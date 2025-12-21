Frédéric Péchier, bác sĩ gây mê 53 tuổi, vừa bị tòa án Pháp tuyên phạt tù chung thân vì hành vi tiêm chất độc vào túi truyền dịch của 30 bệnh nhân, dẫn đến cái chết của 12 người.

Phán quyết được đưa ra tại tòa án Besançon hôm 18/12, khép lại vụ án kéo dài nhiều năm gây chấn động ngành y tế Pháp. Cáo trạng chỉ rõ từ năm 2008 đến 2017, Péchier đã lén bơm kali clorua, thuốc gây tê cục bộ hoặc adrenaline vào các túi dịch truyền chuẩn bị cho bệnh nhân của đồng nghiệp. Các nạn nhân, từ trẻ em 4 tuổi đến cụ già 89 tuổi, đang trải qua những ca phẫu thuật vốn được đánh giá là ít rủi ro, bất ngờ rơi vào tình trạng ngưng tim hoặc xuất huyết cấp tính. Các xét nghiệm pháp y sau đó phát hiện nồng độ kali trong cơ thể nạn nhân cao gấp 100 lần mức cho phép, một chỉ số "tử thần" không thể xuất hiện trong điều kiện y tế sinh lý thông thường.

Cựu bác sĩ gây mê người Pháp Frédéric Péchier. Ảnh: AFP

Cơ quan công tố khẳng định hành vi của Péchier xuất phát từ việc "thỏa mãn cơn khát quyền lực" và trả thù những đồng nghiệp có mâu thuẫn. Bằng cách đẩy bệnh nhân đến cửa tử, Péchier luôn xuất hiện đầu tiên tại hiện trường, đóng vai "vị cứu tinh" với những can thiệp chính xác trong khi các bác sĩ khác đang hoảng loạn. Hồ sơ tâm lý năm 2019 mô tả bị cáo mang "nhân cách kiểm soát" với cái tôi quá lớn, lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối vào chiếc áo blouse trắng để thực hiện hành vi phạm tội. Dù luật sư bào chữa của Ornella Spatafora khẳng định sẽ kháng cáo và Péchier liên tục kêu oan, thái độ lạnh lùng vô cảm của bị cáo khi nghe tuyên án hoàn toàn trái ngược với những giọt nước mắt nhẹ nhõm của gia đình nạn nhân tại tòa.

Vụ án Frédéric Péchier không phải cá biệt, mà là một ví dụ điển hình cho hiện tượng tội phạm học được gọi là "Healthcare Serial Killers" (Những kẻ giết người hàng loạt trong y tế). Lịch sử y khoa từng ghi nhận những "góc tối" tương tự khi bác sĩ lợi dụng kiến thức chuyên môn làm vũ khí giết người.

Đơn cử là Niels Högel, nam điều dưỡng người Đức bị kết án chung thân năm 2019 vì sát hại 85 bệnh nhân bằng thuốc tim mạch Ajmaline. Giống như Péchier, Högel tạo ra các tình huống cấp cứu giả để thỏa mãn nhu cầu được đồng nghiệp tán dương kỹ năng hồi sức. Các nhà điều tra Đức thậm chí nghi ngờ số nạn nhân thực tế của Högel có thể lên tới 300 người, biến hắn thành kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất lịch sử Đức thời hậu chiến.

Bác sĩ gây mê người Pháp Frédéric Péchier (thứ 2 từ phải sang) được xe của cơ quan quản lý nhà tù đưa đến tòa án nghe tuyên án trong phiên xét xử tội danh cố ý đầu độc 30 bệnh nhân cả trẻ em và người lớn, khiến 12 người tử vong, tại thành phố Besançon, miền Đông nước Pháp, hôm 18/12. Ảnh: AFP

Tại Mỹ, trường hợp của Michael Swango, cựu bác sĩ với biệt danh "Double-O Swango", cũng là minh chứng cho sự thất bại của hệ thống giám sát. Swango, kẻ tôn thờ những sát nhân hàng loạt, đã lợi dụng sự thiếu liên kết dữ liệu giữa các bệnh viện để di chuyển và gây án từ Mỹ sang châu Phi trong nhiều năm trước khi nhận án chung thân vào năm 2000. Các nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NLM) chỉ ra rằng, những kẻ sát nhân này thường ngụy trang dưới vỏ bọc tận tụy và sự phát hiện muộn màng thường do thiếu quy trình kiểm tra chéo độc lập về tỷ lệ tử vong bất thường.

Đối với những nạn nhân trực tiếp của Péchier, bản án tù chung thân là dấu chấm hết cho một thời kỳ đen tối. Bà Sandra Simard, người may mắn sống sót sau ca ngưng tim nhân tạo trong phẫu thuật lưng năm 36 tuổi, gọi đây là sự kết thúc của cơn ác mộng. Trong khi đó, ông Jean-Claude Gandon, nạn nhân trong một ca mổ tiết niệu, chia sẻ sự nhẹ nhõm khi công lý được thực thi ngay trước thềm Giáng sinh. Vụ án khép lại nhưng để lại bài học đắt giá về lỗ hổng trong quản lý y tế và sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ đạo đức nghề nghiệp, ngay cả với những chuyên gia có trình độ cao nhất, theo các chuyên gia.

Bình Minh (Theo Le Monde, AFP, CBS)