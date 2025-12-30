Những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại sự kiện Tiger Remix 2026

Chuỗi sự kiện Tiger Remix 2026 mở màn tại quảng trường Hùng Vương, tỉnh Đồng Tháp (Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cũ) ngày 26-27/12, thu hút khoảng 35.000 người đến thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm săn lộc. Diễn ra thường niên những năm gần đây, sự kiện trở thành một biểu tượng lễ hội với nhiều người dân địa phương.
Chuỗi sự kiện Tiger Remix 2026 mở màn tại quảng trường Hùng Vương, tỉnh Đồng Tháp (Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cũ) ngày 26-27/12, thu hút khoảng 35.000 người đến thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm săn lộc. Diễn ra thường niên những năm gần đây, sự kiện trở thành một biểu tượng lễ hội với nhiều người dân địa phương.
Tiger Remix 2026 là năm đầu tiên khinh khí cầu Tiger khổng lồ xuất hiện. Người tham gia được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi phải nhanh tay nắm bắt lộc may, từ những mã QR trên khinh khí cầu cho đến "cây lộc bản lĩnh" - một cú chạm điện thoại là đủ để khai mở hành trình chinh phục những phần quà.
Tiger Remix 2026 là năm đầu tiên khinh khí cầu Tiger khổng lồ xuất hiện. Người tham gia được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi phải nhanh tay nắm bắt lộc may, từ những mã QR trên khinh khí cầu cho đến "cây lộc bản lĩnh" - một cú chạm điện thoại là đủ để khai mở hành trình chinh phục những phần quà.
Ngay từ chiều, trước khi đêm nhạc bắt đầu, đông đảo bạn trẻ xếp hàng "săn lộc bản lĩnh".
Ngay từ chiều, trước khi đêm nhạc bắt đầu, đông đảo bạn trẻ xếp hàng "săn lộc bản lĩnh".
Không khí lễ hội càng trở nên sôi nổi khi sân khấu mở màn bằng những nhịp trống hội và màn múa lân khai xuân. Sân khấu năm nay là sự kết hợp của các thế hệ nghệ sĩ với những thanh âm xuân được "tái sinh" bằng những bản phối remix.
Không khí lễ hội càng trở nên sôi nổi khi sân khấu mở màn bằng những nhịp trống hội và màn múa lân khai xuân. Sân khấu năm nay là sự kết hợp của các thế hệ nghệ sĩ với những thanh âm xuân được "tái sinh" bằng những bản phối remix.
Dàn nhạc điện tử, cải lương và rap được đặt cạnh nhau trong một màn kết hợp giữa NSND Hữu Quốc và Muội, mang đến sự bất ngờ và thích thú cho đông đảo khán giả.
Dàn nhạc điện tử, cải lương và rap được đặt cạnh nhau trong một màn kết hợp giữa NSND Hữu Quốc và Muội, mang đến sự bất ngờ và thích thú cho đông đảo khán giả.
Sân khấu tiếp tục "rung chuyển" với loạt hit của Kay Trần trong diện mạo remix, cùng ca khúc mới Năm mới luôn mỉm cười.
Sân khấu tiếp tục "rung chuyển" với loạt hit của Kay Trần trong diện mạo remix, cùng ca khúc mới Năm mới luôn mỉm cười.
Bản phối remix mang âm hưởng rock giữa Phạm Anh Khoa và (S)Trong Trọng Hiếu trong ca khúc Ngựa ô thương nhớ đã đẩy cảm xúc của hàng vạn khán giả lên cao trào.
Bản phối remix mang âm hưởng rock giữa Phạm Anh Khoa và (S)Trong Trọng Hiếu trong ca khúc Ngựa ô thương nhớ đã đẩy cảm xúc của hàng vạn khán giả lên cao trào.
Những màn tương tác phát lộc bất ngờ cùng các trò chơi dân gian được làm mới ngay trên sân khấu khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả hoàn toàn biến mất. Phạm Anh Khoa trực tiếp mang "lộc" đến khán giả qua những khoảnh khắc giao lưu.
Những màn tương tác phát lộc bất ngờ cùng các trò chơi dân gian được làm mới ngay trên sân khấu khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả hoàn toàn biến mất. Phạm Anh Khoa trực tiếp mang "lộc" đến khán giả qua những khoảnh khắc giao lưu.
Không dừng lại ở âm nhạc, sức nóng của đêm hội còn được đẩy lên cao với những khoảnh khắc Tiger Time bất ngờ xuất hiện trên màn hình Led khổng lồ. Đây là lúc cả quảng trường cùng nín thở, rồi vỡ òa khi hàng nghìn cánh tay đồng loạt giơ cao để quét mã QR, tham gia màn "săn lộc bản lĩnh" ngay tại chỗ.
Không dừng lại ở âm nhạc, sức nóng của đêm hội còn được đẩy lên cao với những khoảnh khắc Tiger Time bất ngờ xuất hiện trên màn hình Led khổng lồ. Đây là lúc cả quảng trường cùng nín thở, rồi vỡ òa khi hàng nghìn cánh tay đồng loạt giơ cao để quét mã QR, tham gia màn "săn lộc bản lĩnh" ngay tại chỗ.
Tấm đại liễn dài 50 m trải dài từ đỉnh sân khấu xuống khán đài trong tiếng hò reo của biển người. "Tựa như lộc lớn mà Tiger Beer dành tặng cho khán giả, tấm liễn mang theo lời chúc 'Khai xuân bản lĩnh', biểu trưng cho tinh thần mạnh mẽ, tự tin làm chủ năm mới mà thương hiệu muốn lan tỏa", đại diện ban tổ chức cho biết.
Tấm đại liễn dài 50 m trải dài từ đỉnh sân khấu xuống khán đài trong tiếng hò reo của biển người. "Tựa như lộc lớn mà Tiger Beer dành tặng cho khán giả, tấm liễn mang theo lời chúc 'Khai xuân bản lĩnh', biểu trưng cho tinh thần mạnh mẽ, tự tin làm chủ năm mới mà thương hiệu muốn lan tỏa", đại diện ban tổ chức cho biết.
Diệp Chi
Ảnh: Ban tổ chức