Những hoạt động thúc đẩy trí tuệ nhân tạo tại AI Day 2026

Các chuyên gia bàn về tiềm năng, cách xây dựng năng lực AI cho cộng đồng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo 2026

Diễn ra tại Hà Nội hôm 5/4, AI Day 2026 thu hút hơn 500 người, 20 diễn giả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với hơn 25 phiên thảo luận, workshop. Ban tổ chức tạo không gian đối thoại mở - nơi các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị giáo dục lẫn cộng đồng đổi mới sáng tạo trao đổi về vai trò AI trong phát triển đất nước.

AI Day 2026 do Steam for Vietnam, AI for Vietnam, Đại sứ quán Mỹ, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Meta, NIC, AI4LIFE và ZTO Labs đồng tổ chức và Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) hỗ trợ truyền thông. Ảnh: AI Day

Các phiên thảo luận vừa nhắc đến kỳ vọng nâng cao năng lực AI cho lực lượng lao động, vừa mở rộng sang chủ đề lớn hơn như: chiến lược quốc gia về AI; xây dựng hệ sinh thái triển khai giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức giáo dục; các ví dụ ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực thực tiễn.

Các diễn giả nhận định từ giáo dục, y tế, thể thao đến doanh nghiệp lẫn truyền thông, AI dần trở thành công cụ quan trọng góp phần nâng cao năng suất, đổi mới phương thức làm việc, đồng thời tạo ra cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế.

Trong phần phát biểu của mình, PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh cam kết của trường trong việc thúc đẩy hệ sinh thái AI qua giáo dục, nghiên cứu, hợp tác quốc tế. Ông cho rằng mục tiêu cao nhất của đổi mới không phải đưa thêm công nghệ vào trường học mà khiến giáo dục đại học tốt hơn với sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: AI Day

Những sáng kiến thúc đẩy AI trong cộng đồng

Trong khuôn khổ AI Day 2026, ban tổ chức công bố, khởi động nhiều sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam. Trong đó, khóa AI for Impact là chương trình đào tạo quy mô lớn, đặt mục tiêu phổ cập kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI cho 100.000 giáo viên, nhà báo lẫn nhân viên y tế trên cả nước. Người học có thể hiểu về AI, áp dụng công nghệ này vào công việc thực tế.

Tại Việt Nam, Steam for Vietnam trực tiếp triển khai AI for Impact, với sự đồng hành của American Center Hanoi, Đại học Bách Khoa Hà Nội và ZTO Labs. Chương trình là một phần của AI Opportunity Fund: Asia-Pacific - sáng kiến từ AVPN, được Google và Ngân hàng phát triển châu Á hỗ trợ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức giới thiệu ViGen - sáng kiến dữ liệu mở cho AI tiếng Việt, phát triển bởi AI for Vietnam, NIC và Meta. Dự án xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô lớn, chất lượng cao nhằm hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo ở nước ta.

Dàn diễn giả phân tích thêm, trong bối cảnh dữ liệu được xem là yếu tố cốt lõi của hệ thống trí tuệ nhân tạo, việc sáng tạo các nguồn dữ liệu mở bằng tiếng Việt có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của các mô hình AI phù hợp ngôn ngữ, bối cảnh Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết hợp tác giữa Steam for Vietnam Foundation - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, với sự tài trợ của Meta. Theo đó, giáo viên địa phương có thể tiếp cận, ứng dụng công cụ AI trong giảng dạy, từ đó xây dựng cộng đồng nhà giáo có khả năng khai thác công nghệ để đổi mới phương pháp giáo dục.

Đại diện Steam for Vietnam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và Meta trong lễ ký kết hợp tác. Ảnh: AI Day

Góc nhìn từ doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghệ

Không chỉ bàn về giáo dục và kỹ năng, AI Day 2026 mang đến góc nhìn của doanh nghiệp lẫn tổ chức công nghệ quốc tế về ứng dụng AI trong thực tế.

Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công Meta (phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar), nhận định Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ ứng dụng AI cao trong khu vực. 93% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước đã tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động, vận hành.

Tuy nhiên theo bà Griffiths, những con số thống kê chưa phản ánh đầy đủ tác động thực sự của AI. Giá trị của công nghệ này thể hiện rõ nhất qua các ứng dụng cụ thể trong đời sống, công việc. "AI có thể giúp giáo viên soạn giáo án hiệu quả hơn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận khách hàng mới hay giúp các nhà phát triển xây dựng sản phẩm dựa trên dữ liệu tiếng Việt quy mô lớn", bà lý giải.

Ví dụ trên cho thấy AI không còn là công nghệ xa vời mà dần trở thành công cụ thiết thực trong nhiều lĩnh vực - từ giáo dục, truyền thông, y tế đến doanh nghiệp và dịch vụ.

Ở góc độ chính sách và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC, cho rằng nước ta đang đứng trước cơ hội mang tính bước ngoặt để phát triển, ứng dụng AI ở quy mô quốc gia. Trong bối cảnh ấy, trí tuệ nhân tạo được định vị là một trong những lĩnh vực ưu tiên của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần xây dựng hệ sinh thái AI mở, vận hành trên nền tảng liên kết đa chủ thể - nơi Nhà nước kiến tạo chính sách, doanh nghiệp tiên phong ứng dụng, các cơ sở nghiên cứu và giáo dục cung cấp tri thức, còn cộng đồng công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo", ông Hoài phân tích.

Giới chuyên môn cũng giới thiệu loạt sáng kiến kết nối hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, điển hình là nền tảng đánh giá AI tiếng Việt, cuộc thi Hackathon AI-Native Việt Nam 2026 và cộng đồng AI Việt. Cùng với đó là hơn 10 gian hàng công nghệ, trải nghiệm AI ngay tại sự kiện.

Qua AI Day 2026, ban tổ chức kỳ vọng những cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo tiếp tục được chuyển hóa thành chương trình đào tạo, sáng kiến, hợp tác thực tiễn, từ đó xây dựng được lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai và một Việt Nam đổi mới sáng tạo hơn trong kỷ nguyên AI.

Đông Vệ