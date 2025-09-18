Những khách sạn kỳ quặc nhưng hút khách ở châu Âu

Du khách châu Âu ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm lưu trú độc đáo, từ phòng nghỉ ngoài trời, ngủ trong cần cẩu, đến cả nhà tù.

Vượt qua những tiêu chuẩn về sự xa hoa thông thường, nhiều khách sạn ở châu Âu đang định nghĩa lại trải nghiệm lưu trú bằng cách biến những địa điểm không tưởng như nhà tù cũ, cần cẩu công nghiệp hay thậm chí là một căn phòng không tường thành nơi nghỉ dưỡng "chẳng giống ai''. Xu hướng này đáp ứng nhu cầu của du khách muốn tìm kiếm điều độc lạ hay khoảnh khắc đáng chia sẻ trên mạng xã hội.

Dưới đây là những khách sạn được đánh giá kỳ quặc nhất châu Âu, theo đánh giá của các chuyên gia du lịch.

Khách sạn không tường, không trần nhà (Thụy Sĩ)

Một chiếc giường đôi đặt trọn vẹn ngoài trời, không mái che, không vách ngăn - đó là ý tưởng khách sạn Zero Real Estate tại Thụy Sĩ. Nơi này mang đến không gian mở hoàn toàn, để du khách chỉ còn lại chính mình và trải nghiệm cá nhân. Các "phòng" ngoài trời nằm rải rác khắp Thụy Sĩ, từ Gonten, Valais đến Safiental.

Khách không đến đây để tìm tiện nghi hay giấc ngủ ngon, mà để chiêm nghiệm. Căn phòng chỉ có giường, bàn nhỏ, đèn, đi kèm quản gia riêng phục vụ đồ uống, bữa sáng và nhà vệ sinh công cộng gần đó. "Ngôi sao duy nhất chính là bạn" là slogan của khách sạn nhằm khẳng định trải nghiệm mới là trọng tâm, chứ không phải cơ sở vật chất.

Điều đặc biệt, một số phòng được đặt giữa thảo nguyên yên bình, số khác lại nằm cạnh trạm xăng - gợi cho du khách suy nghĩ về giá cả leo thang và các vấn đề xã hội.

"Khi loại bỏ tất cả những gì hữu hình – bức tường, tiện nghi – bạn sẽ còn lại những điều cốt lõi. Và khi không có nơi nào để che giấu, từng chi tiết nhỏ đều trở nên quan trọng," Daniel Charbonnier, đồng sáng lập dự án, chia sẻ.

Zero Real Estate mở cửa từ mùa xuân đến mùa thu, với một túp lều gỗ Alpine gần đó để phòng khi thời tiết xấu. Giữa bầu trời sao trong trẻo và phong cảnh Thụy Sĩ hữu tình, nơi đây đem đến cho du khách trải nghiệm "xa xỉ vô hình": sự kết nối, tính chân thực và sự hiện diện.

Ngủ trong nhà tù (Thụy Sĩ)

Ngay giữa lòng Phố cổ thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, du khách có thể trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi qua đêm tại một nhà tù 135 năm tuổi, nay được cải tạo thành khách sạn Barabas Prison.

Từng là nhà tù trung tâm của thành phố cho đến cuối thập niên 1990, công trình vẫn giữ nguyên nhiều chi tiết kiến trúc gốc như cửa sắt, tường dày và cửa sổ nhỏ hẹp. Tuy nhiên, bên trong đã được biến đổi để mang lại sự thoải mái và tiện nghi của một khách sạn hiện đại.

Phòng giam tù nhân khi xưa được chuyển đổi thành nơi lưu trú cho khách du lịch tại khách sạn Barabas Prison. Ảnh: Euro News

Khách sạn hiện có 60 phòng, vốn từng là các buồng giam. Du khách có thể chọn phòng đơn, đôi, gia đình với phòng tắm riêng, hoặc phòng tập thể với nhà vệ sinh chung. Thư viện của khách sạn là điểm đến đặc biệt cho những ai yêu thích tiểu thuyết trinh thám, và thậm chí có thể đặt để qua đêm như một phòng nghỉ.

Khách sạn cung cấp Wi-Fi, cửa hàng lưu niệm và bữa sáng phong phú với giá 12 euro, gồm pho mát vùng miền, ngũ cốc muesli tự làm và cà phê. Ngoài ra, thực khách có thể thưởng thức ẩm thực Nhật Bản ngay trong khuôn viên.

"Tinh thần của Barabas là giữ nguyên không khí nhà tù cũ, nhưng đồng thời phải mang đến trải nghiệm thoải mái, ấm cúng và khác biệt cho du khách", đại diện khách sạn nói.

Khách sạn nằm trong một chiếc cần cẩu (Hà Lan)

Ngay giữa lòng Amsterdam, du khách có thể trải nghiệm một đêm nghỉ dưỡng không giống bất kỳ nơi nào khác - trong một chiếc cần cẩu nằm trên bến cảng được xây dựng từ năm 1957.

Công trình mang tên YAYS Amsterdam The Crane by Numa Stays, nay được cải tạo thành căn hộ sang trọng, với nội thất hiện đại do nhà thiết kế Hà Lan Edward van Vliet thực hiện.

Từ phòng tắm xa hoa, du khách có thể vừa ngâm mình vừa ngắm trọn khung cảnh sông IJ thơ mộng. Một "hộp thời gian" được lưu giữ trong cần cẩu cũng cho phép khách khám phá dấu ấn lịch sử của công trình này.

Khách sạn vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi như điều hòa, TV, máy rửa bát, máy pha cà phê, phòng tắm riêng và ban công, vừa tiện lợi vừa giữ nguyên giá trị văn hóa.

Dịch vụ quản gia của khách sạn sẵn sàng đưa ra những gợi ý cá nhân hóa, từ điểm tham quan nổi bật đến trải nghiệm địa phương, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn chuyến đi Amsterdam.

Anh Minh (Theo Euro News)