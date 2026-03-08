Những góc nhà màu sắc do phụ nữ tự thiết kế, trang trí

Phòng ngủ rộng khoảng 10 m2 được nữ gia chủ tự cải tạo theo phong cách retro, sử dụng nhiều chi tiết trang trí cá nhân. Không gian được phân thành bốn khu vực chính gồm ngủ, làm việc, góc sofa nhỏ và khu lưu trữ quần áo.
Điểm nhấn của căn phòng nằm ở thảm trải sàn họa tiết vintage, kết hợp bộ ga giường caro và tủ gỗ sơn xanh. Bức tường phía đầu giường được phủ kín poster và đồ trang trí, thể hiện phong cách cá nhân.
Phòng ngủ rộng khoảng 10 m2 được nữ gia chủ tự cải tạo theo phong cách retro, sử dụng nhiều chi tiết trang trí cá nhân. Không gian được phân thành bốn khu vực chính gồm ngủ, làm việc, góc sofa nhỏ và khu lưu trữ quần áo.
Điểm nhấn của căn phòng nằm ở thảm trải sàn họa tiết vintage, kết hợp bộ ga giường caro và tủ gỗ sơn xanh. Bức tường phía đầu giường được phủ kín poster và đồ trang trí, thể hiện phong cách cá nhân.
Căn hộ 30 m2 được chủ nhân bố trí bếp và phòng khách tông màu pastel. Khu sinh hoạt chung trong căn hộ được thiết kế theo dạng không gian mở, kết hợp bếp, bàn ăn và góc thư giãn trong cùng một mặt bằng. Nội thất sử dụng tông màu nhạt như hồng, kem, xanh nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng.
Bếp đặt dọc theo một bên tường với hệ tủ treo và tủ dưới màu trắng. Một số chi tiết trang trí như khăn kẻ caro, thảm bếp chấm bi và đồ gia dụng màu sáng tạo điểm nhấn cho không gian.
Căn hộ 30 m2 được chủ nhân bố trí bếp và phòng khách tông màu pastel. Khu sinh hoạt chung trong căn hộ được thiết kế theo dạng không gian mở, kết hợp bếp, bàn ăn và góc thư giãn trong cùng một mặt bằng. Nội thất sử dụng tông màu nhạt như hồng, kem, xanh nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng.
Bếp đặt dọc theo một bên tường với hệ tủ treo và tủ dưới màu trắng. Một số chi tiết trang trí như khăn kẻ caro, thảm bếp chấm bi và đồ gia dụng màu sáng tạo điểm nhấn cho không gian.
Phòng ngủ theo phong cách nữ tính với tông pastel chủ đạo. Giường kích thước 1,35 x 2 m đặt sát tường nhằm tiết kiệm diện tích cho căn phòng rộng 8-9 m2, đồng thời vẫn đảm bảo lối đi giữa giường và bàn làm việc.
Phần diện tích còn lại được bố trí bàn làm việc cạnh cửa sổ. Khu vực này tận dụng ánh sáng tự nhiên từ hướng đông. Bệ cửa sổ được dùng làm góc trang trí, đặt thú bông và các vật dụng nhỏ. Tranh vải treo và đèn trần nhiều màu sắc được sử dụng để tăng điểm nhấn.
Phòng ngủ theo phong cách nữ tính với tông pastel chủ đạo. Giường kích thước 1,35 x 2 m đặt sát tường nhằm tiết kiệm diện tích cho căn phòng rộng 8-9 m2, đồng thời vẫn đảm bảo lối đi giữa giường và bàn làm việc.
Phần diện tích còn lại được bố trí bàn làm việc cạnh cửa sổ. Khu vực này tận dụng ánh sáng tự nhiên từ hướng đông. Bệ cửa sổ được dùng làm góc trang trí, đặt thú bông và các vật dụng nhỏ. Tranh vải treo và đèn trần nhiều màu sắc được sử dụng để tăng điểm nhấn.
Căn hộ rộng 28 m2 được một cô gái thế hệ 9X mua và chuyển vào ở từ năm 2022. Đây là ngôi nhà đầu tiên trước tuổi 30 của cô, thỏa mãn mong ước về một không gian sống độc lập sau nhiều năm chung sống cùng gia đình.
Căn hộ dạng studio được thiết kế thêm gác lửng để tách khu ngủ và sinh hoạt, giúp tận dụng tối đa diện tích nhỏ. Tầng dưới gồm phòng khách, góc ăn uống và khu bếp nhỏ. Phòng khách được bố trí sofa màu kem, bàn trà bo góc cùng thảm trải sàn, tạo cảm giác mềm mại và ấm cúng. Cầu thang gỗ đặt sát tường dẫn lên gác lửng, nơi bố trí phòng ngủ và góc làm việc.
Theo gia chủ, căn nhà nhỏ này là nơi cô lần đầu có một không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Căn hộ rộng 28 m2 được một cô gái thế hệ 9X mua và chuyển vào ở từ năm 2022. Đây là ngôi nhà đầu tiên trước tuổi 30 của cô, thỏa mãn mong ước về một không gian sống độc lập sau nhiều năm chung sống cùng gia đình.
Căn hộ dạng studio được thiết kế thêm gác lửng để tách khu ngủ và sinh hoạt, giúp tận dụng tối đa diện tích nhỏ. Tầng dưới gồm phòng khách, góc ăn uống và khu bếp nhỏ. Phòng khách được bố trí sofa màu kem, bàn trà bo góc cùng thảm trải sàn, tạo cảm giác mềm mại và ấm cúng. Cầu thang gỗ đặt sát tường dẫn lên gác lửng, nơi bố trí phòng ngủ và góc làm việc.
Theo gia chủ, căn nhà nhỏ này là nơi cô lần đầu có một không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Căn hộ studio của cô gái sống một mình được thiết kế theo phong cách tối giản, với tông màu kem và be nhẹ nhàng. Không gian được bố trí hợp lý để vừa có khu ngủ, góc đọc sách.
Điểm nổi bật nhất của căn nhà là hệ cửa kính lớn ở góc phòng, nơi gia chủ đặt một chiếc ghế êm ái, bàn trà nhỏ và kệ cao xếp đầy sách. Nhờ lớp rèm voan mỏng, ánh nắng mỗi sáng lọc qua cửa sổ tạo nên không gian dịu nhẹ, biến góc này thành nơi đọc sách, uống cà phê hoặc thư giãn cùng thú cưng.
Khu ngủ được bố trí sát tường với giường thấp và tủ quần áo âm tường, giúp không gian gọn gàng và tiết kiệm diện tích. Từ đây có thể nhìn thẳng ra cửa kính lớn, nơi ban ngày tràn ngập ánh sáng tự nhiên, buổi chiều ngắm hoàng hôn, ban đêm mở ra khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
Sau gần một năm sống tại đây, cô gái cho biết căn hộ nhỏ đã trở thành "góc trú ẩn" quen thuộc sau những ngày làm việc bận rộn.
Căn hộ studio của cô gái sống một mình được thiết kế theo phong cách tối giản, với tông màu kem và be nhẹ nhàng. Không gian được bố trí hợp lý để vừa có khu ngủ, góc đọc sách.
Điểm nổi bật nhất của căn nhà là hệ cửa kính lớn ở góc phòng, nơi gia chủ đặt một chiếc ghế êm ái, bàn trà nhỏ và kệ cao xếp đầy sách. Nhờ lớp rèm voan mỏng, ánh nắng mỗi sáng lọc qua cửa sổ tạo nên không gian dịu nhẹ, biến góc này thành nơi đọc sách, uống cà phê hoặc thư giãn cùng thú cưng.
Khu ngủ được bố trí sát tường với giường thấp và tủ quần áo âm tường, giúp không gian gọn gàng và tiết kiệm diện tích. Từ đây có thể nhìn thẳng ra cửa kính lớn, nơi ban ngày tràn ngập ánh sáng tự nhiên, buổi chiều ngắm hoàng hôn, ban đêm mở ra khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
Sau gần một năm sống tại đây, cô gái cho biết căn hộ nhỏ đã trở thành "góc trú ẩn" quen thuộc sau những ngày làm việc bận rộn.
Căn hộ rộng 37 m2 được nữ gia chủ thiết kế cho nhu cầu sống một mình, với bố cục đơn giản gồm khu ngủ, góc làm việc. Gia chủ lựa chọn bảng màu sáng như trắng, kem và gỗ nhạt để giữ căn phòng thoáng và dễ kết hợp đồ trang trí.
Trung tâm không gian là chiếc giường gỗ thấp đặt giữa phòng. Hai bên giường bố trí tủ đầu giường cùng đèn bàn, mang lại cảm giác ấm áp vào buổi tối. Khu làm việc được bố trí sát tường với bàn trắng đơn giản, ghế gỗ.
Gia chủ cho biết việc sống một mình lần đầu giúp cô tự quyết định toàn bộ cách bài trí không gian. Ánh sáng dịu, thảm mềm và mùi hương tinh dầu được sử dụng để tạo cảm giác thư giãn, biến căn hộ nhỏ thành nơi nghỉ ngơi riêng tư sau những ngày làm việc.
Căn hộ rộng 37 m2 được nữ gia chủ thiết kế cho nhu cầu sống một mình, với bố cục đơn giản gồm khu ngủ, góc làm việc. Gia chủ lựa chọn bảng màu sáng như trắng, kem và gỗ nhạt để giữ căn phòng thoáng và dễ kết hợp đồ trang trí.
Trung tâm không gian là chiếc giường gỗ thấp đặt giữa phòng. Hai bên giường bố trí tủ đầu giường cùng đèn bàn, mang lại cảm giác ấm áp vào buổi tối. Khu làm việc được bố trí sát tường với bàn trắng đơn giản, ghế gỗ.
Gia chủ cho biết việc sống một mình lần đầu giúp cô tự quyết định toàn bộ cách bài trí không gian. Ánh sáng dịu, thảm mềm và mùi hương tinh dầu được sử dụng để tạo cảm giác thư giãn, biến căn hộ nhỏ thành nơi nghỉ ngơi riêng tư sau những ngày làm việc.
Căn hộ có diện tích sử dụng 28 m2 được thiết kế gồm một phòng khách, khu bếp, phòng ngủ gác lửng và một phòng vệ sinh. Gia chủ cho biết đây là căn nhà đầu tiên cô mua ở tuổi 25 và tự lên ý tưởng thiết kế, cải tạo toàn bộ không gian.
Tầng dưới bố trí phòng khách kết hợp bếp và khu ăn uống. Nội thất sử dụng gam màu trắng, kem và gỗ sáng, giúp không gian nhỏ vẫn giữ được cảm giác rộng và sáng. Cửa kính lớn kéo dài từ sàn lên trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng khách. Cầu thang dẫn lên gác ngủ được thiết kế sát tường. Phần gầm cầu thang tận dụng làm tủ lưu trữ và kệ trưng bày đồ uống trà. Bàn ăn nhỏ đặt ngay cạnh khu bếp, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của một người. Khu ngủ bố trí trên gác lửng với giường và hệ tủ quần áo chạy dọc tường.
Trong quá trình hoàn thiện căn hộ, chủ nhà ưu tiên các thiết bị kích thước nhỏ để phù hợp diện tích. Gia chủ cho biết dù diện tích nhỏ, căn nhà vẫn mang lại cảm giác an toàn và riêng tư khi sống một mình.
Căn hộ có diện tích sử dụng 28 m2 được thiết kế gồm một phòng khách, khu bếp, phòng ngủ gác lửng và một phòng vệ sinh. Gia chủ cho biết đây là căn nhà đầu tiên cô mua ở tuổi 25 và tự lên ý tưởng thiết kế, cải tạo toàn bộ không gian.
Tầng dưới bố trí phòng khách kết hợp bếp và khu ăn uống. Nội thất sử dụng gam màu trắng, kem và gỗ sáng, giúp không gian nhỏ vẫn giữ được cảm giác rộng và sáng. Cửa kính lớn kéo dài từ sàn lên trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng khách. Cầu thang dẫn lên gác ngủ được thiết kế sát tường. Phần gầm cầu thang tận dụng làm tủ lưu trữ và kệ trưng bày đồ uống trà. Bàn ăn nhỏ đặt ngay cạnh khu bếp, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của một người. Khu ngủ bố trí trên gác lửng với giường và hệ tủ quần áo chạy dọc tường.
Trong quá trình hoàn thiện căn hộ, chủ nhà ưu tiên các thiết bị kích thước nhỏ để phù hợp diện tích. Gia chủ cho biết dù diện tích nhỏ, căn nhà vẫn mang lại cảm giác an toàn và riêng tư khi sống một mình.
Căn phòng ngủ rộng khoảng 12 m2 được nữ gia chủ sử dụng như không gian sinh hoạt chính, kết hợp khu ngủ, góc làm việc và tủ quần áo. Nội thất và đồ trang trí mang tông màu sáng như vàng, trắng, cam và đỏ, tạo cảm giác trẻ trung.
Giường ngủ được đặt sát cửa sổ, tạo bố cục "ba mặt bao quanh". Gia chủ cho biết cách sắp xếp này giúp tăng cảm giác riêng tư và an toàn khi nghỉ ngơi. Bên cạnh giường là bàn nhỏ kiêm kệ để máy tính, giúp gia chủ có thể làm việc hoặc sử dụng máy tính ngay trong phòng ngủ.
Phía đối diện là tủ quần áo với thanh treo và các hộp lưu trữ phía trên. Thiết kế này giúp tận dụng chiều cao phòng và dễ dàng sắp xếp quần áo hằng ngày.
Căn phòng ngủ rộng khoảng 12 m2 được nữ gia chủ sử dụng như không gian sinh hoạt chính, kết hợp khu ngủ, góc làm việc và tủ quần áo. Nội thất và đồ trang trí mang tông màu sáng như vàng, trắng, cam và đỏ, tạo cảm giác trẻ trung.
Giường ngủ được đặt sát cửa sổ, tạo bố cục "ba mặt bao quanh". Gia chủ cho biết cách sắp xếp này giúp tăng cảm giác riêng tư và an toàn khi nghỉ ngơi. Bên cạnh giường là bàn nhỏ kiêm kệ để máy tính, giúp gia chủ có thể làm việc hoặc sử dụng máy tính ngay trong phòng ngủ.
Phía đối diện là tủ quần áo với thanh treo và các hộp lưu trữ phía trên. Thiết kế này giúp tận dụng chiều cao phòng và dễ dàng sắp xếp quần áo hằng ngày.
Căn phòng ngủ của cô gái trẻ có diện tích khoảng 2,7 m x 2,8 m, tổng diện tích chưa đến 8 m2. Gia chủ thiết kế một hệ tủ liền khối chạy dọc tường, tích hợp tủ quần áo, kệ đầu giường và bàn làm việc trong cùng một cấu trúc.
Giường được chọn theo dạng khung thoáng để tăng khả năng thông gió, hạn chế ẩm mốc trong điều kiện thời tiết ẩm. Giường kích thước 1,5 x 2 m được đặt sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phía cửa sổ là bệ ngồi có đệm mềm, được sử dụng như góc đọc sách.
Căn phòng ngủ của cô gái trẻ có diện tích khoảng 2,7 m x 2,8 m, tổng diện tích chưa đến 8 m2. Gia chủ thiết kế một hệ tủ liền khối chạy dọc tường, tích hợp tủ quần áo, kệ đầu giường và bàn làm việc trong cùng một cấu trúc.
Giường được chọn theo dạng khung thoáng để tăng khả năng thông gió, hạn chế ẩm mốc trong điều kiện thời tiết ẩm. Giường kích thước 1,5 x 2 m được đặt sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phía cửa sổ là bệ ngồi có đệm mềm, được sử dụng như góc đọc sách.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)