Những kiểu phối đồ tôn dáng với giày bệt

Khi mặc cả bộ cùng màu sắc, nhất là váy midi tạo cảm giác lòe xòe, bạn hãy chọn tất màu nổi và giày mũi nhọn để hướng sự chú ý vào chân, từ đó tạo hiệu ứng thời trang và thon thả hơn.