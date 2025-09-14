Những đường băng kỳ lạ nhất thế giới

Dưới đây là các sân bay có đường băng khác thường trên thế giới, theo đánh giá từ chuyên gia du lịch của CNN. Danh sách các sân bay xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Barra, Scotland: Đáp thẳng xuống bãi biển

Nằm trên quần đảo Outer Hebrides, sân bay Barra là nơi duy nhất trên thế giới có đường băng nằm ngay trên bãi biển Traigh Mhòr. Loganair là hãng duy nhất khai thác đường bay dài 225 km nối với Glasgow, sử dụng máy bay 19 chỗ.

Để hạ cánh xuống đảo, phi công phải căn đúng thời điểm thủy triều rút và đáp thẳng xuống cát. Hành khách sau đó đi bộ qua bãi biển để vào nhà ga nhỏ phía sau đụn cát. Với điều kiện đặc biệt, việc hủy chuyến diễn ra thường xuyên, song trải nghiệm ngồi gần buồng lái, thậm chí nhìn thấy cả màn hình GPS của phi công, khiến nơi đây trở thành điểm đến mơ ước của khách mê hàng không. Ảnh: Flickr