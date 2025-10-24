Những hộ chiếu xếp cuối bảng 'quyền lực nhất thế giới'

Singapore có hộ chiếu "quyền lực nhất thế giới" khi được 198 nơi miễn thị thực, trong khi Afghanistan xếp cuối bảng, chỉ với 24 điểm đến.

Bên cạnh các nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, Henley Passport Index (HPI) tháng 10 cũng công bố danh sách các điểm đến ít được miễn thị thực nhất. Afghanistan đứng cuối bảng xếp hạng, ở vị trí 106 trên tổng 199 hộ chiếu (nhiều cuốn hộ chiếu đồng hạng nhau). Công dân nước này được miễn visa khi nhập cảnh tại 24 điểm đến trên tổng 227 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hộ chiếu Afghanistan. Ảnh: Inter faith rise

Đứng thứ hai từ dưới lên là Syria với 26 điểm đến miễn thị thực, Iraq nằm ở vị trí tiếp theo khi công dân nước này được miễn thị thực ở 29 nơi trên thế giới.

Các hộ chiếu có thứ hạng thấp nhất Quốc gia, vùng lãnh thổ Vị trí xếp hạng Số điểm đến được miễn visa Afghanistan 106 24 Syria 105 26 Iraq 104 29 Yemen

Pakistan 103 31 Somalia 102 33 Nepal 101 36 Triều Tiên

Bangladesh 100 38 Palestine

Libya

Eritrea 99 39 Sudan

Iran

Sri Lanka 98 41 Nam Sudan

Congo 97 42

HPI là bảng xếp hạng các loại hộ chiếu trên thế giới, được xác định dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu hộ chiếu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Chỉ số này được xây dựng dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cơ sở dữ liệu thông tin du lịch lớn và chính xác nhất, và được bổ sung, phân tích bởi nhóm nghiên cứu của Henley & Partners.

HPI so sánh khả năng miễn thị thực của 199 loại hộ chiếu khác nhau tại 227 điểm đến. Thị thực được miễn là loại du lịch hoặc công tác ngắn ngày, không tính thị thực du học, làm việc dài hạn. Cách tính điểm hộ chiếu dựa trên số điểm đến miễn thị thực. Với những nơi nhập cảnh không cần xin visa, hộ chiếu đó được tính 1 điểm. Quy tắc tương tự áp dụng nếu có thể xin VOA (thị thực khi đến hay visa cửa khẩu), e-visa, ETA (giấy phép du lịch điện tử) khi nhập cảnh vào điểm đến.

Nếu người mang hộ chiếu phải xin thị thực và cần được chính phủ phê duyệt trước khi khởi hành, hộ chiếu tại điểm đến đó sẽ không được tính điểm.

Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners, nhận định khả năng tiếp cận toàn cầu không tự nhiên mà có, mà là kết quả của ngoại giao chủ động và chiến lược. Những nước tích cực đàm phán miễn visa và duy trì thỏa thuận tương hỗ sẽ tiếp tục thăng hạng, ngược lại những nước ít tham gia sẽ dần tụt lại.

Anh Minh (Theo HPI)