Những lần Bình 'Kiểm' gom súng thực hiện kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng

TP HCMNguyễn Đức Bình (Bình "Kiểm") bị cáo buộc cùng đồng phạm 3 lần gom, mua súng đạn nhằm thực hiện kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu song bất thành.

Hành vi của Bình, 55 tuổi, cùng đồng phạm được nêu trong cáo VKSND Tối cao vừa ban hành, chuyển cho VKSND khu vực tại TP HCM để truy tố. Trong đó, Bình bị cáo buộc tội Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) bị truy tố về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Các bị can Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi); Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi, còn gọi Vũ "Mèo") cùng bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Lại Nam Phương bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Bình "Kiểm" lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công tố xác định Bình "Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Từ tháng 4 đến 10/2024, ông ta câu kết cùng với Tuấn An, Hoàng Vũ, Hoàng Anh và hai đàn em thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từng quen nhau trong thời gian bị tạm giam tại Chí Hòa, đầu tháng 7/2024, sau khi ra trại, Bình và Phương hẹn gặp nhau. Phương rủ Vũ "Mèo" cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Nghe vậy, Vũ "Mèo" liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "em tặng anh quà". Bình mở túi ra xem và kéo thử súng rồi đưa cho Hoàng Anh mang đi cất giấu.

Khoảng một tháng sau, quán đóng cửa do làm ăn thua lỗ, Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được đại ca tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đem chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Ngày 30/10/2024, số vũ khí trên bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Cũng trong thời gian khoảng tháng 8/2010, qua giới thiệu, Bình biết Nguyễn Tuấn An có nhiều mối quan hệ bên Lào nên nhờ người này mua 2 khẩu AK cùng đạn.

An sau đó qua Lào nhờ nhiều người tìm mua cho Bình được một khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 29/9/2024, khi An cất giấu toàn bộ súng, đạn nói trên vào valy, chuẩn bị chuyển về Việt Nam thì bị công an Lào phát hiện, thu giữ và chuyển giao cho Bộ Công an xử lý.

Ngoài ra, Bình còn nhờ Trần Đình Thiện (34 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và chuyển cho người này 20 triệu đồng để đặt mua một khẩu súng quân dụng. Thiện sau đó nhờ Lê Minh Nghĩa mua nhưng bị người này lừa chiếm đoạt 21,3 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn An lúc bị bắt cùng số súng đạn mua về cho Bình Kiểm. Ảnh: Công an cung cấp

Mưu đồ nhắm vào người mẫu, ca sĩ nổi tiếng

Là dân anh chị máu lạnh, nên ngay sau khi ra tù hồi tháng 4 năm ngoái, Bình bị đưa vào "tầm ngắm" của trinh sát Phòng trọng án (C02) Bộ Công an. Cảnh sát sau đó phát hiện Bình vừa được trả tự do đã quy tụ các bạn tù, giang hồ cộm cán về dưới trướng để hình thành băng nhóm xã hội đen.

Theo Bộ Công an thông tin trước đó, Bình là chủ mưu cùng băng nhóm lên kế hoạch sẽ tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng phạm tại Mỹ phát tán lên các trang website khiêu dâm để kiếm tiền.

Sau khi lên kế hoạch, Bình phân công đàn em đi gặp gỡ kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được băng nhóm này lên lịch sẵn. Để chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch, Bình "Kiểm" liên hệ nhiều nguồn để mua súng đạn. Trong đó đặt hàng Nguyễn Tuấn An - giang hồ nhiều tiền án, sang Lào mua súng AK và đạn chuyển về Việt Nam.

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, cảnh sát tung quân bắt giữ băng nhóm Bình "Kiểm" ở TP HCM và nhiều địa điểm, ngăn chặn âm mưu của chúng. Cảnh sát đã thu giữ 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Liên quan đến hành vi phạm tội của một số bị can khác, cơ quan tố tụng đã tách vụ Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng ra thành vụ án khác để xử lý sau. Trong phạm vi vụ án này, 10 bị can khác bị truy tố về một trong các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều lần vào tù ra trại, Bình "Kiểm" sẵn sàng gây hấn với nhiều băng nhóm giang hồ lúc bấy giờ và từng thách thức ông trùm Trương Văn Cam (Năm Cam).

Năm 2005, Bình "Kiểm" tham gia vụ án bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê và tống tiền 10 triệu USD. Hai năm sau đó, với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Bình bị TAND TP HCM tuyên 28 năm tù.

Hải Duyên