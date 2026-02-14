Những không gian nhà trang trí Tết của người trẻ

Không gian sinh hoạt chung của căn nhà 143 m2 được làm mới trong dịp Tết bằng bảng màu đỏ chủ đạo trên nền tối giản. Các chi tiết trang trí được tiết chế, tập trung vào bàn trà và kệ tivi với đèn lồng giấy, đồ gốm, bình cành khô treo phụ kiện đỏ.
Khu vực bếp và phòng khách trong căn nhà 84 m2 của một cặp vợ chồng trẻ được trang trí Tết theo phong cách đa sắc màu. Không gian phòng khách được tô điểm bởi đèn lồng giấy, cây treo thẻ điều ước cùng các phụ kiện thủ công bày trên kệ sách và bàn trà.
Khu bếp được trang trí bằng họa tiết cắt giấy màu đỏ, đưa không khí Tết vào những góc sinh hoạt thường ngày. Gia chủ chia sẻ, trước đây Tết gắn với câu đối viết tay và chữ "Phúc" treo trước cửa, thì hiện các chi tiết trang trí được cá nhân hóa nhiều hơn, phù hợp không gian sống hiện đại.
Ban công căn hộ của một chàng trai sống cùng hai chú mèo được biến thành điểm nhấn đón Tết nhờ cách phối đồ và tận dụng vật liệu sẵn có. Đèn lồng giấy đỏ được xâu bằng dây cước, kết hợp phụ kiện cá chép và các món đồ trang trí, tạo nên không gian Tết rực rỡ.
Với gia chủ, chính việc tự tay làm và nhìn thấy thành quả mỗi ngày khiến không khí đầu năm đến sớm hơn.
Phòng khách của gia đình 3 thành viên được làm mới dịp Tết theo hướng tiết kiệm chi phí, ưu tiên trải nghiệm sinh hoạt.
Gia chủ sử dụng các vật dụng quen thuộc như đèn lồng giấy, vải phủ bàn màu đỏ, gối trang trí, tranh treo... để tạo không khí Tết. Bàn trà thấp trở thành trung tâm sinh hoạt, vừa là nơi trang trí, vừa là chỗ trẻ nhỏ chơi đùa. Các chi tiết được phân bổ ở nhiều cao độ, từ trần, cửa sổ đến sàn, giúp không gian có chiều sâu nhưng không bị bức bí.
Các góc nhỏ trong căn nhà của cô gái trẻ được trang trí bằng các chi tiết Tết vừa đủ, tạo cảm giác ấm áp mà không phá vỡ tổng thể tối giản. Gia chủ cho biết, việc chọn vài vị trí quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày để "điểm Tết" mang lại hiệu quả rõ rệt.
Bình hoa tông đỏ tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt cho bàn trà, sảnh, góc nhà. Gia chủ lựa chọn bình gốm tông tối với phom dáng đơn giản, giúp sắc đỏ trở nên nổi bật.
Căn nhà theo phong cách Pháp cổ điển được gia chủ giữ nền nội thất trung tính và bổ sung các chi tiết trang trí màu đỏ tạo điểm nhấn. Đèn lồng, dây treo trang trí và gối tựa được bố trí dọc khung cửa, khu vực sofa và ghế đọc sách, giúp sắc Tết lan tỏa trong không gian.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)