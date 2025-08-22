Những hoạt động hỗ trợ dịp tựu trường của Bitex

32 năm đồng hành cùng giáo dục Việt Nam, Bitex triển khai nhiều chương trình, sản phẩm và ưu đãi tựu trường, từ phần mềm công nghệ, hoạt động ngoại khóa đến dụng cụ học tập.

Với 32 năm đồng hành cùng giáo dục, Bitex phối hợp các Sở Giáo dục tổ chức nhiều chương trình như Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay, Hội thi Bé vẽ sáng tạo, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng giáo dục.

Bên cạnh đó, Bitex còn duy trì các sân chơi như The Face Bitex cho học sinh mầm non, tiểu học, đồng hành cùng Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia. Những hoạt động này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần xây dựng nền giáo dục bền vững, hỗ trợ thế hệ trẻ tự tin chinh phục tri thức.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị Bitex (ngoài cùng bên trái) tại Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay TP HCM lần thứ 31. Ảnh: Bitex

Hướng đến năm học 2025-2026, Bitex giới thiệu chuỗi chương trình hỗ trợ đặc biệt, được thiết kế chuyên nghiệp, nhằm mang đến điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, sinh viên. Doanh nghiệp kỳ vọng nhận được sự đồng hành của thầy cô, học sinh và người tiêu dùng trên cả nước.

Song song, Bitex chú trọng ứng dụng công nghệ vào giáo dục. Trong đó, phần mềm giả lập Casio ClassPad Math mô phỏng đầy đủ chức năng tiên tiến của máy tính Casio. Công cụ này giúp giáo viên giảng dạy trực quan, hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức hiệu quả hơn.

ClassPad Math đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế như Best Math App or Tool, Tech & Learning Awards of Excellence - Back to School (hạng mục Giáo dục trung học), The EdTech Awards 2022 - Cool Tool Finalist và Learning Impact Awards 2022 - Honorable Mention.

Bà Trần Thanh Thảo - CEO Bitex (sơ mi trắng ở giữa) tham dự Hội thi Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex do công ty phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức. Ảnh: Bitex

Với phương châm đồng hành cùng giáo dục, Bitex cung cấp loạt sản phẩm hỗ trợ mùa tựu trường. Là nhà phân phối chính thức máy tính Casio tại Việt Nam, Bitex hiểu rõ tầm quan trọng của thiết bị này trong học tập. Mùa tựu trường này, khách hàng mua Casio fx-580VN X, fx-880BTG, fx-570VN Plus sẽ được tặng kèm bộ dụng cụ học tập Bitex tiện lợi, đạt chuẩn EN71 và được SGS (Thụy Sĩ) kiểm định.

Bên cạnh đó, các dòng bút Pilot được thiết kế theo tiêu chí tinh tế và chất lượng. Dịp này, Bitex áp dụng ưu đãi đến 20% cho các sản phẩm này. Song song, balo, cặp Bitex và Smartkids đều có giới thiệu mẫu mã mới, thiết kế thông minh, đa dạng. Thương hiệu còn áp dục chính sách ưu đãi đến 30% cho từng dòng sản phẩm như balo mẫu giáo, balo chống gù.

Bitex tổ chức tọa đàm về phương pháp ghi chép thông minh. Ảnh: Bitex

Bà Trần Thanh Thảo - CEO Bitex chia sẻ, tất cả các hoạt động và sản phẩm của Bitex đều được xây dựng trên bốn giá trị cốt lõi: Sáng tạo, Đổi mới, Hiệu quả và Đặt khách hàng là trọng tâm.

"Với giá trị đặt khách hàng là trọng tâm, Bitex không ngừng hoàn thiện trong từng chính sách, quy trình và sản phẩm, nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất, giá trị đích thực cho cộng đồng", bà nhấn mạnh.

