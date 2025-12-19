Những hành vi 'kém sang' khi xuống máy bay

Áp lực thời gian và sự mệt mỏi khiến nhiều người mất kiên nhẫn khi máy bay hạ cánh, dẫn đến những hành xử thiếu tế nhị ảnh hưởng tới người xung quanh.

August Abbott, chuyên gia về nghi thức tại California (Mỹ), nhận xét cảnh tượng xuống máy bay đôi khi hỗn loạn không kém lúc lên. "Thật đáng tiếc khi thấy những người vốn chu đáo lại đánh mất sự kiên nhẫn và hành xử theo bản năng tranh giành vào phút chót", bà nói.

Dưới đây là những hành vi bị đánh giá là thiếu lịch sự nhất khi rời máy bay, theo tư vấn từ các chuyên gia nghi thức quốc tế.

Chen ngang khi chưa tới lượt

Diane Gottsman, chuyên gia nghi thức tại Texas (Mỹ), khẳng định chờ đến lượt là biểu hiện cơ bản nhất của sự lịch sự.

Những hành khách bật dậy ngay khi máy bay vừa chạm cửa ống lồng, lao ra lối đi dù hàng ghế trước chưa di chuyển thường bị gọi bằng cái tên mỉa mai là "những kẻ chen lấn" (aisle lice). Gottsman lưu ý hành khách đừng nghĩ chỉ mình mới đang vội. Nếu lỡ chuyến nối chuyến, rất có thể những người xung quanh cũng vậy.

"Hãy đợi hàng ghế phía trước rời đi rồi mới đứng lên. Đứng dậy khi có khoảng trống là chấp nhận được, nhưng chen lấn vào lối đi đã đông người thì không", Jodi RR Smith, Chủ tịch một công ty tư vấn nghi thức tại Mỹ bổ sung.

Phớt lờ hướng dẫn của tiếp viên

Khi chuyến bay bị chậm, phi hành đoàn thường đề nghị hành khách nhường lối cho những người có chuyến bay nối chuyến gấp. Tuy nhiên, không ít người cố tình làm ngơ yêu cầu này.

Theo bà Smith, đây là hành vi thiếu lịch sự phổ biến. Sự tử tế tối thiểu lúc này là ngồi yên tại chỗ để tạo điều kiện cho người đang vội được rời máy bay trước.

Ảnh minh họa: Escape

Thiếu chuẩn bị, làm tắc nghẽn lối đi

Việc đến lượt di chuyển mới bắt đầu lục tìm điện thoại, chai nước hay gom đồ cá nhân là lỗi thường gặp gây ức chế cho người phía sau.

Nick Leighton, chuyên gia nghi thức tại New York, khuyên hành khách nên tranh thủ kiểm tra hộc ghế, túi áo và cầm sẵn vật dụng cá nhân ngay khi máy bay vừa hạ cánh. Việc đứng giữa lối đi chỉ để tìm đồ là hành động làm mất thời gian của cả đoàn.

Lấy hành lý sai thời điểm và va chạm người khác

Cố lấy hành lý từ ngăn chứa phía trên khi lối đi không còn chỗ trống là hành động gây phiền toái. Bạn nên kiên nhẫn đợi đến khi có không gian đủ an toàn để hạ vali xuống mà không va quệt vào người khác.

Bên cạnh đó, chuyên gia Jodi RR Smith nhấn mạnh việc đeo ba lô lên vai trong lối đi chật hẹp gần như chắc chắn sẽ va vào mặt hoặc người hành khách đang ngồi. Cách hành xử đúng mực là xách ba lô trước ngực hoặc để dưới thấp cho đến khi ra khỏi máy bay.

Xả rác bừa bãi

Máy bay không phải là thùng rác cá nhân. Nếu bỏ lỡ lượt thu gom rác cuối cùng của tiếp viên, hành khách không nên để lại vỏ chai, giấy ăn hay thức ăn thừa tại chỗ ngồi.

Theo bà Smith, việc gập tay vịn, kéo rèm cửa sổ, thắt lại dây an toàn và mang rác ra ngoài là những hành động nhỏ nhưng thể hiện sự văn minh và hỗ trợ phi hành đoàn dọn dẹp nhanh chóng hơn.

Than vãn thay vì giúp đỡ

Chuyên gia August Abbott cho rằng một trong những hành vi thô lỗ nhất là đứng phàn nàn, cáu gắt khi thấy người khác loay hoay với hành lý xách tay.

"Việc nổi nóng có thực sự dễ hơn việc tử tế không?", bà đặt câu hỏi. Thay vì than phiền, nếu có khả năng, hãy chủ động đề nghị giúp đỡ hoặc tìm người hỗ trợ để quy trình xuống máy bay diễn ra suôn sẻ hơn.

Nhật Minh (Theo Huffpost)