Những em bé đầu tiên chào đời ngày Tết Độc lập

0h ngày 2/9, khi Hà Nội rợp cờ hoa đón Quốc khánh và chuẩn bị diễu binh, diễu hành, những em bé cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bà Phạm Thị Thanh Hà nắm chặt tay con gái - sản phụ Bùi Thị Thu Phương, giảng viên Học viện Hậu cần - tiếp thêm sức mạnh trong giờ phút vượt cạn ở phòng sinh. 0h02 ngày 2/9, bé trai cất tiếng khóc chào đời, mang đến niềm vỡ òa cho cả gia đình có truyền thống quân ngũ. Bố mẹ chị đều từng công tác tại Học viện Hậu cần, nay đã về hưu.

Chồng chị Phương, anh Trần Quang Huy, cũng là giảng viên Học viện, bận trực Quốc khánh nên không thể kề bên vợ con. Bà Hà cho biết từ chiều 1/9, con gái bắt đầu chuyển dạ, cả gia đình bàn nếu bé chào đời đúng ngày 2/9 sẽ đặt tên là Quốc Khánh.

Lần đầu được vào phòng sinh cùng con, bà vừa xúc động vì thương con, vừa hân hoan khi đại gia đình đón thêm thành viên trong dịp đặc biệt, cùng đón Tết Độc lập trọn vẹn hạnh phúc. "Cả nhà rất xúc động và tự hào", bà nói.

Bà Hà (áo vàng) kề bên trong giờ phút con gái vượt cạn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Giường bên cạnh chị Phương, sản phụ Vũ Thị Kim Anh (24 tuổi, Hưng Yên) cũng nỗ lực vượt cạn ở tuần thai 38. Chị hít thở theo hướng dẫn của bác sĩ, còn chồng là anh Nguyễn Trung Đức (25 tuổi) luôn nắm chặt tay, động viên vợ vượt qua thử thách để đón con gái đầu lòng. Anh kể, từ ngày vợ mang thai, tâm trạng lúc nào cũng đan xen giữa lo lắng và mong chờ. Đêm nay cảm xúc ấy càng dâng trào khi khoảnh khắc đón con lại trùng đúng ngày Quốc khánh.

"Mai này tôi sẽ kể cho con nghe về ngày chào đời đặc biệt của con. Cha không mong con trở thành người vĩ đại, chỉ mong con lớn lên bình an, hạnh phúc", anh chia sẻ. Đúng 0h29, tiếng khóc đầu tiên của bé gái cất lên, xua tan bầu không khí căng thẳng, mang đến niềm vỡ òa cho đôi vợ chồng trẻ.

Vợ chồng chị Kim Anh bên cạnh con gái đầu lòng. Ảnh: Giang Huy

BS.CK2 Nguyễn Thị Thùy Dương, Khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không giấu được niềm xúc động khi nghĩ đến ý nghĩa đặc biệt của ca trực trong ngày Quốc khánh. Với chị, trực lễ không phải áp lực mà là một phần của nghề, hạnh phúc nhất là được chứng kiến tiếng khóc chào đời đúng dịp thiêng liêng.

Gắn bó 17 năm với nghề, chị nói mỗi em bé ra đời đều mang đến cảm xúc khó diễn tả. Giữa những ca sinh non nhiều rủi ro, việc đỡ đẻ cho những bé đủ tháng, da hồng hào, khóc vang trong vòng tay cha mẹ luôn là niềm vui trọn vẹn. "May mắn là các ca sinh trong đêm nay đều thuận lợi, mẹ tròn con vuông", bác sĩ nói.

Giang Huy