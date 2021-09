Những khóa học giúp tăng thu nhập từ bất động sản

Các khóa học dạy từ cách mua bán nhà đúng luật, an toàn, hợp phong thủy, đến thành công với nghề môi giới bất động sản... đang bán giá ưu đãi 199.000 đồng trên Shop VnExpress.

Sự phát triển rất nhanh của thị trường bất động sản đã giúp các nhà đầu tư giàu lên nhanh chóng. Theo các chuyên gia cũng như những người đã đầu tư bất động sản thành công, chiến lược rõ ràng, sự am hiểu về luật, tâm lý thị trường là rất quan trọng. Những khóa học trực tuyến dưới đây sẽ giúp người học đạt được điều đó để tự tin và thành công khi đầu tư bất động sản.

Đầu tư bất động sản có thể mang lại nhiều lợi nhuận. Ảnh minh họa: Moneycrashers

Muốn nắm được chiến lược đầu tư bất động sản hiệu quả, bạn có thể tham dự khóa học "36 Chiến lược đầu tư bất động sản thực chiến hiệu quả tức thì" do giảng viên Phạm Văn Nam đứng lớp. Khóa học cung cấp cho học viên: cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Việt Nam; kiến thức tổng quan về các mô hình đầu tư bất động sản phổ biến và chưa phổ biến tại Việt Nam; kiến thức cụ thể về chiến lược trong từng ngách nhỏ trong thị trường bất động sản; ưu nhược điểm của từng mô hình kinh doanh từ đó rút ra cách làm cụ thể cho từng ngách của mình; các bí quyết đơn giản để có thể thành công trong từng chiến lược đầu tư; những ý tưởng để có thể đầu tư bất động sản thành công.

Muốn mua bán nhà đất an toàn và đúng luật, không nên bỏ qua khóa học "Bí quyết mua bán nhà đất an toàn và hiệu quả" do luật sư Đỗ Đăng Khoa với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, giải quyết tranh chấp về bất động sản đứng lớp. Khóa học chia sẻ cách thức tiến hành giao dịch mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả; những điểm mấu chốt thường dẫn tới tranh chấp, thua thiệt, mất tiền trong mua bán nhà đất; đánh giá, lựa chọn chính xác một nhà đất tốt và đủ điều kiện mua bánl; các hợp đồng mẫu phù hợp với từng loại giao dịch.

Để trở thành nhà môi giới bất động sản giỏi, bạn có thể tham khảo khóa học "Bí quyết kiếm tiền từ môi giới bất động sản" của chuyên gia môi giới bất động sản Vũ Huế. Bao gồm 40 bài giảng, chia làm 5 phần, khóa học giúp người học nắm rõ tổng quan nghề và lộ trình thành công với nghề môi giới bất động sản; tự xây dựng thương hiệu và thiết lập đội nhóm làm việc hiệu quả; bí quyết tìm được những dự án đầu tư bất động sản và khách hàng tiềm năng chuẩn và nhanh; nắm rõ các bước khai thác kênh đăng tin và chăm sóc khách hàng...

Nếu muốn thành công khi đầu tư đất nền, khóa học "Sát thủ môi giới đất nền - Làm tự do" do giảng viên Trung Phạm trên Unica.vn hướng dẫn là một lựa chọn phù hợp. Khóa học bao gồm 15 bài học chiến lược kinh doanh đất nền, thời lượng học là 1 giờ 53 phút. Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết từ việc lựa chọn những phân khúc đất nền, mục tiêu tài chính, thông tin dự án, thông tin sản phẩm đến việc quảng cáo đất nền, đăng tin quảng cáo, động cơ mua đất nền, làm hợp đồng. Kết thúc khóa học, người học biết cách bắt đầu nghề môi giới bất động sản, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, bí quyết chốt sales.

Kinh doanh bất động sản khi ít vốn đồng thời vẫn theo đuổi công việc chính, bạn có thể tham khảo khóa học "Bí quyết gia tăng lợi nhuận bền vững trong kinh doanh bất động sản cho người mới có vốn ít" do chuyên gia Phạm Vũ Bình hướng dẫn. Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức, mẹo, kỹ năng thực tế trong kinh doanh bất động sản, sao cho an toàn với số vốn của mình, đồng thời gia tăng lợi nhuận theo thời gian. Bạn sẽ học được các chiến lược kinh doanh bất động sản hiệu quả, không tốn nhiều thời gian, công sức và vốn. Nội dung khóa học đề cập từ kiến thức lý thuyết cơ bản đến những vấn đề mà người trong nghề có kinh nghiệm mới có thể phân tích và giải quyết được, giúp bạn nhanh chóng tích lũy được cho mình những kinh nghiệm mua bán bất động sản.

Cuối cùng, khóa học "Phong thủy ứng dụng trong kinh doanh bất động sản" do chuyên gia Nguyễn Ngoan đứng lớp, giúp người học biết cách áp dụng âm dương ngũ hành, bát quái, thuyết phong thủy vào cuộc sống và kinh doanh cũng như thiết kế xây dựng kiến trúc. Khóa học chia làm 9 phần, bao gồm những kiến thức tổng quát phong thủy trong bất động sản trên thế giới và kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu về thị trường bất động sản tại Việt Nam. Người học được học kinh doanh bất động sản hiệu quả và ứng dụng kiến thức vào việc tư vấn cho khách hàng mua bán nhà hoặc tự đầu tư kinh doanh phù hợp theo phong thủy.

Các khóa học trên đều do Unica cung cấp. Mỗi khách hàng khi mua một khóa học trên Shop VnExress sẽ được cấp một mã thẻ, sau đó đăng nhập vào trang của Unica để học. Mua khóa học một lần sẽ được sử dụng cả đời.

Ngoài các khóa học trên, tại Shop VnExpress còn nhiều khóa học khác, giúp bạn đầu tư chứng khoán, bất đông sản, phát triển bản thân. Tham khảo các khóa học tại đây.

Diệp Chi