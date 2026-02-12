Những 'kẻ lụy tình' sẵn sàng trả tiền để được nghe mắng

Trung QuốcNhiều thanh niên bị tình yêu ám ảnh sẵn sàng trả tiền cho "người có tầm ảnh hưởng" mắng mỏ công khai để giải tỏa cảm xúc.

Trong một buổi phát trực tiếp trên một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng ở Trung Quốc, một cô gái trẻ đang trải lòng với Taozai, một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô gái có học thức cao, xuất thân từ gia đình giàu có, đang thầm yêu say đắm một người đàn ông hơn mình 10 tuổi, nghèo và không đáp lại tình cảm của cô.

Các video mắng người thu hút hàng trăm nghìn tới hàng triệu lượt xem của Zhou Lijuan. Ảnh: QQ

Nghe cô gái tâm sự, Taozai không tỏ ra cảm thông, thậm chí còn phản ứng gay gắt. "Cô không chỉ mù quáng, mà còn phân biệt đối xử với người có trình độ học vấn thấp và người nghèo một cách vô thức. Cô phân biệt đối xử với người khác, thì người ta chắc chắn không yêu thương cô. Đây là nghiệp báo, cô xứng đáng nhận nó", Taozai mắng.

Những lời lẽ này nghe có vẻ như sự sỉ nhục, nhưng với nhiều thanh niên tự nhận mình là "lụy tình", mất đi lý trí do bị tình yêu ám ảnh, đây là cách để họ giải tỏa cảm xúc.

Xu hướng kỳ lạ này đang thịnh hành trên mạng xã hội, với hàng nghìn người vào xem các buổi phát sóng trực tiếp, tham gia khóa học trả phí và sẵn sàng chi tiền để được nghe lời mắng mỏ của những người có tầm ảnh hưởng trên mạng.

Taozai, người có mái tóc xoăn đặc trưng, thu hút gần hai triệu người theo dõi nhờ phong cách giao tiếp thẳng thắn. Những người theo dõi anh có thể trả 1.800 tệ (260 USD) để làm thành viên một năm, được hưởng đặc quyền như ưu tiên tham gia phát sóng trực tiếp và tư vấn riêng qua tin nhắn.

"Anh thì khác gì, mèo mả thì gặp gà đồng thôi", Taozai mắng một người đàn ông đang phàn nàn về việc liên tục cho đi mà không mong bạn gái đáp lại trong video được xem nhiều nhất.

Một người có tầm ảnh hưởng khác trên mạng xã hội là Zhou Lijuan, nổi tiếng vì hay mắng mỏ những kẻ si tình. Nữ diễn viên 54 tuổi thường xuất hiện với kiểu tóc buộc hai bên, mặc áo choàng màu trắng, vào vai nhà tư vấn tâm lý.

Khi một cô gái phàn nàn vì bạn trai không trả lời tin nhắn của mình nhưng vẫn tìm cách bào chữa cho anh ta, Zhou đáp: "Ai lại đột nhiên không trả lời tin nhắn khi đang say sưa trò chuyện? Phải chăng chỗ nghĩa địa anh ta đang ở mất sóng?"

Trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc, nhiều cửa hàng rao bán dịch vụ mắng mỏ, thậm chí có nơi đạt doanh thu hơn 3.000 đơn một tháng. Người mua có thể lựa chọn nhiều gói dịch vụ như 60 tệ (9 USD) cho một cuộc gọi 30 phút để được nghe mắng.

Giang Nam, chủ một cửa hàng bán các gói dịch vụ mắng mỏ trên Taobao. Ảnh: Singtao

"Lời khiển trách của chuyên viên tư vấn là lời cảnh tỉnh. 30 phút đó đã giúp tôi vượt qua nỗi buồn chia tay người yêu. Chi phí này rẻ hơn nhiều so với đi khám bác sĩ tâm lý", một khách hàng phản hồi sau khi mua gói dịch vụ.

Chi phí tư vấn bác sĩ tâm lý tại các thành phố lớn ở Trung Quốc từ 500 tới 2.000 tệ (70-290 USD) một tiếng. Các nhà tâm lý học cho rằng những người không thể thoát ra được mối quan hệ độc hại không phải đang tìm người sỉ nhục mình, mà đúng hơn là họ khao khát được nhìn nhận, thấu hiểu và hướng dẫn một cách chân thành.

"Khi con người chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, cơ chế phòng vệ nhận thức của não bộ khiến việc tự tỉnh táo trở nên khó khăn. Trong trường hợp này, phản hồi mạnh mẽ từ bên ngoài như lời mắng mỏ có khả năng kích hoạt não của họ tỉnh táo", Zhang Yong, chuyên gia tâm lý học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, nói.

Tính ẩn danh mà mạng xã hội mang lại khiến người ta bớt xấu hổ, chia sẻ câu chuyện cởi mở hơn. Tuy nhiên, ông Zhang cảnh báo rằng một số người tự nhận là "chuyên gia tình cảm" có thể đưa ra những quan điểm sai lệch về tình yêu nếu thiếu trình độ chuyên môn và không chịu sự giám sát thích hợp.

Khi giá trị cảm xúc ngày càng được coi trọng, thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc dần chuyển từ việc mua hàng hóa vật chất sang mua hạnh phúc. People's Daily, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, dẫn một báo cáo ngành cho hay thị trường kinh tế cảm xúc của Trung Quốc đã lên tới 2,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (331 tỷ USD) năm 2024 và dự kiến vượt qua 4,5 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2029.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)