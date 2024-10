Những kiểu mốt làm thay đổi thế giới thời trang

Theo Vogue, áo phông Dior in slogan do Maria Grazia Chiuri thiết kế được xem là chiếc áo tôn vinh phái đẹp nổi tiếng nhất trong thập niên 2010. Trong bộ sưu tập đầu tay dành cho nhà mốt Pháp, Chiuri chinh phục giới yêu thời trang bằng áo in câu nói của nhà văn Chimamanda Ngozi Adichie: "Chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa nữ quyền".

Sau khi thiết kế xuất hiện trên mọi tạp chí đình đám, được nhiều người nổi tiếng lựa chọn, một số thương hiệu cũng tung ra phiên bản tương tự, làm dấy lên làn sóng hồi sinh của áo phông in slogan ủng hộ nữ giới.