương Diana (Emma Corrin). Dù không còn nhiều thời lượng, Menzies vẫn được đánh giá có màn thể hiện xuất sắc mỗi khi xuất hiện. Anh bộc lộ được nhiều xung đột bên trong nhân vật. Tờ Vanity Fair nhận xét màn hóa thân của Menzies đã khiến nhân vật thoát khỏi khuôn mẫu Philip ngoài đời, khiến khán giả có thêm nhiều góc nhìn mới về Hoàng thân. Vai diễn cũng giúp anh nhận một đề cử Quả Cầu Vàng năm ngoái.

The Crown phần 3 - trailer Trailer "The Crown". Video: Netlfix.

Sau Menzies, diễn viên gạo cội xứ Wales - Jonathan Pryce - sẽ đảm nhận vai Philip trong mùa The Crown tiếp theo, dự kiến phát sóng năm 2022. Ông nhiều khả năng thể hiện nhân vật từ thập niên 1990 đến khi qua đời. Giai đoạn này, Philip gặp một số vấn đề sức khỏe và dần rút khỏi các hoạt động của Hoàng gia Anh.

The Queen (2006)

The Queen khai thác đời sống Hoàng gia Anh sau cái chết của Công nương Diana năm 1997. Peter Morgan - nhà sản xuất series The Crown - viết kịch bản. Diễn viên người Mỹ James Cromwell đóng cặp Helen Mirren trong vai Nữ hoàng Elizabeth II - màn trình diễn giúp cô đoạt giải Oscar nữ chính năm 2007. Tờ New York Times nhận xét Cromwell chủ ý thể hiện Philip như một "bóng đèn sáng mờ" bên cạnh vợ nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong phim.

James Cromwell trong vai Hoàng thân Philip phim "The Queen" (2006). Ảnh: Handout.

Cây bút Ingrid Seward - tác giả cuốn chân dung Prince Philip Revealed - nhận xét nhân vật phần nào tái hiện thành công mối quan hệ căng thẳng giữa Hoàng thân và con dâu. Tuy nhiên, cô cho rằng phim không thể hiện được nỗ lực của Philip khi nhiều lần viết thư động viên Diana trước khi hoàn toàn bỏ cuộc vì bà không hợp tác.

"Philip cố gắng giúp đỡ Diana. Tuy nhiên, bà ấy quay lưng chống lại ông ấy. Diana từng nói với tôi rất ghét Philip. Diana khuyên các con không bao giờ trò chuyện với người không đáp lại, như cách Philip làm với bà ấy", Seward nói với New York Times. Cây bút cũng giải thích Hoàng thân gặp vấn đề về thính lực, khiến Diana hiểu lầm ông coi thường bà.

Charles & Diana: A Royal Love Story và The Royal Romance Of Charles And Diana

Trước khi nổi tiếng với vai Saruman của loạt phim The Lord of the Rings, Christopher Lee từng ghi dấu ấn với vai Philip trong phim truyền hình Charles & Diana: A Royal Love Story của kênh ABC thập niên 1980. Cùng thời gian đó, tài tử Stewart Granger đóng vai tương tự trong phim truyền hình The Royal Romance Of Charles And Diana của đài CBS.

Christopher Lee (phải) trong vai Hoàng thân Philip. Ảnh: Tribune.

Kịch bản hai phim được xây dựng theo mô-típ "nàng Lọ Lem" về hành trình gia nhập Hoàng gia Anh của Công nương Diana. Nhân vật Philip được thể hiện là người hiền hậu và luôn giúp đỡ con dâu. Cả hai bộ phim đều bị nhận xét thể hiện Hoàng thân thiếu chính xác. Theo cây bút Ingrid Seward, Philip và con trai Charles không hòa thuận như cách các bộ phim này thể hiện.

Đạt Phan