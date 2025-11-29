Những hoạt động nổi bật tại lễ hội trà quốc tế

Lễ hội trà quốc tế tổ chức tại Lâm Đồng mang đến chuỗi hoạt động văn hoá nghệ thuật, triển lãm, hội nghị ngoại giao, tạo không gian để mọi người dân khám phá văn hoá trà, mở rộng giao thương quốc tế.

Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu được tổ chức tại Lâm Đồng từ ngày 11/11 đến 7/12, với tâm điểm trong ba ngày 5-7/12. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động nghệ thuật giàu bản sắc, tái hiện vẻ đẹp Trà Việt qua sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo hiện đại, đem đến những trải nghiệm phong phú cho du khách.

Họp báo ra mắt Lễ hội trà quốc tế. Ảnh: BTC

Sáng 5/12, nghi thức Tea Culture, dâng hương và dâng trà lên Quốc tổ Vua Hùng được tổ chức tại Tea Resort Prenn, thể hiện sự tri ân cội nguồn, đồng thời gửi gắm mong ước mùa màng thuận lợi khi nhiều vùng nguyên liệu đang phục hồi sau thiên tai.

Nghi thức Tea Culture - lễ dâng hương và dâng trà lên Quốc Tổ Vua Hùng sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội Trà quốc tế 2025. Ảnh: BTC

Sau nghi lễ, không gian văn hóa trà tại Quảng trường Lâm Viên mở cửa đón khách với hệ thống trình chiếu hiện đại, khu trưng bày nghệ thuật và triển lãm sản phẩm của nhiều thương hiệu trà trong và ngoài nước. Trong đó, điểm nhấn là bộ sưu tập 1.000 cây chè cổ đến từ các vùng chè danh tiếng trên thế giới, không gian tái hiện đồi chè, triển lãm trà cụ, ảnh tư liệu và khu thưởng trà quốc tế.

Tối cùng ngày, lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên - Xuân Hương, với chương trình nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp của văn hóa trà qua nhiều hình thức như trình diễn, âm thanh, không gian thị giác và sáng tạo đương đại.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình Tea Fest diễn ra tại Nhà máy chè cổ 1927 (phường B’lao, Lâm Đồng), tối 6/12. Sự kiện kết hợp âm nhạc truyền thống với các tiết mục hiện đại, xen kẽ là phần trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới, thể hiện sự giao thoa văn hoá Việt Nam và thế giới.

Nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác - Tea Art từ ngày 10/11 - 3/12 tại Nhà máy chè cổ 1927 (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ảnh: BTC

Song song với các hoạt động văn hóa, Lễ hội Trà Quốc tế 2025 còn đóng vai trò cầu nối để ngành trà Việt, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác mới và cải thiện chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời hỗ trợ người trồng trà ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong đó, Tea Expo quy tụ các thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan... tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt học hỏi mô hình sản xuất, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy Trà Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở lĩnh vực ngoại giao, sự kiện Tea Connect - Trà ngoại giao với chủ đề "Hương trà tâm giao - kết tình hữu nghị" diễn ra chiều 5/12, quy tụ lãnh đạo địa phương, đại sứ, tổ chức quốc tế, nghệ nhân trà và thí sinh Miss Cosmo Thế giới. Những buổi chuyện trò bên chén trà mở ra không gian giao lưu, tăng cường kết nối và củng cố tinh thần hữu nghị giữa các quốc gia.

Tea Connect là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình. Ảnh: BTC

Ngày 6/12, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ tham gia Tea Summit tại Tea Resort Prenn, để bàn về xu hướng tiêu dùng mới, mô hình sản xuất bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển thương hiệu trà đặc sản. Sự kiện được kỳ vọng tạo sẽ động lực để ngành trà Việt mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Đặc biệt, chương trình Tea Carnival diễn ra ngày 7/12 tại các tuyến đường trung tâm Đà Lạt với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật cùng 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới sẽ mang lại cho người dân không khí lễ hội đường phố và văn hóa trà quốc tế sôi động.

Cùng ngày, khách tham quan sẽ được trải nghiệm thực tế với hoạt động tham quan vùng nguyên liệu và Nhà máy chè cổ 1927 gần 100 năm tuổi. Qua đó, du khách hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và quy trình sản xuất trà tại xứ sở B'Lao (Bảo Lộc). Cùng lúc, Tea Talk được tổ chức tại Đại học Đà Lạt nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp xanh cho sinh viên và người trẻ.

Lễ hội trà quốc tế 2025 là sự kiện quy mô lớn nhất của ngành trà từ trước đến nay, do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo tổ chức.

Sự kiện dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách và hướng đến xác lập loạt kỷ lục như màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương, công bố nhà máy chè cổ gần 100 năm tuổi còn giữ nguyên kiến trúc, sự tham gia của đại diện hoa hậu từ gần 80 quốc gia và trưng bày khoảng 1.000 cây chè cổ từ các vùng trà nổi tiếng thế giới. Những dấu ấn này giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh Trà Việt, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế và góp phần nâng tầm thương hiệu trà trên bản đồ văn hóa - du lịch - kinh tế thế giới.

Minh Ngọc