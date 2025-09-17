Những huy chương Olympic quốc tế chuộng ngành nào?

16/17 học sinh lớp 12 giành huy chương Olympic chọn vào đại học trong nước, phần lớn theo ngành Y khoa và Khoa học máy tính.

Năm 2025, Việt Nam có 23 thí sinh vào đội tuyển thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng đại học.

Trong 17 học sinh lớp 12, một người du học, còn lại đều nhập học các trường trong nước. Ngành được nhiều thí sinh chọn nhất là Y khoa với 5 em. Tiếp theo là Khoa học máy tính (4 em), Vật lý (3 em). Còn lại là Toán học, Khoa học vật liệu, Khoa học dữ liệu, Hóa học.

Cụ thể, 5 em vào chương trình cử nhân tài năng, đúng môn chuyên ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là Minh Hoàng (huy chương Toán quốc tế), Bá Khôi, Thế Quân, Đức Dũng (Vật lý), Minh Quang (Hóa học).

Ngô Quang Minh (áo xanh than) và Trần Minh Hoàng (bên cạnh) nhận quà từ GS.TS. Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phải). Ảnh: Fanpage nhà trường

Đại học Y Hà Nội có 4 thí sinh diện này, tất cả đều chọn ngành Y khoa. Đó là Hoàng Khôi, Đức Dũng (Olympic Hóa học quốc tế), Hữu Thành, Kiều An (Sinh học). Thành viên lớp 12 còn lại của đội Sinh học là Đại Dương cũng học ngành Y khoa, nhưng ở trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM), mỗi trường có hai em vào thẳng, là Trọng Khải, Đức Mân (Olympic Toán quốc tế), Công Vinh (Vật lý) và Kiến Thành (Tin học). Cả 4 chọn ngành Khoa học máy tính.

Còn lại, Quang Thắng (Olympic Tin học quốc tế) chọn Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Khoa học dữ liệu; Thiện Nhân (Vật lý) theo học Khoa học Vật liệu ở Đại học Phenikaa.

Kỳ thi Học sinh Trường THPT Huy chương Ngành, trường đại học Olympic Toán quốc tế (IMO) Võ Trọng Khải Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An Vàng Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội Trần Minh Hoàng Chuyên Hà Tĩnh Vàng Cử nhân khoa học tài năng Toán học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lê Phan Đức Mân Chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM Bạc Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) Nguyễn Thế Quân Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An Vàng Cử nhân khoa học tài năng Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Lý Bá Khôi Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Bạc Cử nhân khoa học tài năng Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Trương Đức Dũng Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Bạc Cử nhân khoa học tài năng Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Công Vinh Chuyên Bắc Ninh Bạc Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội Trần Lê Thiện Nhân Chuyên Quốc học Huế Bạc Khoa học Vật liệu, Đại học Phenikaa Olympic Hóa học quốc tế (IChO) Ngô Quang Minh Chuyên Bắc Ninh Vàng Cử nhân khoa học tài năng Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Khôi Chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội Vàng Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Giang Đức Dũng Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Vàng Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Olympic Sinh học quốc tế (IBO) Nguyễn Hữu Thành Chuyên Trần Phú, Hải Phòng Bạc Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Bùi Hoàng Đại Dương Chuyên Quốc học Huế Bạc Y Khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Lê Hoàng Kiều An Chuyên Hà Nội - Amsterdam Bạc Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Olympic Tin học quốc tế (IOI) Lê Kiến Thành Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định Vàng Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM Ninh Quang Thắng Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh Đồng Khoa học dữ liệu, Đại học Kinh tế Quốc dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá năm học vừa qua,, hoạt động tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế hiệu quả. Việt Nam duy trì vị trí top 10 dẫn đầu tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Ngoài được tuyển thẳng đại học, học sinh giành huy chương vàng sẽ được thưởng 55 triệu đồng, huy chương bạc và đồng lần lượt 35 và 25 triệu. Các địa phương cũng có chính sách thưởng riêng, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thanh Hằng