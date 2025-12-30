Những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại sự kiện Tiger Remix 2026

Sự xuất hiện của Tóc Tiên với ca khúc Hoa cỏ mùa xuân cùng loạt hit quen thuộc, Quang Hùng MasterD với loạt hit Tình đầu quá chén, Ánh mắt biết cười... cùng màn pháo hoa sau đó đã kết lại đêm hội, mở ra những cảm xúc về một năm mới thăng hoa, khí thế cho người tham dự.

Khép lại điểm dừng tại Đồng Tháp, hành trình của "Quảng trường săn lộc bản lĩnh - Tiger Remix 2026" sẽ tiếp tục bùng nổ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) ngày 29-31/12, trước khi đến Quảng trường 10/3, tỉnh Đăk Lăk (TP. Buôn Ma Thuột cũ) vào ngày 9-10/1/2026