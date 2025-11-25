Những khoảnh khắc văn hóa Việt đoạt giải Ảnh Di sản 2025

Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam 2025 tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP HCM hôm 23/11, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Cuộc thi thu hút 1.034 tác phẩm của 203 tác giả cả nước, phản ánh đa dạng di sản vật thể, phi vật thể, phong tục, lễ hội, đời sống cộng đồng và cảnh quan tự nhiên dọc ba miền.

Hơn 30 tác phẩm được trao giải ở hai hạng mục: Gen Z và Nhiếp ảnh gia không giới hạn độ tuổi. Mỗi hạng mục gồm một giải vàng, hai giải bạc, ba giải đồng và 10 giải khuyến khích.

Giải vàng hạng mục Nhiếp ảnh gia không giới hạn độ tuổi là tác phẩm "Lễ cấp sắc Then của người Nùng Phàn Slình ở Lạng Sơn" (ảnh), của tác giả Phan Huy Thiệp.