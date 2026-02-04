Những kiểu cần gạt mưa không nhiều người để ý

Kiểu gạt song song là thiết kế phổ biến nhất, nhưng ngoài ra còn có cách gạt đối xứng, gạt đơn hay hình bình hành.

Thiết kế mặt phẳng được làm sạch (quỹ đạo quét) của gạt mưa ôtô được quyết định bởi cách bố trí các tay gạt và cơ cấu truyền động. Phổ biến nhất là gạt song song.

Gạt mưa song song được áp dụng trên hầu hết các dòng xe con hiện nay. Cấu tạo gồm hai cần gạt di chuyển cùng hướng, xoay quanh các trục cố định gắn ở chân kính chắn gió, tạo ra vùng làm sạch lớn ở phía trước mặt người lái. Tuy nhiên, nó thường để lại một vùng hình tam giác không được quét sạch ở góc phía hành khách.

Các kiểu mặt phẳng làm sạch cho kính chắn gió ôtô. Ảnh: Applied Mechanisms

Kiểu gạt đối xứng thường xuất hiện trên các dòng xe có kính chắn gió rộng hoặc xe cao cấp, xe buýt. Hai cần gạt di chuyển ngược chiều nhau từ tâm ra hai bên hoặc từ hai bên vào tâm.

Cách làm này tối đa hóa diện tích làm sạch trên toàn bộ bề mặt kính, loại bỏ vùng tam giác bị sót ở giữa như kiểu song song. Thiết kế đòi hỏi cơ cấu điều khiển phức tạp để tránh hai cần gạt va chạm vào nhau.

Kiểu gạt đơn được sử dụng trên một số mẫu xe nhỏ (như Fiat Panda đời cũ) hoặc xe thể thao đặc biệt (như xe Mercedes thế hệ trước). Hệ thống chỉ sử dụng một cần gạt lớn đặt ở chính giữa kính chắn gió.

Thiết kế này đơn giản cho các dòng xe nhỏ. Một số phiên bản cao cấp (như của Mercedes) sử dụng cơ cấu đẩy để đẩy lưỡi gạt vươn xa hơn vào các góc kính, giúp tăng diện tích làm sạch lên đến 95% bề mặt.

Những kiểu làm sạch kính chắn gió ôtô không nhiều người để ý Kiểu cần gạt đơn "nhún nhảy" của Mercedes. Video: Josh Brinson

Kiểu gạt hình bình hành thường được dùng cho kính chắn gió có diện tích bề mặt rất phẳng và cao như xe khách, xe tải lớn. Cần gạt có cấu trúc gồm hai thanh song song nối với nhau và lưỡi gạt luôn thẳng đứng (vuông góc với mép kính) trong suốt quá trình di chuyển. Điều này giúp làm sạch diện tích hình chữ nhật thay vì hình quạt tròn, tối ưu cho các loại kính chắn gió lớn của xe thương mại.

Trong khi đó, gạt nước của kính sau thường là dạng gạt đơn trung tâm với hành trình quét khoảng 180 độ để đảm bảo tầm nhìn tối thiểu qua gương chiếu hậu trong xe.

Mỹ Anh