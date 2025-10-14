Những khi em đi làm về trễ, anh sẽ nấu cơm chờ

Em yên tâm, ngoài công việc anh còn có thể san sẻ việc nhà với em, sẽ không để em phải làm một mình.

Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, tất cả người ta từng gặp không người nào là ngẫu nhiên, có lẽ đến cuối cùng ai trong chúng ta cũng muốn bên cạnh một người bình thường. Một người không quá hoàn hảo, không cần ở cạnh nhau mỗi lúc, cũng không cần phải hứa hẹn nhiều về tương lại, chỉ cần luôn ngồi bên cạnh mình những lúc mệt mỏi, khó khăn vẫn luôn nhẫn nại.

Người sẵn sàng yêu cả dáng vẻ xấu xí đời thường của nhau, một người có thể lắng nghe mọi thứ, cũng có thể nói mọi điều. Một người luôn cùng nhau cố gắng vun đắp, trân trọng, bao dung và thấu hiểu, một người bình thường như chuyện tình dài lâu. Nếu một ngày nào đó em đọc được tâm sự này, hãy gửi mail cho anh. Mỗi lúc em đi làm về trễ, anh sẽ đi chợ và nấu ăn, dọn dẹp và làm tất cả, cuối cùng sẽ ngồi đợi em về và cùng ăn với em.

