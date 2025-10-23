Những kiểu áo mùa thu giúp bạn trông trẻ hơn

Theo Vogue, áo hoodie là biểu tượng của thời trang đường phố (streetwear) và văn hóa thanh niên từ thập niên 1970 đến nay, xuất phát từ các trường học, giới hip-hop, lướt ván và phong trào Y2K. Do đó, khi mặc hoodie, bạn có thể toát lên tinh thần trẻ trung, phóng khoáng và năng động của các nhóm tuổi 18-25.