Những khu phố cổ tại Ehime giữ chân du khách đến Nhật Bản

Tỉnh Ehime thu hút du khách nhờ vẻ đẹp tĩnh lặng của những khu phố cổ thời Edo, kiến trúc trà thất tinh xảo cùng trải nghiệm du thuyền trên dòng sông Hiji.

Đến nơi đây, du khách có thể ghé thăm Ozu - "tiểu Kyoto của vùng Iyo". Trái ngược với không khí náo nhiệt của những đô thị lớn, Ozu vẫn bảo tồn được nét nguyên bản của một thị trấn cổ trải dài từ thời kỳ Edo (1603-1868) đến thời Meiji (1868-1912). Những con hẻm nhỏ chạy dọc theo dòng sông Hiji, các dãy nhà gỗ truyền thống nằm san sát và nhịp sống thư thái của người bản địa tạo nên không gian hoài cổ, giúp thực khách rũ bỏ những áp lực thường nhật.

Một góc phố cổ Ozu vào mùa hoa anh đào. Ảnh: Tỉnh Ehime

Tại đây, trải nghiệm mặc kimono và dạo bước trên những cung đường lát đá không đơn thuần để chụp ảnh lưu niệm, mà là cách du khách thực sự hòa mình vào bối cảnh lịch sử. Khác với cảm giác khoác trên mình bộ trang phục truyền thống giữa lòng Tokyo hay Kyoto đông đúc, tại Ozu, sự tĩnh lặng giúp người mặc cảm nhận rõ rệt hơn từng cử chỉ của bản thân. Âm thanh vải khẽ chạm, cảm giác ống tay áo lay động trong gió và bước đi chậm rãi giữa không gian vắng vẻ khiến dòng chảy thời gian như lắng đọng lại.

Điểm nhấn trong hành trình di sản tại Ozu là Garyu Sanso và Bansenso, hai công trình "báu vật" kiến trúc của vùng. Garyu Sanso là một biệt thự được xây dựng vào năm 1901 bởi các thương nhân giàu có, mang phong cách kiến trúc sukiya - đỉnh cao của kỹ thuật và thẩm mỹ Nhật Bản thời bấy giờ. Sức hút của nơi này không nằm ở sự phô trương hay quy mô hoành tráng mà ở sự hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Những ô cửa gỗ được thiết kế mở ra tầm nhìn hướng sông Hiji, trong khi khu vườn được sắp đặt khoe sắc theo bốn mùa. Đặc biệt, trà thất Furoan nằm cheo leo bên vách đá nhìn ra dòng sông mang đến vẻ đẹp thanh nhã, an yên.

Dinh thự Garyu sanso nhìn ra sông Hiji. Ảnh: Tỉnh Ehime

Cách đó không xa, dinh thự Bansenso được hoàn thiện vào năm 1910 lại mang sắc thái khác biệt. Đây là minh chứng hiếm hoi cho sự giao thoa giữa văn hóa Nhật Bản và tinh hoa thế giới thời điểm đất nước này bắt đầu mở cửa. Dinh thự sử dụng các loại gỗ quý được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Đông Nam Á, kết hợp những nét phá cách như ban công - chi tiết hiếm thấy trong nhà truyền thống Nhật Bản. Những chi tiết nhỏ như viên ngói trang trí mang logo "K.M" của chủ nhân hay tầm nhìn bao quát núi non từ ban công tầng cao gợi lên sự ấm áp và hoài niệm.

Trà thất Furoan nhìn từ sông Hiji. Ảnh: Tỉnh Ehime

Rời khỏi những bức tường gỗ nâu trầm, hành trình tiếp nối bằng chuyến du ngoạn trên những con thuyền mái vòm kiểu Nhật dọc sông Hiji. Dòng sông này gắn liền với lịch sử thăng trầm của vùng đất Ozu. Khi con thuyền trôi chậm theo dòng nước, du khách có thể ngắm trà thất Furoan từ một góc nhìn mới trên mặt nước, hay chiêm ngưỡng Thành Ozu uy nghiêm giữa bầu trời.

Theo nhiều du khách, Ehime nói chung và Ozu nói riêng không phải là những điểm đến dành cho việc "check-in" vội vã. Họ cho rằng Ehime dẫn dắt du khách bước vào một hành trình của cảm xúc và sự chiêm nghiệm. Những giá trị xưa cũ không hề mất đi mà vẫn tồn tại ở đó, chờ đợi những tâm hồn đồng điệu đến để cảm nhận.

Thanh Thư