Những giá trị nhà thông minh mang lại cho cuộc sống hiện đại

Nhà thông minh hỗ trợ các gia đình điều khiển những thiết bị điện trong nhà nhanh chóng, giúp tiết kiệm nguồn điện năng và góp phần bảo vệ môi trường.

Thời đại công nghệ không ngừng phát triển, nhu cầu chuyển đổi số ngôi nhà thành nhà thông minh cũng "bùng nổ" mạnh mẽ. Những thay đổi trong đời sống thúc đẩy người dùng quan tâm hơn tới nhà thông minh (smarthome) để nâng cao chất lượng cuộc sống và tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tại nhà.

Ông Trương Gia Bảo - Chủ tịch Liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ DTS, Phó chủ tịch Trung tâm quản lý tài sản số TSS nhiệm kỳ 2022-2027, chia sẻ về những lợi ích mà nhà thông minh mang lại cho gia đình mình.

Các thiết bị đều được tích hợp lên smartphone. Ảnh: Lumi Smarthome

- Chuyển đổi số mang đến nhiều lợi ích cho công việc kinh doanh của các doanh nghiệp và hiện là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ông nghĩ sao về điều này?

- Không có bất kỳ giới hạn nào cho chuyển đổi số. Công nghệ đã và đang phát triển ở mọi mặt trong đời sống, kinh tế, xã hội. Cái gì phù hợp với xu thế, thị trường hay đáp ứng nhu cầu cá nhân, gia đình, chúng ta đều nên đầu tư. Cụ thể như việc đầu tư chuyển đối số cho chính ngôi nhà của mình, biến nó trở nên thông minh và hiểu ý mình hơn.

Ngày nay, nhờ có IoT - Internet of Things (vạn vật kết nối), chúng ta có thể kết nối, điều khiển các thiết bị điện trong nhà dù ở bất cứ đâu. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu và lựa chọn hệ sinh thái smarthome toàn diện, hoạt động ổn định nhất để có thể dễ dàng kiểm soát và điều khiển thiết bị điện một cách nhanh chóng, tiện lợi qua smartphone. Cũng chính vì điều này, gia đình tôi tiết kiệm nguồn điện năng hiệu quả cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

- Những lợi ích mà nhà thông minh mang lại là gì?

- Việc sử dụng các giải pháp nhà thông minh như công tắc cảm ứng, trợ lý điều khiển bằng giọng nói và hệ thống chiếu sáng tự động còn mang tới cảm giác an tâm cho mình. Tôi không còn lo lắng, bất an mỗi khi đi ngủ bởi cửa nhà đã đóng, điện đã tắt... hay việc con nhỏ di chuyển đi vệ sinh giữa đêm tối cũng an toàn hơn. Với Lumi, cảm ứng hiện diện sẽ làm thay nhiệm vụ phát hiện người và bật đèn trong nhà vệ sinh, thậm chí ngay trên công tắc luôn có đèn led phát sáng dù là đèn bật hay tắt. Nhờ đó, các bé dễ dàng tìm được công tắc một cách nhanh chóng.

Một trong những thương hiệu nhà thông minh "made in Vietnam" tôi tin dùng làLumi Smarthome. Sở hữu công nghệ lõi tiên tiến cùng tư duy luôn đổi mới, sáng tạo, đơn vị mang tới nhiều giải pháp thông minh tối ưu, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng từ việc quản lý, điều khiển ánh sáng, âm thanh, rèm cửa, tivi, điều hòa... tới giám sát môi trường, an ninh, tất cả chỉ bằng một lần chạm trên smartphone, dù ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, khi sinh hoạt tại nhà người dùng còn được trải nghiệm điều khiển thiết bị rảnh tay thông qua trợ lý ảo.

Ông Bảo tương tác với công tắc cảm ứng trong nhà. Ảnh: Lumi Smarthome

- Bên cạnh tiện nghi, tiết kiệm, nhà thông minh còn mang tới giá trị nào khác cho người dùng?

- Đó là sự an tâm về an ninh của ngôi nhà. Với các thiết bị như cảm biến chuyển động, cảm biến cửa khi tích hợp cùng hệ thống chiếu sáng, rèm cửa tự động sẽ là kịch bản chống trộm hiệu quả giúp tăng cường bảo vệ ngôi nhà. Đặc biệt, nhờ có các kịch bản sống đã được hẹn lịch bật - tắt, người dùng sẽ được trải nghiệm điều khiển ngôi nhà không chạm, từ đó có nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như có khoảng nghỉ riêng giúp cân bằng cảm xúc cá nhân sau một ngày bận rộn.

- Ông dự đoán thế nào về tương lai của lĩnh vực IoT nói chung và nhà thông minh nói riêng tại Việt Nam?

- Xu hướng của người dùng hiện đại ưu tiên tận hưởng sự thoải mái và quan tâm nhiều tới sức khỏe, an ninh, cảm xúc cá nhân... nên việc phát triển các sản phẩm IoT nói chung, smarthome nói riêng sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống.

Hiện nay, lĩnh vực IoT trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở nhà thông minh mà còn mở rộng sang các ngành khác như bệnh viện, trường học, văn phòng, tòa nhà và lớn hơn là smart city. Đối với nhà thông minh, sự ra mắt tiêu chuẩn mới Matter và sự phổ biến của mạng 5G trên toàn thế giới sẽ giúp các thiết bị trong nhà mở rộng kết nối mà không có bất kỳ rào cản nào.

Ông Bảo tương tác với app Lumi Life+. Ảnh: Lumi Smarthome

- Ông dành lời khuyên gì cho những người đang muốn sở hữu một ngôi nhà thông minh?

- Từ những giá trị tiện nghi, an toàn và tiết kiệm có thể thấy việc tích hợp nhà thông minh là việc đầu tư đúng đắn cho hiện tại và tương lai. Đồng thời, điều này dần khẳng định giá trị của smarthome trong nhịp sống hiện đại và là xu hướng thiết yếu trong cuộc sống thường nhật.

Hải My