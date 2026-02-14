Những không gian nhà trang trí Tết của người trẻ

Phòng khách của gia đình 3 thành viên được làm mới dịp Tết theo hướng tiết kiệm chi phí, ưu tiên trải nghiệm sinh hoạt.

Gia chủ sử dụng các vật dụng quen thuộc như đèn lồng giấy, vải phủ bàn màu đỏ, gối trang trí, tranh treo... để tạo không khí Tết. Bàn trà thấp trở thành trung tâm sinh hoạt, vừa là nơi trang trí, vừa là chỗ trẻ nhỏ chơi đùa. Các chi tiết được phân bổ ở nhiều cao độ, từ trần, cửa sổ đến sàn, giúp không gian có chiều sâu nhưng không bị bức bí.