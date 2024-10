Những hiểu lầm về tình dục làm hại hôn nhân

Cho rằng tình dục là điều chỉ có thể ngầm hiểu, không được bàn thảo có thể góp phần tạo kỳ vọng không thực tế và áp lực không cần thiết cho hôn nhân.

Trong cuốn The 8 Love Links, hai nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ Shahn Baker Sorekli và Helen Robertson, đồng sáng lập ứng dụng huấn luyện cho các cặp đôi My Love Your Love, chỉ ra những sai lầm về tình dục.

Để mọi thứ tự nhiên

Nhiều người quan niệm tình dục luôn là tự phát, không nên lập kế hoạch. Nhưng trong cuộc sống bận rộn, nếu không lập kế hoạch trước, nhu cầu tình dục có thể bị tuột khỏi danh sách ưu tiên.

Quan niệm này cũng bỏ qua tầm quan trọng của giao tiếp và lập kế hoạch cho đời sống tình dục lành mạnh và tích cực.

Tình dục là thứ chúng ta có thể làm tốt hơn thông qua luyện tập và khám phá. Vì vậy, nghĩ chuyện này phải tự nhiên không chỉ khiến bạn thất vọng mà còn đánh mất cơ hội khám phá tiềm năng mối quan hệ.

Hãy thảo luận với đối tác về loại quan hệ tình dục cả hai muốn. Bạn nên cởi mở với những trải nghiệm mới và đưa ra phản hồi khích lệ trong suốt quá trình.

Ảnh minh họa: LIGHTFIELD STUDIOS

Phải "lên đỉnh" mới là cuộc yêu thành công

Bám víu vào huyền thoại này sẽ dẫn đến thất vọng, thậm chí oán giận. Cực khoái là thứ dễ chịu, nhưng khó nắm bắt, đặc biệt khi bạn căng thẳng, chán nản hoặc mắc kẹt trong suy nghĩ của mình.

Bạn càng tạo áp lực cho bản thân thì lại càng khó đạt được điều mong muốn. Hơn nữa, mỗi người có khả năng đạt "đỉnh" khác nhau. Nếu giữ quan niệm này, bạn vô tình tạo thêm áp lực cho bản thân hoặc đối tác, dẫn đến tác dụng ngược.

Ham muốn giảm sút trong các mối quan hệ lâu dài

Nhiều người nghĩ mối quan hệ càng lâu dài, nhu cầu tình dục càng giảm sút. Tuy nhiên, ngoài tuổi tác, còn nhiều thứ ảnh hưởng đến ham muốn, gồm thay đổi sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, động lực mối quan hệ và thái độ xung quanh tình dục.

Việc giữ quan niệm như vậy làm giảm nhu cầu đầu tư vào mối quan hệ tình dục, bất kể đang trong giai đoạn nào của cuộc sống. Nó cũng bỏ qua tiềm năng có tình dục viên mãn và thú vị ở bất kỳ giai đoạn nào.

Không cần giao tiếp

Nhiều người nghĩ bạn đời cần hiểu mong muốn và sở thích của mình, không nên chờ nói ra.

Nhưng mỗi người là một cá thể, có sở thích khác nhau khi nói đến nhu cầu tình dục. Quan niệm như trên có thể khiến hai người không được thỏa mãn, tránh gần gũi.

Vì vậy, hãy nói chuyện với đối tác về những điều bạn thích và không thích.

Nhiều vẫn tốt hơn

Quan niệm số lần gần gũi tỷ lệ thuận với chất lượng mối quan hệ là sai lầm, vì bỏ qua tầm quan trọng của kết nối tình cảm.

Chuyên gia khuyên nên tập trung vào chất lượng mối quan hệ. Lên lịch để gần gũi khi bạn không bị làm phiền hoặc vội vã.

Đàn ông muốn tình dục, phụ nữ thì không

Đây là giả định khuôn mẫu về giới tính và tình dục, cho rằng đàn ông luôn sẵn sàng quan hệ tình dục, trong khi phụ nữ thì không hứng thú.

Quan niệm này tạo thêm áp lực không cần thiết cho đàn ông, đồng thời làm giảm ham muốn của phụ nữ, khiến họ không dám bày tỏ mong muốn.

Nhật Minh (Theo New York Post)