Những hiểu lầm về quạt điều hòa

Quạt điều hòa có cơ chế làm mát đơn giản hơn máy điều hòa, trong khi không làm ẩm không khí nhiều như quạt phun sương.

Quạt điện và máy điều hòa treo tường là hai thiết bị làm mát được sử dụng phổ biến trong mùa hè. Tuy nhiên, do điều kiện lắp đặt và chi phí cao, nhiều người không thể trang bị máy điều hòa và một trong những thiết bị làm mát khác đang được người dùng quan tâm là quạt điều hòa.

Trong khảo sát ngày 4/5, 25% độc giả tham gia cho biết đang dùng quạt điều hòa. Tuy nhiên, cũng có không ít người hiểu lầm về cơ chế hoạt động của loại sản phẩm này.

Quạt điều hòa có thể làm lạnh như điều hòa

Tên gọi gần giống khiến nhiều người nghĩ quạt điều hòa cũng có cơ chế làm lạnh như máy điều hòa. Tuy nhiên, thiết bị này không có cấu tạo dàn nóng, dàn lạnh, không sử dụng môi chất lạnh và máy nén để tạo ra luồng không khí mát trong phòng. Quạt điều hòa sử dụng nước để làm mát nhưng thông qua một tấm Cooling Pad, áp dụng cơ chế bay hơi tự nhiên để tạo ra hơi mát trong không khí.

Cơ chế làm mát của quạt điều hòa phụ thuộc rất nhiều vào môi trường thực tế, thường chỉ phát huy tác dụng nếu nhiệt độ nơi sử dụng trên 30 độ C, nóng khô. Nếu độ ẩm đã cao sẵn, quạt điều hòa gần như chỉ có tác dụng như quạt thông thường.

Một số thiết kế quạt điều hòa. Ảnh: Phongvu

Phải sử dụng trong phòng kín

Khác với suy nghĩ của nhiều người, quạt điều hòa cần sử dụng ở nơi thông thoáng. Điều này vừa giúp gió được lưu thông tốt hơn, cũng như tránh hơi ẩm từ quạt tồn tại trong phòng quá lâu gây bí bách, khó chịu. Sản phẩm cũng thường được sử dụng tại các không gian công cộng như nhà xưởng hoặc nhà không khép kín, khó lắp đặt điều hòa.

Hoạt động tương tự quạt hơi nước

Quạt điều hòa thường bị nhầm với quạt hơi nước do cùng sử dụng nước để làm mát. Độ ẩm tạo ra bởi quạt điều hòa ít hơn đáng kể so với quạt hơi nước do sử dụng cơ chế bay hơi tự nhiên khi thẩm thấu qua tấm Cooling Pad. Sản phẩm cũng làm tăng độ ẩm không khí, ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử nhưng mức độ thấp hơn so với quạt hơi nước.

Điều chỉnh được nhiệt độ

Các quạt điều hòa thường được quảng cáo có thể giảm nhiệt độ không khí từ 6 đến 8 độ C nhưng thực tế điều này chỉ đúng khi sử dụng ở môi trường nóng khô trên 30 độ C. Mức giảm cụ thể cũng hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm khi sử dụng và không thể điều chỉnh như điều hòa thông thường.

Quạt điều hòa thổi gió qua tấm Cooling Pad, tận dụng bay hơi tự nhiên từ nước. Ảnh: Midea

Sử dụng thay điều hòa

Quạt điều hòa không thể thay thế điều hòa cả về hiệu quả làm mát lẫn điện năng sử dụng. Sản phẩm thường được dùng trong các không gian không thể lắp điều hòa hoặc những khu vực tổ chức sự kiện, hội họp không cố định, ngoài trời. Thiết bị có tính cơ động cao, dễ sử dụng với hầu hết người dùng và giá bằng khoảng một phần ba điều hòa thông thường.

Có thể dùng với tinh dầu

Nhiều người dùng cho rằng quạt điều hòa có thể cho tinh dầu vào hộp chứa nước để tạo ra mùi thơm khắp phòng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất khuyến cáo không sử dụng do tinh dầu có thể bám lên tấm làm mát Cooling Pad, cản trở việc thẩm thấu và bốc hơi của nước, mất tác dụng làm mát. Ngoài ra, nếu dùng lâu ngày, tinh dầu còn tích tụ bụi bẩn, nấm mốc, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dùng.

Luôn phải đổ đầy bình chứa nước

Quạt điều hòa thường dùng không gian mở nên thiết kế có bánh xe để di chuyển mọi khu vực cần thiết. Đổ đầy hộp chứa nước có thể khiến nước bị tràn ra ngoài khi di chuyển thiết bị, ảnh hưởng tới các bộ phận động cơ, mạch điện tử. Một số nhà sản xuất khuyến cáo chỉ nên đổ nước khoảng 70-80% bình chứa.

Hoài Anh