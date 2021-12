Những khoảnh khắc thời trang ấn tượng của năm

Ca sĩ Lizzo đưa trang phục Haute Couture gần gũi với đời thường bằng cách mặc áo khoác lông cao cấp của Viktor & Rolf đi dạo quanh khu Manhattan. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2021. Diện mạo tăng thêm kịch tính với dải băng đeo chéo ghi dòng chữ "Don't be a drag, just be a queen". Ảnh: Gotham