Du khách có thể ghé thăm nhiều địa danh thiên nhiên, công trình kiến trúc từ thời thuộc địa trong phạm vi ba tuyến đường mòn theo chủ đề, gồm: Historical Landmarks of Sembawang (Di tích lịch sử Sembawang), Communities of Sembawang (Cộng đồng Sembawang) và From Dockyard to Shipyard (Từ xưởng sửa chữa đến xưởng đóng tàu). Các tuyến đường đều được thiết kế để giới thiệu lịch sử hải quân của khu phố cùng những di sản thuộc về cộng đồng tại đây.

Đi qua các tuyến đường mòn, du khách sẽ đến được công viên ở cuối phố Sembawang. Đây từng là nơi đặt bến xe buýt Sembawang Road End Bus Terminal. Giao thoa giữa thiên nhiên và lịch sử, công viên mang lại cảm giác yên tĩnh, thanh bình kèm theo những câu chuyện di sản của hải quân Singapore. Bạn cũng có thể vừa tản bộ dọc theo một trong số ít bãi biển tự nhiên còn sót lại của đảo quốc, vừa tận hưởng gió biển và tiếng sóng vỗ rì rào.

Tham quan xong các địa điểm trên, du khách có thể dừng chân tại Sembawang Hot Spring Park - nơi nhiếp ảnh gia Phạm Gia Tùng từng ghé qua và ghi lại nhiều bức ảnh sống động. Công viên suối nước nóng tự nhiên mới được cải tạo nằm trong khu đất trồng dứa trước đây. Bạn có thể ngâm chân trong hồ nước nóng xếp tầng với nhiệt độ lên đến 40 độ C. Ở đây cũng có khu vực luộc trứng cho du khách thưởng thức bữa ăn nhẹ trong lúc thư giãn ở suối nước nóng.