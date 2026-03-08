Những góc nhà màu sắc do phụ nữ tự thiết kế, trang trí

Phòng ngủ rộng khoảng 10 m2 được nữ gia chủ tự cải tạo theo phong cách retro, sử dụng nhiều chi tiết trang trí cá nhân. Không gian được phân thành bốn khu vực chính gồm ngủ, làm việc, góc sofa nhỏ và khu lưu trữ quần áo.

Điểm nhấn của căn phòng nằm ở thảm trải sàn họa tiết vintage, kết hợp bộ ga giường caro và tủ gỗ sơn xanh. Bức tường phía đầu giường được phủ kín poster và đồ trang trí, thể hiện phong cách cá nhân.