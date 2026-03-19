Những chi tiết 'lạc quẻ' như lâu đài hơi, cục pin, camera hay kính áp tròng bất ngờ xuất hiện khiến các 'thánh soi' được phen cười ra nước mắt.

Dù được xem là một trong những bộ phim cung đấu kinh điển, Hậu cung Chân Hoàn truyện vẫn không tránh khỏi những "hạt sạn" khiến khán giả bật cười khi xem lại. Qua con mắt tinh tường của các "thánh soi", hàng loạt chi tiết hiện đại bất ngờ xuất hiện giữa bối cảnh cổ trang nghiêm trang. Từ một "lâu đài bằng hơi" thấp thoáng phía xa, cho đến vật thể giống cục pin nằm lạc lõng trong khung hình, tất cả đều trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Thậm chí, có phân cảnh còn lộ rõ thiết bị quay phim hoặc góc máy vô tình "phản chủ", khiến người xem không khỏi bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, việc một số diễn viên đeo kính áp tròng quá hiện đại cũng bị phát hiện, tạo nên cảm giác lệch tông thú vị.

Những 'hạt sạn' khó tin trong Hậu cung Chân Hoàn truyện

Những lỗi nhỏ này vốn khó nhận ra khi xem lần đầu, nhưng lại trở nên rõ ràng khi khán giả xem kỹ từng khung hình. Tuy nhiên, thay vì làm giảm giá trị tác phẩm, các "hạt sạn" này lại vô tình mang đến những phút giây giải trí đầy thú vị. Nhiều người thậm chí còn xem việc "soi sạn" như một phần không thể thiếu khi thưởng thức phim.

Mộc Trà