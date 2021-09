Những hoạt động chung tay phòng chống dịch của Pizza Hut Việt Nam

Pizza Hut triển khai cung cấp 16.400 suất ăn kèm thức uống miễn phí, tặng các trang thiết bị y tế... cho bệnh viện, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp ở hầu hết lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có F&B (dịch vụ ăn uống). Việc các cửa hàng bị đóng cửa hoàn toàn trong suốt nhiều tháng tại thành phố lớn như: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ... khiến chủ các thương hiệu ăn uống lao đao.

Nhiều doanh nghiệp F&B buộc phải cho nhân viên tạm nghỉ, cắt giảm thu nhập tối đa, tạm ngừng mọi hoạt động để chờ mở cửa lại. Tuy nhiên, giữa thời điểm này, vẫn có những doanh nghiệp chọn hướng đi riêng, không "ngủ đông" để cùng tuyến đầu chống dịch và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Một trong những thương hiệu đi đầu về các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian qua là Pizza Hut - thương hiệu pizza lâu đời và nổi tiếng tại Việt Nam.

Pizza Hut nhanh chóng triển khai các bếp ăn thiện nguyện để tặng những chiếc bánh pizza giàu năng lượng, thơm ngon, được phục vụ tận nơi cho các chiến sĩ tuyến đầu.

Triển khai bếp ăn thiện nguyện

Chỉ trong hơn 2 tháng kể từ ngày các thành phố lớn lần lượt ban hành chỉ thị giãn cách xã hội trước nguy cơ số ca F0 tăng cao, Pizza Hut nhanh chóng thiết lập 7 bếp thiện nguyện tại các địa phương trong tâm dịch lớn như: TP HCM, Nha Trang, Đồng Nai, Cần Thơ và Ha Nội. Hơn 100 tình nguyện viên là nhân viên Pizza Hut Việt Nam đã làm việc không mệt mỏi tại các bếp thiện nguyện. Họ dành 4.704 giờ để làm ra 16.400 suất ăn kèm thức uống miễn phí, tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Những suất ăn là những chiếc bánh pizza giàu năng lượng, thơm ngon, được phục vụ tận nơi cho các chiến sĩ tuyến đầu như: nhân viên y tế, lực lượng dân quân, tình nguyện viên... đang làm việc tại khắp các bệnh viện dã chiến cũng như cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa.



Dù giữa đỉnh điểm của đại dịch khiến mọi nguồn lực đều hạn chế, Pizza Hut Việt Nam luôn tuân thủ quy trình chế biến an toàn tại các bếp thiện nguyện cũng như trong quá trình phục vụ ở các bệnh viện tuyến đầu. Ông Anhul Chauhan, CEO Pizza Hut Việt Nam cho biết: "Chúng tôi áp dụng công nghệ chế biến tân tiến nhất, ứng dụng công nghệ AI để mang đến sản phẩm không chỉ chất lượng mà còn an toàn cho sức khỏe, nhất là trong mùa dịch bệnh. Mỗi chiếc bánh làm ra phải đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất trước khi đến tay người dùng. Đây là tiêu chí đầu tiên của Pizza Hut trong đại dịch trên phạm vi toàn cầu".

Các trang thiết bị y tế cũng được Pizza Hut dành tặng cho bệnh viện.

Hiện tại, Pizza Hut Việt Nam tiếp tục mở thêm các bếp thiện nguyện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu từ Cần Thơ - một điểm nóng với số ca F0 lớn, để đưa những chiếc bánh chất lượng đến với cộng đồng người dân gặp khó khăn và các chiến sĩ tại tuyến đầu chống dịch. Bạn Nguyễn Thành Tâm, một tình nguyện viên trong dự án "Bếp từ thiện" của Pizza Hut Cần Thơ chia sẻ: "Tôi đã có nhiều năm gắn bó với Pizza Hut nhưng lần này cảm giác rất khác vì được làm gì đó cùng Cần Thơ, giúp thành phố của mình sớm vượt qua đại dịch. Tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và tự hào vì mình là một thành viên của Pizza Hut Việt Nam".

Ngoài ra, một ý tưởng độc đáo cũng được đội ngũ Pizza Hut triển khai là hợp tác với các lò bánh địa phương để dùng bột bánh pizza làm ra nhiều loại bánh mỳ đa dạng nhằm hỗ trợ thực phẩm đến tay người dân nhiều hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, thương hiệu đã tài trợ lên đến hơn 16 tấn bột mỳ (tương đương số lượng 250.000 ổ bánh mỳ) cho các bếp thiện nguyện trên 16 địa phương để làm bánh mỳ, bánh bao, sandwich... kịp thời cung ứng bữa ăn miễn phí đến những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và không có điều kiện tiếp cận nguồn thực phẩm.

Hỗ trợ các trang thiết bị và tư vấn y tế

Ngay từ giai đoạn đầu chống dịch, hiểu được tầm quan trọng của việc đồng hành, tiếp năng lượng cho các thành phố lớn sớm hồi phục, Pizza Hut Việt Nam đã tài trợ nhiều hạng mục trang thiết bị y tế đến các bệnh viện lớn tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội. Công ty tặng 37 máy đo nồng độ oxy trong máu; 8 nhiệt kế; 5 máy trợ thở; 4.000 khẩu trang N95; 5.000 găng tay y tế; 400 bộ đồ bảo hộ cấp 2; 200 mặt nạ oxy; 200 chai sát khuẩn; 150 kính chắn giọt bắn.

Bên cạnh việc đóng góp trang thiết bị và nguyên vật liệu nhu yếu phẩm, Pizza Hut còn vận hành dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe Super Hutter qua hotline 24/7 do chính nhân viên của công ty vận hành và điều phối xuyên suốt thời gian dịch bệnh tại các thành phố lớn. Chương trình hoàn toàn miễn phí, không chỉ cho đội ngũ nhân viên và gia đình mà còn mở rộng đến cộng đồng cần tư vấn chăm sóc y tế tại nhà. Ông Michael Lin - Giám đốc vận hành Pizza Hut Việt Nam cho biết: "Ý tưởng này của Pizza Hut đến từ việc mong muốn hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và cũng sẽ giúp giảm tải gánh nặng lên các hệ thống y tế công giữa lúc bùng dịch như hiện nay".

Nhân viên của công ty tích cực tham gia hoạt động chống dịch của Pizza Hut.

Đảm bảo đời sống cho nhân viên của công ty

Xuyên suốt đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam, Pizza Hut luôn sát cánh cùng đội ngũ nhân viên, quyết tâm không bỏ quên một cá nhân nào phía sau. Với hơn 3.000 nhân viên đang làm việc khắp các thành phố trên toàn quốc, Pizza Hut đảm bảo cung cấp các trang thiết bị y tế (máy đo nồng độ Oxi trong máu, máy trợ thở), hỗ trợ chăm sóc sức khỏe F0 - F1 tại nhà cũng như cung cấp thực phẩm thiết yếu cho gia đình nhân viên có F0 đang điều trị.

Đặc biệt, Pizza Hut Việt Nam quyết định giữ nguyên 100% thu nhập cho toàn bộ nhân viên giữa mùa dịch để không ai rơi vào hoàn cảnh khó khăn, yên tâm duy trì sức khỏe và sẵn sàng tâm thế phục vụ khách hàng khi dịch qua đi. Đây là điểm sáng mà tất cả nhân viên đều tự hào về thương hiệu lâu đời mà họ đang gắn bó.

Nguyễn Thị Thanh Hoa (làm việc tại Pizza Hut TP HCM - tâm dịch của cả nước) chia sẻ: "Tôi rất yên tâm làm việc ngay cả trong thời gian dịch bệnh vì được sự quan tâm và chia sẻ từ công ty. Dù đây là thời điểm giãn cách nhưng ngược lại, tôi cảm thấy đội ngũ đoàn kết hơn bao giờ hết. Tôi rất tự hào vì là một thành viên của Pizza Hut Việt Nam".

Pizza Hut - một trong những thương hiệu pizza đi đầu tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua, luôn nỗ lực đem lại không chỉ những sản phẩm chất lượng mà còn là sự quan tâm, sẻ chia chân thành nhất tới cộng đồng. "Cộng đồng chính là khách hàng, nhân viên và gia đình họ là người thân của chúng tôi. Nếu lúc này không sẻ chia và chăm sóc cho họ, thì còn chờ đến khi nào?", ông Anhul Chauhan - CEO Pizza Hut Việt Nam khẳng định.

(Nguồn và ảnh: Pizza Hut Việt Nam)