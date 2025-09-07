Những 'kiếp nạn' của chàng trai 19 tuổi đi khắp thế giới

Từ núp trong hầm trú bom đến suýt bị bắt cóc, hành trình đi khắp thế giới trong một năm của Arjun Malaviya khác xa với bạn bè cùng lứa.

Arjun Malaviya, 19 tuổi, là một trong những du khách trẻ nhất lịch sử một mình đặt chân đến 100 quốc gia. Trong 13 tháng, chàng sinh viên ngành kỹ thuật thuộc Đại học California ở Santa Barbara, Mỹ đi từ Afghanistan đến Papua New Guinea, từ Colombia đến Iceland với ngân sách tổng cộng 22.500 USD.

Arjun học vượt so với bạn cùng trang lứa nên hoàn thành trung học năm 16 tuổi. Thay vì vào thẳng đại học, Arjun dành hai năm làm trợ lý hành chính toàn thời gian và huấn luyện tennis bán thời gian để có tiền đi du lịch mà không xin bố mẹ. Sinh nhật năm 17 tuổi, chàng trai trẻ bắt đầu lên đường, từ Mỹ bay đến Đông Nam Á, rồi châu Âu, các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, Nam Mỹ và cuối cùng là Trung Đông.

Arjun Malaviya (đội mũ) ngồi thuyền trong chuyến đi đến Papua New Guinea. Ảnh: DM

Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng: ăn đồ địa phương giá rẻ, đặt tàu hỏa, xe buýt và chuyến bay giá rẻ, đôi khi chỉ ở mỗi quốc gia 3-4 ngày. Những quốc gia nhỏ như San Marino, Nauru và Liechtenstein chỉ mất vài giờ để khám phá, trong khi các điểm đến rộng lớn và phức tạp hơn như Iran, Colombia hay Thụy Sĩ cần đến một tuần.

Cậu thiếu niên khẳng định mình không lãng phí thời gian vào tiệc tùng hay chơi bời. "Tôi sống khá khổ cực, ngủ ở sân bay, ngủ nhờ ghế sofa, tỉnh dậy với những con cua trên giường - đủ loại chuyện lạ lùng", Arjun nói. Dù vậy, chàng trai trẻ tự nhận "sống kỷ luật", chưa bao giờ ra ngoài buổi đêm và chỉ khám phá từ 5h đến 22h mỗi ngày.

Trong số điểm đến, Arjun thích nhất Iceland và Bolivia vì cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Ngoài ra, nam du khách cũng thích Syria, Papua New Guinea, Madagascar và Palau.

Dù không nêu thẳng tên những nơi ít yêu thích, Arjun gợi ý đó là các điểm du lịch quá đông khách ở châu Âu và Đông Nam Á.

"Khi tôi đến một siêu thị ở Thái Lan, nếu không ai nói tôi đang ở Thái Lan mà chỉ thả tôi vào đó, tôi đã nghĩ mình đang ở quê nhà, vì mọi thứ đều là của Mỹ", anh nói.

Bức ảnh được Arjun chụp trong chuyến du lịch Myanmar. Ảnh: DM

Chuyến đi cũng không chỉ toàn màu hồng. Tại Moldova, khi đi gần biên giới Ukraine năm 2023, Arjun phải chạy vào hầm trú bom sau khi còi báo động không kích vang lên. Cậu mô tả sự việc lúc đó "đầy lo lắng".

Ở Venezuela, trong lúc chờ chuyến bay sang Colombia, cậu bị nhà chức trách giữ lại ở sân bay trong hai giờ vì họ cho rằng cậu là một thiếu niên Mỹ "đang bỏ trốn khỏi sự kiểm soát của bố mẹ".

Không có wifi và vốn tiếng Tây Ban Nha hạn chế, cậu dùng Google dịch để giải thích và thuyết phục họ kiểm tra camera giám sát nhằm chứng minh mình nhập cảnh một mình.

Tuy nhiên, có lẽ trải nghiệm kinh hoàng nhất xảy ra tại một quốc gia Đông Nam Á, nơi Arjun suýt bị bắt cóc bởi những người địa phương mời cậu đi cùng đến một ngôi làng. Cậu từ chối tiết lộ tên quốc gia, vì không muốn cả dân tộc bị đánh giá chỉ qua hành vi của một số ít người.

Sau khi được mời vào nhà ăn uống và bị ngăn không cho rời đi, Arjun bị chĩa súng vào người và buộc phải trả 50 USD "tiền chuộc" - con số nhỏ ở phương Tây nhưng là khoản đáng kể trong nền kinh tế địa phương.

"Chúng tôi đi thăm vài ngôi chùa, xem trăn, ghé siêu thị. Rồi khi đến ngôi làng và vào nhà một người chú, họ bắt đầu ép tôi đưa tiền", chàng trai nhớ lại. Khi được thả, Arjun chạy thẳng đến bến thuyền trả tiền cho một người để chở qua sông và chạy về khách sạn. Trải nghiệm đó được anh đánh giá "vô cùng đáng sợ".

Để tránh bị chú ý ở những khu vực rủi ro cao - khi còn là một du khách 17 tuổi có nguy cơ là nạn nhân của bọn buôn người - Arjun đùa rằng mình cố để râu và hành động kín đáo hơn, không để lộ mình là người Mỹ.

Dù đã chạm mốc 100 quốc gia, Arjun vẫn chưa muốn dừng lại. Trong vài tuần tới, cậu dự định đến Nga và Belarus với hy vọng trở thành người trẻ thứ hai đặt chân đến mọi quốc gia châu Âu.

Chiến sự Nga - Ukraine cũng không khiến cậu chùn bước. Nam du khách thích Nga vì nơi đây có nền văn hóa, lịch sử, âm nhạc cuốn hút. Với anh, đó là một đất nước tuyệt đẹp. Mục tiêu xa hơn của Arjun là đặt chân đến hết 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận. Sau khi đến Nga, anh muốn tới châu Phi.

Lời khuyên của cậu cho những du khách muốn thử thách bản thân chính là "sẽ có những tình huống bất ngờ, thay vì hoảng loạn, hãy bình tĩnh". Với Arjun, điều quan trọng nhất chính là luôn cảm thấy thoải mái dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đi du lịch khắp thế giới đã dạy cho Arjun nhiều điều cùng các kỹ năng sống mà không trường lớp nào dạy.

Anh Minh (Theo DM)