Những khác biệt văn hóa khách Việt cần lưu ý khi đến Nhật Bản

Cởi bỏ hoàn toàn quần áo ở nhà tắm công cộng, giữ yên lặng trên tàu xe, không tiếp xúc cơ thể là những điều du khách đến Nhật Bản nên tôn trọng và làm theo.

Nhật Bản có nhiều phong tục xã hội và cách thức thể hiện sự tôn trọng có thể như một thế giới mới lạ với du khách. Việc học các quy tắc ứng xử và lễ nghi cơ bản có thể là một phần của trải nghiệm du lịch và là cách tương tác với người dân địa phương. Những lưu ý sau đây thông tin được Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) cung cấp.

Ít tương tác cơ thể

Nhìn chung người Nhật ít có xu hướng tiếp xúc cơ thể trong các tương tác hàng ngày, như không ôm hôn, hạn chế tối đa bắt tay hay các cách thể hiện tình cảm công khai khác. Mặc dù việc tiếp xúc cơ thể không hoàn toàn bị phản đối, nhưng hãy để ý đến cách những người xung quanh đang tương tác để đưa ra những cử chỉ phù hợp, tùy theo mức độ thân mật.

Du khách không nên thể hiện quá thân mật khi tiếp xúc với người Nhật như cách thể hiện với người phương Tây. Người Nhật Bản có thể phật lòng.

Húp mì và ăn sushi bằng tay

Húp mì xì xụp là một nét văn hóa của người Nhật. Ảnh: Kilala

Nhật Bản có nhiều món mì như ramen, udon, soba. Tại hầu hết nhà hàng, người Nhật có thói quen húp mì xì xụp để thưởng thức trọn vẹn hương vị. Đây là một thói quen phổ biến trong khi ở Việt Nam việc này có thể bị coi thiếu lịch sự.

Sushi ở Nhật Bản thường được ăn bằng cả đũa và tay, không nhúng trực tiếp phần cơm vào nước tương mà chỉ chấm phần cá, đồng thời không được trộn trực tiếp mù tạt vào nước tương. Quy tắc áp dụng nghiêm ngặt tại các nhà hàng sang trọng, nhưng các cửa hàng băng chuyền thoải mái hơn.

Du khách Việt không nên chê bai cách ăn uống của người dân địa phương, và không cần ép bản thân phải bắt chước cách ăn này. Ngoài ra, không nên để lại thức ăn thừa và cũng không nên mang thức ăn thừa về nhà. Đi ăn cùng nhóm, khi tất cả thành viên đều có thức ăn trước mặt, bữa ăn mới bắt đầu.

Cởi bỏ hết quần áo ở nhà tắm công cộng

Tắm onsen hay tại nhà tắm công cộng sento là một nét văn hóa của Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới. Tại các cơ sở này, hãy cởi bỏ tất cả quần áo trước khi bước vào bồn và tráng sạch cơ thể bằng xà phòng. Ngồi xuống và dùng xô dội nước nóng lên người, đảm bảo tắt nước khi không sử dụng và chú ý không làm văng nước vào người khác. Không đặt khăn hoặc bất cứ vật dụng nào vào trong nước, bồn tắm là nơi để tắm chứ không phải để bơi.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi vào nhà tắm công cộng và đừng nhìn bằng ánh mắt tò mò cũng như chỉ chỏ và bình phẩm về cơ thể của người khác.

Giữ yên lặng ở nơi công cộng

Du khách có thể nói chuyện trên tàu bằng giọng nhẹ nhàng nhất, nhưng việc nói chuyện điện thoại với bất kỳ âm lượng nào khi đi tàu xe đều không được khuyến khích. Xếp hàng bên cạnh tàu để nhường đường cho các hành khách khác xuống tàu trước là cách ứng xử tốt. Du khách cũng nên chú ý luôn dành chỗ ngồi ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai hoặc người khuyết tật (nếu có). Nếu mang theo điện thoại, hãy để điện thoại ở chế độ im lặng và hạn chế gọi điện.

Người Nhật luôn cởi giầy và sử dụng dép đi trong nhà. Ảnh: Naver

Cởi giày khi vào nhà

Văn hóa cởi giày bắt nguồn từ truyền thống ngồi hoặc ngủ trên sàn trải chiếu tatami, hiện vẫn áp dụng với các nhà nghỉ ryokan. Lễ nghi này bao gồm cởi giày ở khu vực lối vào ở cửa và sử dụng dép đi trong nhà đã được chuẩn bị, sau đó đặt giày vào hộp đựng hoặc để gọn một bên. Khi vào bên trong, theo thông lệ, du khách bỏ dép khi đi trên chiếu tatami hoặc khi vào phòng tắm. Các nơi đều có một đôi dép riêng để đi trong nhà vệ sinh.

Ngoài lý do sạch sẽ, bỏ giày được coi là một biểu hiện của sự tôn trọng chủ nhà hoặc nơi kinh doanh nào đó.

Tâm Anh (theo JNTO)