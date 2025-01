Những hàng quán Hà Nội mở xuyên Tết

Tết Ất Tỵ, nhiều nhà hàng và quán cà phê ở Hà Nội không đóng cửa, một số điểm phục vụ người dân xem pháo hoa xuyên đêm giao thừa.

Chuỗi Laika Cafe

Không gian quán cà phê Laika ở Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Laika

Chuỗi cà phê dành cho giới trẻ có nhiều quán nằm ở trung tâm, không gian rộng, đẹp, phong cách trẻ trung. Các quán đều có cùng tông màu chủ đạo là vàng hoặc nâu gỗ pha trắng hoặc xám.

Laika Hàm Cá Mập (phố Đinh Tiên Hoàng), Văn Quán và Trích Sài đều mở xuyên giao thừa và không đóng cửa các ngày trong Tết. Đây là nơi mọi người có thể chiêm ngưỡng pháo hoa rõ và đẹp. Các cơ sở khác của chuỗi như đường Thanh Niên, Trung Hòa, Ngoại giao Đoàn, Bà Triệu, Phan Chu Trinh cũng đều mở cửa xuyên Tết.

Chuỗi Highlands Coffee

Chuỗi Highlands Coffee có nhiều cơ sở mở xuyên Tết. Ảnh: Highlands Coffee

Đa phần các quán thuộc chuỗi cà phê Highlands không nghỉ Tết. Trong đó, các cơ sở ở phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Công viên nước hồ Tây, Lạc Long Quân mở xuyên giao thừa (đến 1h ngày mùng 1 Tết) để người dân và du khách có thể ngắm pháo hoa.

Các cửa hàng ở Định Công, Nguyễn Văn Cừ, Hào Nam, Nguyễn Chánh, Ciputra, Cát Linh, Trích Sài mở cửa đến 23h đêm giao thừa. Một số nơi khác mở đến 22h. Ngày mùng 1 Tết, các quán đều mở cửa từ 9h đến 22h. Chuỗi cà phê này cũng trang trí các góc chụp ảnh Tết truyền thống phục vụ check in.

Trong thông báo, chuỗi không phụ thu dịp Tết.

Xofa Cafe & Bisto, 14 Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm

Không gian Tết ở Xofa. Ảnh: Xofa Cafe & Bistro

Là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, Xofa Cafe & Bistro được gọi là quán cà phê không ngủ suốt năm, và dịp Tết Nguyên đán cũng không phải ngoại lệ. Nằm ở khu phố trung tâm nhộn nhịp nhưng quán khá yên tĩnh. Không gian gồm hai tòa nhà hai tầng, được nối liền qua một khoảng sân nhỏ.

Khách có thể thư giãn với cà phê, các loại trà, sữa hạt. Đồ ăn của quán gồm có bánh ngọt, bánh sandwich, spaghetti.

Montauk by LP Club, 174 Kim Mã, quận Ba Đình

Không gian quán Montauk by LP Club. Ảnh: Ngọc Nguyên

Quán cafe kiêm cocktail lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" là địa chỉ lui tới của nhiều nghệ sĩ trẻ. Đến đây, khách có thể thưởng thức không gian đĩa than, tình cờ gặp nhiều người nổi tiếng và tham dự các sự kiện văn hóa hằng tuần.

Tết Ất Tỵ, quán mở cửa từ 10h sáng mùng 1. Ngày 29 Tết quán phục vụ đến 18h. Dịp này, quán có ba món đồ uống được gợi ý gồm trà nhài kem quất, trà anh đào mật ong, matcha hoa anh đào.

Hệ thống cửa hàng Lẩu Đức Trọc

Không gian tại lẩu Đức Trọc. Ảnh: Lẩu Đức Trọc

Lẩu Đức Trọc có 8 cửa hàng khắp Hà Nội, phục vụ lẩu riêu thập cẩm, lẩu ếch măng cay, lẩu Thái măng cay, lẩu cá măng cay. Mức giá dao động từ 700.000 đồng đến một triệu đồng một nồi. Các món gọi thêm gồm có sườn sụn, bắp bò, ba chỉ bò, cá lăng, váng đậu và nhiều món ăn kèm khác. Thực khách cũng có thể gọi đồ theo set.

Lẩu Đức Trọc phục vụ xuyên Tết tại hai cửa hàng 61 Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa) và 33 Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm). Ngoài ra, hệ thống có bán hàng online và ship xuyên Tết. Những cửa hàng khác mở từ mùng 2 (ngày 30/1) hoặc mùng 5 Tết (ngày 2/2).

Hệ thống lẩu Haidilao

Lẩu Haidilao với bốn vị. Ảnh: Webuy

Haidilao là hệ thống chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc và hiện có chi nhánh toàn cầu. Ở Việt Nam, Haidilao có 17 cửa hàng, hầu hết nằm tại các trung tâm thương mại. Các món lẩu nổi tiếng có cà chua, lẩu Thái, lẩu nấm, lẩu Tứ Xuyên và gần đây có thêm lẩu gà lá é.

Tại Hà Nội, Haidilao Vincom Nguyễn Chí Thanh, Ocean Park, Times City phục vụ xuyên Tết. Các ngày từ mùng 1 và mùng 3 Tết mở cửa từ 10h đến 24h, riêng ngày 29 Tết từ 10h đến 18h. Từ mùng 4 Tết, các cửa hàng mở cửa như bình thường.

Hệ thống quán Tự Do

Không gian chung của quán Tự Do. Ảnh: Tự Do

Quán Tự Do có 16 cơ sở khắp Hà Nội, phong cách trẻ trung và nhiều món ăn lạ. Không gian quán có khu trong nhà và ngoài trời, phòng riêng, phục vụ nhiều đối tượng thực khách.

Dịp Tết Ất Tỵ, các quán tại cơ sở tại Phó Đức Chính, Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Tuyết, Minh Khai, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Tuân và lẩu bò Tự Do ở Trần Xuân Soạn mở cửa xuyên Tết. Các cơ sở còn lại nghỉ Tết từ 28 đến hết mùng 3 Tết. Dịch vụ ship đồ nghỉ Tết từ 27 Tết đến hết mùng 3 Tết.

Tâm Anh