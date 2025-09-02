Những khoảnh khắc đẹp của Vinamilk trong ngày Quốc khánh

Một gia đình có trẻ nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng nhận các sản phẩm sữa tươi, nước uống mát lạnh từ Vinamilk.
Từ tờ mờ sáng 2/9, 15 điểm tiếp ứng dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng yếu đã sẵn sàng vận chuyển đầy đủ sản phẩm, đón chào người dân ghé qua.
Đại diện Vinamilk cho biết có gần một triệu sản phẩm như sữa tươi tiệt trùng, sữa hạt đến nước trái cây, nước dừa tươi, nước đóng chai được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đến người dân, tình nguyện viên và lực lượng tham gia diễu binh, trong các ngày 27/8, 30/8 và 2/9.
Vinamilk trao tận tay các sản phẩm sữa, tiếp năng lượng cho một chiến sĩ cơ động làm nhiệm vụ.
Các bạn trẻ của Khối Văn hóa - Thể thao tranh thủ tiếp ứng dinh dưỡng trong giờ giải lao.
Nhiều người trẻ trong đoàn diễu hành chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều người bày tỏ sự thích thú, tranh thủ selfie với các sản phẩm dinh dưỡng của thương hiệu sữa quốc dân.
Một người hâm mộ chụp ảnh cùng chiến sĩ trong ngày Quốc khánh, trên tay là sản phần sữa tươi và nước suối Vinamilk.
Đoàn diễu hành đi qua một điểm tiếp ứng của Vinamilk.
Một em bé trong trang phục cờ đỏ sao vàng, trên má dán sticker lá cờ Việt Nam.
Theo đại diện Vinamilk, hoạt động tặng sữa dịp đại lễ Quốc khánh không chỉ là sự tiếp sức về thể chất mà còn là một cách Vinamilk lan tỏa thông điệp: Đồng hành cùng đất nước. Gần 50 năm gắn bó với người Việt, Vinamilk được xem là thương hiệu sữa quốc dân, đồng thời là biểu tượng gắn kết xuyên thế hệ. Doanh nghiệp vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới.
Thái Anh
Ảnh: Vi Nam