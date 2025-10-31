Những 'em bé Hà Nội' 50 năm trước

Hôm 17/10, các tác phẩm của Thomas Billhardt thu hút chú ý khi được đăng tải lại trên một diễn đàn về ảnh xưa. Ông là một trong số nhiếp ảnh gia hàng đầu ở Đức, từng đến Việt Nam sáu lần vào năm 1962-1975, ghi lại những hình ảnh thời chiến. Bên cạnh việc phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh, ông có nhiều tác phẩm chụp trẻ em.