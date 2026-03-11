Những kiểu phối áo khoác ngày giao mùa

Theo WWW, trong thời điểm tiết trời chuyển dần từ xuân sang hè, bạn nên chọn các loại áo khoác mỏng và ngắn kết hợp với các món đồ nhiều lớp. Cách mặc này linh hoạt, giúp bạn dễ dàng biến tấu, thay đổi sao cho phù hợp với nhiệt độ lên, xuống trong ngày. Áo khoác tweed không cổ là một trong những lựa chọn phù hợp, đi cùng áo thun dài tay, quần jeans và bốt cổ thấp.