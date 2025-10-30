Những kết quả từ chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm đạt được nhiều kết quả, dấu ấn nổi bật là nâng cấp quan hệ song phương, theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hôm nay cho biết chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Anh ngày 28-30/10 là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức hiện nay.

"Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, với nhiều hoạt động quan trọng đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thực chất", ông cho hay.

Dấu ấn nổi bật của chuyến thăm là Việt Nam và Anh nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cấp quan hệ cao nhất trong hệ thống khuôn khổ đối tác của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời thủ đô London về nước ngày 30/10. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã nhất trí, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, với những nội dung thực chất, cụ thể, trong nhiều lĩnh vực mới, có ý nghĩa đối với sự phát triển của hai nước.

Các lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trên mọi mặt, thể hiện coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford của Tổng Bí thư Tô Lâm được giới nghiên cứu chính sách Anh đặc biệt quan tâm và đánh giá cao, xem đây là đóng góp quan trọng để làm rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở châu Âu, đồng thời đóng góp tích cực vào thúc đẩy vai trò của ASEAN, cũng như quan hệ ASEAN - châu Âu. Vị thế của Đảng và đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố, tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác trong thời gian tới.

Chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng góp phần thúc đẩy tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Anh, cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó của những người Việt Nam tại Anh.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Việt Nam có khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đưa tổng số Đối tác chiến lược toàn diện lên 14, đã góp phần vào củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, nâng cao vị thế của Đảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Việt Nam sẽ cùng Anh triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, nhất là Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Kế hoạch hành động chung để cụ thể hóa Tuyên bố chung; tiếp tục thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Quá trình trên tập trung vào những trọng tâm gồm chú trọng tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước; đẩy mạnh các đề xuất, sáng kiến trong hợp tác giữa thế mạnh của Anh với nhu cầu của Việt Nam; tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ và tăng cường vai trò trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; triển khai những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mặt công tác quan trọng.

"Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi mới cần được tận dụng hiệu quả. Tranh thủ các thỏa thuận quốc tế và khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực trụ cột sẽ giúp Việt Nam bổ sung những nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Huyền Lê