Những hành động khiến bạn bị ghét khi lái xe

Lái xe không chỉ là kỹ thuật mà còn là cách thể hiện thái độ, phong cách sống và có thể khiến bạn được tôn trọng hoặc bị ghét.

"Lái xe cũng như mọi trải nghiệm cộng đồng, sẽ hiệu quả và an toàn hơn khi được dẫn dắt bằng sự tử tế, kiên nhẫn và tôn trọng", chuyên gia nghi thức xã giao người Mỹ Juliet Mitchell, nói.

"An toàn chính là biểu hiện rõ nhất của phép lịch sự. Nó thể hiện sự quan tâm không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh", bà nói.

Dưới đây là những hành vi chuyên gia về phép xã giao cho rằng không nên làm để tránh những sự cố đáng tiếc.

Bấm còi để thể hiện thái độ người lái

Theo Diane Gottsman, chuyên gia nghi thức sống hiện đại, tác giả cuốn Modern Etiquette for a Better Life, nhà sáng lập trường nghi thức Texas (Mỹ), còi xe không phải công cụ để thể hiện sự giận dữ hay thiếu kiên nhẫn. "Chỉ nên sử dụng còi xe để cảnh báo an toàn, ví dụ khi có nguy cơ va chạm", Gottsman nói.

Không bấm còi khi đèn đỏ vừa chuyển xanh hay khi ai đó chỉ mất vài giây khởi động. "Trong nhiều trường hợp, họ có thể nhìn thấy điều gì đó bạn không thấy", chuyên gia lưu ý.

Không nhường khi người khác muốn nhập làn

Jackie Vernon-Thompson, người sáng lập trường dạy nghi thức xã giao From the Inside-Out tại Florida, Mỹ, khuyên khi thấy ai đó bật đèn xi-nhan, hãy giảm tốc độ một chút và nhường đường cho họ. "Đó là phép lịch sự tối thiểu".

Trong các tình huống giao thông phức tạp như khi hai làn đường bị thu hẹp, việc nhường nhau theo kiểu "zipper merge", là từng xe một nhập vào làn, là cách hiệu quả và văn minh nhất để duy trì trật tự.

Ảnh minh họa: Huffpost

Không cảm ơn khi được nhường đường

"Chỉ một cái vẫy tay hay gật đầu nhẹ cũng đủ để thể hiện sự biết ơn", theo Juliet Mitchell.

Phớt lờ hành động lịch sự của người khác có thể khiến họ cảm thấy bị coi thường và tạo không khí căng thẳng không cần thiết.

Dừng xe chắn lối ra vào

"Rất nhiều người đỗ xe chắn trước lối ra vào nhà dân, cửa hàng hoặc bãi đỗ xe mà không để ý rằng họ đang gây bất tiện", Vernon-Thompson nói.

Nếu cần dừng, hãy quan sát và tìm vị trí không cản trở các phương tiện khác.

Bám đuôi xe trước

Lái xe áp sát xe phía trước không khiến bạn đến nơi nhanh hơn mà chỉ khiến cả hai thêm lo lắng. "Giữ khoảng cách hợp lý là biểu hiện của một người lịch thiệp và có trách nhiệm", Gottsman nói.

"Nếu bạn thấy xe phía trước đi chậm, hãy chuyển làn khi an toàn thay vì bám đuôi căng thẳng".

Xả rác qua cửa sổ

"Thật ngạc nhiên khi đến giờ vẫn có nhiều người ném chai nước, túi nilon hay thức ăn thừa ra đường qua cửa sổ xe", Jodi RR Smith, chủ tịch công ty về phép xã giao Mannersmith Etiquette Consulting, Mỹ, nói.

Xả rác không chỉ là hành vi thiếu văn minh mà còn cho thấy sự thiếu tôn trọng với cộng đồng và môi trường.

Làm nhiều việc khác khi đang lái xe

"Tôi từng chứng kiến người vừa lái xe vừa đánh má hồng, ăn sandwich hay trả lời tin nhắn," Gottsman kể. Chuyên gia cho rằng tập trung là điều cốt lõi để lái xe an toàn và thể hiện sự lịch sự.

Hành vi như vậy thể hiện sự thờ ơ với sự an toàn của chính mình và người khác.

Tranh giành chỗ đậu xe

"Thật thất vọng khi thấy ai đó đang bật đèn chờ để đậu thì một chiếc xe khác chen ngang vào chiếm chỗ", Humbert nói. Đỗ xe cũng phải xếp hàng và người lịch sự luôn tôn trọng điều đó.

Dùng cử chỉ tay thô lỗ

"Giơ ngón tay giữa, la hét hay chửi thề sau tay lái có thể khiến việc tham gia giao thông trở thành nguy hiểm," Mitchell cảnh báo. "Bạn không bao giờ biết người đối diện đang ở trạng thái tâm lý nào".

Thay vì phản ứng tức giận, hãy hít thở sâu và tiếp tục hành trình. Mục tiêu không phải là thắng một cuộc cãi vã mà là về nhà an toàn.

Thiếu kiên nhẫn trong những tình huống chậm trễ

"Tình huống tắc đường, chờ người đi bộ hay bị chặn vì công trình thi công không phải là cái cớ để trở nên cộc cằn", Gottsman nói. Càng mất bình tĩnh, bạn càng khiến mình và người khác thêm áp lực.

Người tham gia giao thông cần hiểu lái xe không đơn thuần là kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn là bài kiểm tra về sự điềm đạm, tôn trọng và bao dung.

"Giao tiếp khi lái xe không diễn ra bằng lời nói, nhưng mọi hành vi của bạn đều phát ra tín hiệu đến người khác", Humbert nói. Sự tử tế không làm bạn chậm lại mà giúp mọi người đến đích an toàn và nhẹ nhõm hơn.

Nhật Minh (theo Huffpost)