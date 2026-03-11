Những kiểu phối áo khoác ngày giao mùa

Theo WWW, trong thời điểm tiết trời chuyển dần từ xuân sang hè, bạn nên chọn các loại áo khoác mỏng và ngắn kết hợp với các món đồ nhiều lớp. Cách mặc này linh hoạt, giúp bạn dễ dàng biến tấu, thay đổi sao cho phù hợp với nhiệt độ lên, xuống trong ngày. Áo khoác tweed không cổ là một trong những lựa chọn phù hợp, đi cùng áo thun dài tay, quần jeans và bốt cổ thấp.
Blazer, áo quây và chân váy midi tạo thành bộ ba hấp dẫn khi đi chơi với bạn bè, hẹn hò.
Trench coat phối áo hoodie, sweatshirt, chân váy denim và bốt cổ thấp thích hợp với những cô gái năng động, thanh lịch.
Bạn còn có thể kết hợp áo khoác da lộn, áo polo và giữ nhiệt mỏng bên trong, đi kèm quần shorts kaki và sneakers. Trang phục phù hợp khi đi du lịch, gặp gỡ bạn bè.
Những cô gái ưa chuộng vẻ phóng khoáng, bụi bặm có thể thử áo khoác thể thao, áo thun, sơ mi buộc ngang hông và quần túi hộp.
Áo khoác da và áo thun bó sát đi kèm quần jeans ống đứng hoặc skinny, bốt cao bồi. Cách mặc này dành cho những cô gái có cá tính mạnh.
Phong cách trẻ trung và thanh lịch với cặp màu xanh dương - nâu qua áo khoác len mỏng, sơ mi dáng thụng, chân váy mini và bốt cao tới gối.
Công thức kinh điển phù hợp với mọi dáng người, gồm suit, sơ mi trắng và giày gót nhọn. Để bớt nhàm chán, bạn hãy thử sắm bộ vest họa tiết da báo thay vì đơn sắc.
Một trong những kiểu phối giúp bạn trông trẻ hơn là phong cách học đường, với áo khoác bóng chày bằng nỉ, áo thun giữ nhiệt, quần shorts bermuda và sneakers.
Diện cả bộ denim với áo dệt kim mỏng bên trong cũng là cách mặc phù hợp trong những ngày giao mùa.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest