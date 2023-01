Những khách quốc tế đầu tiên 'xông đất' Việt Nam 2023

Sáng 1/1, TP HCM, Huế, Hội An, Khánh Hoà, Quảng Bình và nhiều nơi khác đã đón những du khách quốc tế đầu tiên trong năm mới.

Lần đầu tiên sau hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhiều khách quốc tế đã đến Việt Nam trong chuyến du lịch đầu năm, đúng ngày đầu tiên của năm mới 2023.

Tại TP HCM, chuyến bay của Vietnam Airlines từ thành phố Franfurt (Đức) đã hạ cánh lúc 7h25 và của Vietjet Air từ Đài Loan tới lúc 8h05. Sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) đón khách đầu năm trên chuyến bay từ Seoul (Hàn Quốc). Vietjet Air cũng đưa hơn 170 hành khách từ Seoul tới Đà Nẵng.

Những khách quốc tế đầu tiên đến TP HCM trên chuyến bay từ Đức. Ảnh: VNA

Ngoài ra, trong buổi sáng 1/1, còn nhiều chuyến nội địa từ Hà Nội và TP HCM đưa những khách quốc tế đầu tiên tới Đà Nẵng, Hội An, Điện Biên, Huế, Đà Lạt, Quảng Bình.

185 hành khách từ Hà Nội đặt chân xuống sân bay quốc tế Phú Bài, Huế. Ông Fautscheck Laura và bà Háas Daneil, quốc tịch Áo, được nhận phần quà lưu niệm của Sở Du lịch và phiếu tham quan miễn phí các điểm di tích của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Chuyến bay Vietjet Air từ TP HCM đưa 180 người, trong đó có 35 khách quốc tế "xông đất" Quảng Bình.

Ông Rajesh Samdani (Ấn Độ) cùng vợ sẽ dành thời gian để khám phá khắp Việt Nam, trong đó hai ngày tham quan nhiều điểm ở "Vương quốc hang động Quảng Bình". Ông Samdani cho hay "Việt Nam có quá nhiều điểm đến đẹp, con người thân thiện và mến khách. Chúng tôi có kế hoạch đi thăm một số hang động ở đây", Rajesh Samdani nói và trân trọng khi nhận được sự đón tiếp nhiệt tình vào ngày đầu năm mới.

Quảng Bình đón đoàn khách quốc tế xông đất đầu năm 2023 Chuyến bay đưa khách du lịch nước ngoài đến Quảng Bình ngày đầu tiên của năm mới. Video: Hoàng Táo

TP Hội An đón đoàn 34 người Mông Cổ và một số khách Hàn Quốc. Họ được chào đón bằng đội hát múa sắc bùa, đội Thiên cẩu, Tứ Linh "Long, Lân, Quy, Phụng" từ ngã tư Phan Châu Trinh - Lê Lợi. Đoàn đi theo lộ trình tham quan phố cổ gồm đình Hội An - nhà cổ Đức An - hội quán Quảng Đông - Chùa Cầu - quảng trường Sông Hoài.

Bà Enkhtuya, người Mông Cổ, chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Hội An. Bà cảm thấy rất vui, người dân rất thân thiện. "Không có cụm từ nào diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Những tiết mục biểu diễn đặc sắc và hấp dẫn. Tôi hy vọng chuyến đi sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp", bà Enkhtuya nói và cảm ơn vì đã được đón tiếp nhiệt tình.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình TP Hội An, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, cho biết dự kiến dịp Tết Dương lịch 2023, Hội An sẽ đón hơn 70.000 du khách.

Du khách ghi lại những màn trình diễn chào đón đoàn đến Hội An tham quan ngày đầu năm mới. Ảnh: Đắc Thành

Việt Nam dự kiến đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, trong đó TP HCM đặt mục tiêu hơn 5 triệu lượt, Hà Nội 3 triệu lượt, Huế hơn 1 triệu lượt, Quảng Bình hơn 100.000 lượt... Các thành phố đều đã có nhiều chương trình xúc tiến, nâng cấp chất lượng sản phẩm của điểm đến; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; Xây dựng văn hóa du lịch; Phát triển và đa dạng hóa thị trường; Ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển du lịch và nhiều hoạt động khác.

Nhóm phóng viên