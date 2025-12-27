Những kiểu phối đồ tôn dáng với giày bệt

Theo WWW, một trong những cách đơn giản bạn có thể áp dụng là kết hợp blazer, váy ngắn, quần tất len cùng giày Mary Jane. Phần quai của loại giày này tạo cảm giác chân bớt trống trải khi mang đồ ngắn.
Theo WWW, một trong những cách đơn giản bạn có thể áp dụng là kết hợp blazer, váy ngắn, quần tất len cùng giày Mary Jane. Phần quai của loại giày này tạo cảm giác chân bớt trống trải khi mang đồ ngắn.
Thay blazer bằng áo khoác dạ dáng dài tối giản và áp dụng phong cách mặc cả "cây" đồng màu, bạn sẽ có một diện mạo phù hợp đi làm, đi chơi.
Thay blazer bằng áo khoác dạ dáng dài tối giản và áp dụng phong cách mặc cả "cây" đồng màu, bạn sẽ có một diện mạo phù hợp đi làm, đi chơi.
Một trong những bí quyết giúp bạn tôn chân khi mang giày bệt là sử dụng quần ống côn hoặc ống trứng, tránh quần ống rộng. Độ ôm của quần tạo nên sự gọn gàng, trông dáng người cao ráo hơn.
Một trong những bí quyết giúp bạn tôn chân khi mang giày bệt là sử dụng quần ống côn hoặc ống trứng, tránh quần ống rộng. Độ ôm của quần tạo nên sự gọn gàng, trông dáng người cao ráo hơn.
Bộ cánh áo len cổ lọ, quần jeans và giày búp bê là công thức phối dành cho những người chuộng phong cách thanh lịch.
Bộ cánh áo len cổ lọ, quần jeans và giày búp bê là công thức phối dành cho những người chuộng phong cách thanh lịch.
Những cô gái thích phá cách có thể kết hợp quần culottes, giày mũi nhọn và áo khoác lông.
Những cô gái thích phá cách có thể kết hợp quần culottes, giày mũi nhọn và áo khoác lông.
Nếu không thích mặc quần tất cùng quần shorts hoặc váy ngắn, bạn có thể chọn tất cao tới đầu gối. Tránh mang tất cổ thấp vì khiến tổng thể mất cân đối.
Nếu không thích mặc quần tất cùng quần shorts hoặc váy ngắn, bạn có thể chọn tất cao tới đầu gối. Tránh mang tất cổ thấp vì khiến tổng thể mất cân đối.
Khi mặc cả bộ cùng màu sắc, nhất là váy midi tạo cảm giác lòe xòe, bạn hãy chọn tất màu nổi và giày mũi nhọn để hướng sự chú ý vào chân, từ đó tạo hiệu ứng thời trang và thon thả hơn.
Khi mặc cả bộ cùng màu sắc, nhất là váy midi tạo cảm giác lòe xòe, bạn hãy chọn tất màu nổi và giày mũi nhọn để hướng sự chú ý vào chân, từ đó tạo hiệu ứng thời trang và thon thả hơn.
Giày loafer dành cho những cô gái chuộng phong cách công sở thanh lịch và nam tính. Bạn có thể phối chúng cùng cardigan, sơ mi và chân váy midi, mini hoặc quần jeans ống đứng đều đẹp.
Giày loafer dành cho những cô gái chuộng phong cách công sở thanh lịch và nam tính. Bạn có thể phối chúng cùng cardigan, sơ mi và chân váy midi, mini hoặc quần jeans ống đứng đều đẹp.
Bộ cánh gồm áo khoác tweed, quần jeans và sneakers dành cho những người làm việc, sinh hoạt trong môi trường năng động.
Bộ cánh gồm áo khoác tweed, quần jeans và sneakers dành cho những người làm việc, sinh hoạt trong môi trường năng động.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest