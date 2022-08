Những kỷ lục gia Ngoại hạng Anh

Tròn 30 năm kể từ khi ra đời, Ngoại hạng Anh trở thành giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh và sản sinh ra nhiều kỷ lục gia như Alan Shearer hay Wayne Rooney.

Alan Shearer thời còn chơi cho Newcastle giai đoạn 1996-2006. Ảnh: Sky Sports

Trận Ngoại hạng Anh đầu tiên diễn ra ngày 15/8/1992, khi Brian Deane ghi bàn đầu tiên trong lịch sử giải, giúp Sheffield Utd hạ Man Utd 2-1. Kể từ đó, giải đấu đã diễn ra 11.646 trận, với 4.488 cầu thủ đến từ 120 quốc gia góp mặt.

Đã có 50 CLB chơi ở Ngoại hạng Anh, trong đó bảy đội từng vô địch. Man Utd giàu thành tích nhất với 13 lần đăng quang, đều dưới thời Alex Ferguson.

Gareth Barry chơi nhiều trận nhất lịch sử giải, với 653 trận cho Aston Villa, Man City, Everton và West Brom trong 21 mùa. Ryan Giggs đứng thứ hai với 632 trận cho Man Utd - kỷ lục của một cầu thủ với một đội tại giải.

Nếu tính theo thời gian thi đấu cụ thể, Barry cũng dẫn đầu với 54.439 phút trên sân. Thủ môn David James lên thứ hai với 51.299 phút, Frank Lampard đứng thứ ba với 48.869 phút, còn Giggs rơi xuống thứ tư.

Xét về số bàn, huyền thoại Alan Shearer vẫn đứng đầu với 260 bàn cho Blackburn và Newcastle trong 14 mùa. Ông đang hơn người thứ hai Wayne Rooney tới 52 bàn. Cầu thủ gần nhất có khả năng bắt kịp Shearer là Harry Kane, khi tiền đạo Tottenham đứng thứ tư với 184 bàn. Nếu ghi trung bình 20 bàn mỗi mùa, Kane cần thêm bốn mùa giải để phá kỷ lục của Shearer.

Shearer cũng đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn bằng đầu ở Ngoại hạng Anh, với 46 bàn. Người dẫn đầu danh sách này là tiền đạo cao 2m01 Peter Crouch, với 53 bàn, chiếm 49% tổng số bàn của anh tại giải đấu. Kane cũng đứng thứ 10 trong danh sách này với 31 bàn.

Shearer còn đứng đầu về số bàn phạt đền tại giải, với 56 bàn. Trung bình cứ gần năm bàn của ông, lại có một bàn phạt đền. Tỷ lệ chuyển hoá phạt đền thành bàn của tiền đạo sinh năm 1970 đạt hơn 90%. Còn Rooney đứng thứ chín trong danh sách với 23 bàn phạt đền.

Shearer chỉ không vào nhóm cầu thủ sút phạt thành nhiều bàn nhất, khi David Beckham dẫn đầu với 18 bàn, dù chỉ chơi thường xuyên tám mùa cho Man Utd. Tiền vệ James Ward-Prowse đang có cơ hội vượt qua Beckham, khi anh đứng thứ hai với 14 bàn từ đá phạt trực tiếp. Thierry Henry, Cristiano Ronaldo và Gianfranco Zola cùng đứng thứ ba với 12 bàn.

Về kiến tạo, Kevin de Bruyne chỉ đang đứng thứ tám trong danh sách với 88 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Giggs dẫn đầu với thông số gần gấp đôi De Bruyne, 162 pha kiến tạo. Anh bỏ xa người thứ hai Cesc Fabregas tới 51 kiến tạo. Ngoài De Bruyne, Top 10 kiến tạo Ngoại hạng Anh chỉ còn James Milner đang thi đấu.

Barry không chỉ chơi nhiều trận nhất ở Ngoại hạng Anh, mà còn dính nhiều thẻ vàng nhất, với 123 thẻ. Ngoài ra chỉ còn một cầu thủ bị phạt hơn 100 thẻ vàng là Rooney (102 lần). Top 10 danh sách này không còn cầu thủ nào đang thi đấu.

Trong Top 10 cầu thủ nhận thẻ vàng, chỉ Lee Cattermole cũng ở nhóm nhận nhiều thẻ đỏ nhất. Có ba cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất là Patrick Vieira, Richard Dunne và Duncan Ferguson với tám thẻ đỏ. Roy Keane, Cattermole, Alan Smith và Vinnie Jones bảy lần bị truất quyền thi đấu.

Jones chỉ chơi bảy mùa giải ở Ngoại hạng Anh, nhưng nhận bảy thẻ đỏ. Anh nổi tiếng không kém trong nghề diễn viên. Anh từng đóng vai Juggernaut trong X-Men: The Last Stand, lồng tiếng cho Freddie the Dog ở Madagascar 3, hay làm nam chính cùng Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger trong phim hành động Escape Plan.

Về số trận giữ sạch lưới Petr Cech không có đối thủ với 202 trận. Anh bỏ xa người đứng thứ hai khi David James có 169 trận giữ trắng lưới. Top 10 thủ môn giữ sạch lưới chỉ có một người còn đang thi đấu, là David de Gea cho Man Utd. Nhưng trong bốn trận gần nhất, anh đều để đối thủ ghi bàn.

Ngoài việc vinh danh những kỷ lục gia, Ngoại hạng Anh còn tổ chức bình chọn 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử giải. Trong đó, có chức vô địch của Leicester City mùa 2015-2016, hay bàn thắng phút bù giúp Man City đăng quang mùa 2011-2012.

Hoàng An