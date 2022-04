Những lá thư gieo mầm hy vọng

Cầm trên tay lá thư động viên của một bạn nhỏ Hà Nội, Quỳnh Như (TP HCM) không khỏi xúc động, tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn.

Quỳnh Như mất cha và bà nội trong đợt dịch căng thẳng nhất tại TP HCM năm 2021. Cha Quỳnh Như là lao động chính trong gia đình, kể từ khi cha ra đi, căn nhà em trở nên chông chênh không có điểm tựa. Đối mặt với mất mát, em rất buồn nhưng vẫn hồn nhiên, tự nhủ sẽ học giỏi cho mẹ vui hơn. Sự hồn nhiên ấy của em cũng chính là tia sáng, là động lực để mẹ em mạnh mẽ hơn trên chặng đường tiếp theo.

Giống như Quỳnh Như, Hiếu Nghĩa cũng là một trong những em nhỏ mồ côi cha sau đại dịch. Nghĩa năm nay học lớp 7, đang sống cùng mẹ và em trai 4 tuổi. Từ ngày cha mất, Nghĩa ít nói và trầm tính hơn hẳn. Em hiểu rằng, giờ đây, mình chính là chỗ dựa cho mẹ và em trai. "Em sẽ cố gắng giúp mẹ làm nhiều việc nhà. Em sẽ học thật giỏi và chăm sóc em trai đỡ mẹ", Nghĩa tâm sự.

Hiếu Nghĩa và Quỳnh Như là hai trong số hơn 1.500 trẻ em ở TP HCM mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ do Covid-19, theo công bố của Sở Giáo dục & Đào tạo TP HCM. Covid-19 đi qua để lại những mất mát to lớn không thể diễn tả thành lời.

Nhằm san sẻ với hoàn cảnh của các em, nhiều tổ chức, cá nhân khắp cả nước đã hướng về, chung tay giúp đỡ, trong đó, có chương trình Tết An Bình 2022 do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) phát động.

Lá thư của một em nhỏ tại Hà Nội gửi cho Quỳnh Như. Ảnh: ABBank

Đầu năm 2022, chương trình làm cầu nối đưa hàng trăm nghìn lá thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ của con, em cán bộ nhân viên ngân hàng từ mọi miền Tổ quốc đến với các bé ở TP HCM.

Những bức thư, tấm thiệp viết tay chứa đựng tình cảm, lời động viên trong sáng, ngây ngô của trẻ thơ được đại diện những người làm chương trình trao tận tay các em nhỏ. Mỗi lá thư lại thắp lên một niềm hy vọng giúp các em lạc quan và có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đáp lại tình cảm đó, Quỳnh Như, Hiếu Nghĩa và nhiều bạn nhỏ tại TP HCM đã vẽ những ước mơ, gửi gắm niềm tin nhờ ban tổ chức chương trình hồi đáp và lan tỏa. Những bức tranh cây ước mơ, cây tặng ba, cây tặng mẹ của các bạn lại cùng hành trình Tết An Bình 2022 tới Văn Bàn (Lào Cai) - nơi mà chương trình sẽ trồng tặng hàng nghìn cây xanh để phủ xanh đất trống.

Tại đây, những cây ước mơ trong tranh sẽ được các em nhỏ địa phương và các tình nguyện viên Tết An Bình hiện thực hóa bằng những mầm cây xanh trồng mới, được chăm bón.

"Cây ước mơ" của một em nhỏ TP HCM muốn gửi gắm qua chương trình của ABBank. Ảnh: ABBank

Cầm trên tay lời hồi đáp và cũng là sự gửi gắm về ước mơ của các bạn ở phương xa, em Bàn Thị Ngọc, học sinh lớp 1 tại điểm trường Nậm Hốc (Văn Bàn, Lào Cai) hy vọng, các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở TP HCM sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, cố gắng học tập thật tốt. "Em mong các bạn cùng thi đua với em, để biến ước mơ của em và các bạn ấy thành hiện thực", Ngọc chia sẻ.

Cùng với 25.000 cây xanh khác được trồng tại huyện Văn Bàn (Lào Cai), những mầm cây đặc biệt được đặt tên và được chính tay các em nhỏ địa phương trồng xuống chính là những cây ước mơ được gửi gắm từ TP HCM xa xôi.

Những mầm cây mang theo ước mơ, hy vọng của thế hệ mầm non đã được vun trồng tại vùng đất Văn Bàn, Lào Cai. Ảnh: ABBank

"Khi yêu thương được nhân rộng, cũng là lúc hy vọng sẽ nảy mầm. Dưới sự chăm sóc của các bạn nhỏ và người dân nơi đây, những mầm cây nhỏ sẽ lớn lên, tỏa lan sự yêu thương, hy vọng và đưa những ước mơ bé nhỏ ấy bay cao, bay xa", đại diện chương trình Tết An Bình bày tỏ.

An Nhiên