Những kiểu mặc váy len trông cuốn hút

Theo WWW, váy len là thiết kế cơ bản và tiện lợi, được nhiều người lựa chọn khi đi làm hoặc dự sự kiện. Với khả năng co giãn, chất liệu mềm mại, váy len giúp người mặc giữ ấm và thoải mái.

Một trong những cách phối phổ biến là váy len cao cổ dáng chữ A dài ngang bắp chân và áo khoác măng tô, bốt cổ thấp hoặc giày cao gót. Cách mặc này phù hợp với mọi dáng người, che khuyết điểm hiệu quả ở eo và chân.