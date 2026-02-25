Những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của ông Trump

Tổng thống Donald Trump tối 24/2 đến phòng họp Hạ viện Mỹ để đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, giữa lúc ông đang đối mặt áp lực trong nhiều vấn đề chính sách và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm.

Ông xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt từ phần lớn nghị sĩ có mặt. Tổng thống Mỹ vừa đi vừa bắt tay, hỏi chuyện mọi người, trong đó có nghị sĩ còn xin chụp ảnh selfie cùng ông.