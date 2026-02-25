Những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của ông Trump

Tổng thống Donald Trump tối 24/2 đến phòng họp Hạ viện Mỹ để đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, giữa lúc ông đang đối mặt áp lực trong nhiều vấn đề chính sách và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm.
Ông xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt từ phần lớn nghị sĩ có mặt. Tổng thống Mỹ vừa đi vừa bắt tay, hỏi chuyện mọi người, trong đó có nghị sĩ còn xin chụp ảnh selfie cùng ông.
Hạ nghị sĩ Dân chủ Al Green đứng gần đường ông Trump đi qua, giơ tấm biển với dòng chữ "Người da đen không phải vượn". Ông Green dường như ám chỉ video đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Trump trước đó, trong đó có hình cựu tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama ghép vào thân vượn.
Ông Green sau đó bị đưa khỏi khán phòng.
Nghị sĩ Al Green hồi năm ngoái cũng bị yêu cầu rời khỏi phòng họp Hạ viện Mỹ trong lúc Tổng thống Trump phát biểu, sau khi ông đứng dậy và vung cây gậy của mình về phía ông chủ Nhà Trắng.
Những tuyên bố đáng chú ý của ông Trump trong Thông điệp Liên bang tối 24/2. Video: NBC News, White House
Tổng thống Mỹ mở đầu bài phát biểu với tuyên bố nước Mỹ đã trở lại, lớn mạnh, tốt đẹp, giàu có hơn và hùng mạnh hơn bao giờ hết. "Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ", ông nói.
Ông Trump liên tục ca ngợi những thành tựu của chính quyền Mỹ trong các lĩnh vực như kinh tế và đảm bảo an ninh biên giới, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden.
Các con của Tổng thống Trump lắng nghe bố phát biểu.
Ông Trump khen ngợi con rể Jared Kushner (đứng giữa, hàng sau) cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vì hoàn thành nhiệm vụ trong đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Trong số những người được ông Trump khen ngợi có các vận động viên đội tuyển khúc côn cầu nam vừa giành huy chương vàng ở Olympic Mùa Đông 2026. Họ xuất hiện và giơ cao huy chương trong tiếng vỗ tay vang dội.
Ông Trump thông báo sẽ trao Huân chương Tự do của Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ, cho thủ môn Connor Hellebuyck và nhấn mạnh vận động viên này "rất xứng đáng".
Các nghị sĩ liên tục đứng lên vỗ tay ủng hộ trong bài phát biểu của Tổng thống Trump.
Trái với sự nhiệt tình của phe Cộng hòa, nhiều nghị sĩ Dân chủ tỏ rõ thái độ phản đối khi ông Trump phát biểu.
Có thời điểm Tổng thống Trump đề nghị tất cả nhà lập pháp trong khán phòng đứng dậy nếu họ đồng ý rằng "nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ Mỹ là bảo vệ công dân Mỹ, chứ không phải người nhập cư bất hợp pháp", cũng như kêu gọi khôi phục ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.
Toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa đứng dậy, trong khi nhiều thành viên đảng Dân chủ không làm theo. "Các vị nên thấy xấu hổ khi không đứng lên", ông Trump nói.
"Các ông đã giết hại người Mỹ", nghị sĩ Dân chủ Ilhan Omar đáp trả.
Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump kéo dài 108 phút, lâu nhất kể từ khi các buổi đọc Thông điệp Liên bang được phát sóng ở Mỹ năm 1964 và vượt kỷ lục 1 tiếng 28 phút 49 giây do cựu tổng thống Bill Clinton thiết lập năm 2000.
Bài phát biểu của ông Trump trước quốc hội Mỹ hồi năm ngoái cũng kéo dài 1 tiếng 29 phút 32 giây, lập kỷ lục về thời lượng về bài phát biểu thường niên trước quốc hội.
Kết thúc bài phát biểu, ông Trump rời đi với vẻ mặt tươi cười trong sự ủng hộ từ các nghị sĩ. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Kat Cammack còn chạy lại xin chụp ảnh cùng ông.
