Những đường băng kỳ lạ nhất thế giới

Dưới đây là các sân bay có đường băng khác thường trên thế giới, theo đánh giá từ chuyên gia du lịch của CNN. Danh sách các sân bay xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Barra, Scotland: Đáp thẳng xuống bãi biển
Nằm trên quần đảo Outer Hebrides, sân bay Barra là nơi duy nhất trên thế giới có đường băng nằm ngay trên bãi biển Traigh Mhòr. Loganair là hãng duy nhất khai thác đường bay dài 225 km nối với Glasgow, sử dụng máy bay 19 chỗ.
Để hạ cánh xuống đảo, phi công phải căn đúng thời điểm thủy triều rút và đáp thẳng xuống cát. Hành khách sau đó đi bộ qua bãi biển để vào nhà ga nhỏ phía sau đụn cát. Với điều kiện đặc biệt, việc hủy chuyến diễn ra thường xuyên, song trải nghiệm ngồi gần buồng lái, thậm chí nhìn thấy cả màn hình GPS của phi công, khiến nơi đây trở thành điểm đến mơ ước của khách mê hàng không. Ảnh: Flickr
Dưới đây là các sân bay có đường băng khác thường trên thế giới, theo đánh giá từ chuyên gia du lịch của CNN. Danh sách các sân bay xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Barra, Scotland: Đáp thẳng xuống bãi biển
Nằm trên quần đảo Outer Hebrides, sân bay Barra là nơi duy nhất trên thế giới có đường băng nằm ngay trên bãi biển Traigh Mhòr. Loganair là hãng duy nhất khai thác đường bay dài 225 km nối với Glasgow, sử dụng máy bay 19 chỗ.
Để hạ cánh xuống đảo, phi công phải căn đúng thời điểm thủy triều rút và đáp thẳng xuống cát. Hành khách sau đó đi bộ qua bãi biển để vào nhà ga nhỏ phía sau đụn cát. Với điều kiện đặc biệt, việc hủy chuyến diễn ra thường xuyên, song trải nghiệm ngồi gần buồng lái, thậm chí nhìn thấy cả màn hình GPS của phi công, khiến nơi đây trở thành điểm đến mơ ước của khách mê hàng không. Ảnh: Flickr
Bora Bora, quần đảo Polynesia: Đi thuyền rời sân bay
Sân bay Bora Bora, xây dựng từ Thế chiến II, nằm trên đảo nhỏ giữa đầm phá tại quần đảo Polynesia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Sau khi lấy hành lý, du khách phải đi thuyền để đến khách sạn.
Bora Bora, quần đảo Polynesia: Đi thuyền rời sân bay
Sân bay Bora Bora, xây dựng từ Thế chiến II, nằm trên đảo nhỏ giữa đầm phá tại quần đảo Polynesia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Sau khi lấy hành lý, du khách phải đi thuyền để đến khách sạn.
Don Mueang, Bangkok: Sân golf giữa hai đường băng
Ít nơi nào trên thế giới sở hữu một sân golf 18 lỗ nằm giữa hai đường băng như Don Mueang, Thái Lan. Khách chơi golf khi đến đây phải qua soi chiếu an ninh như hành khách và được cảnh báo bằng đèn đỏ khi có máy bay hạ cánh.
Dù sân bay Suvarnabhumi hiện là cửa ngõ chính của Bangkok, Don Mueang - vốn là căn cứ không quân từ năm 1914 - vẫn giữ vai trò trung tâm của các hãng hàng không giá rẻ. Đôi khi, nơi đây còn đón cả những "vị khách khổng lồ" như chiếc Airbus A380 của Emirates từng hạ cánh khẩn cấp năm 2022. Ảnh: unbelievable-facts
Don Mueang, Bangkok: Sân golf giữa hai đường băng
Ít nơi nào trên thế giới sở hữu một sân golf 18 lỗ nằm giữa hai đường băng như Don Mueang, Thái Lan. Khách chơi golf khi đến đây phải qua soi chiếu an ninh như hành khách và được cảnh báo bằng đèn đỏ khi có máy bay hạ cánh.
Dù sân bay Suvarnabhumi hiện là cửa ngõ chính của Bangkok, Don Mueang - vốn là căn cứ không quân từ năm 1914 - vẫn giữ vai trò trung tâm của các hãng hàng không giá rẻ. Đôi khi, nơi đây còn đón cả những "vị khách khổng lồ" như chiếc Airbus A380 của Emirates từng hạ cánh khẩn cấp năm 2022. Ảnh: unbelievable-facts
Genoa, Italy: Chạm biển trước khi thấy đường băng
Không còn đất để xây sân bay, thành phố cảng Genoa đã tạo ra bán đảo nhân tạo để đặt sân bay quốc tế Cristoforo Colombo. Máy bay khi hạ cánh khiến hành khách có cảm giác sắp chạm mặt biển, chỉ đến những giây cuối cùng đường băng mới hiện ra. Với nhiều du khách, trải nghiệm này vừa rùng rợn vừa đáng nhớ.
Genoa, Italy: Chạm biển trước khi thấy đường băng
Không còn đất để xây sân bay, thành phố cảng Genoa đã tạo ra bán đảo nhân tạo để đặt sân bay quốc tế Cristoforo Colombo. Máy bay khi hạ cánh khiến hành khách có cảm giác sắp chạm mặt biển, chỉ đến những giây cuối cùng đường băng mới hiện ra. Với nhiều du khách, trải nghiệm này vừa rùng rợn vừa đáng nhớ.
Gibraltar: Đường băng giao với đường công cộng
Sân bay Gibraltar, còn được gọi là "Sân bay North Front", nằm trong lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh, trên bờ biển phía Nam của Tây Ban Nha. Đây là sân bay dân sự duy nhất trên thế giới có đường băng giao với đường công cộng. Mỗi khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, cảnh sát sẽ đóng đường, ngăn cản các phương tiện và người đi bộ để đảm bảo an toàn. Từ lâu, trải nghiệm này đã trở thành một "đặc sản du lịch" của Gibraltar. Ảnh: Simply flying
Gibraltar: Đường băng giao với đường công cộng
Sân bay Gibraltar, còn được gọi là "Sân bay North Front", nằm trong lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh, trên bờ biển phía Nam của Tây Ban Nha. Đây là sân bay dân sự duy nhất trên thế giới có đường băng giao với đường công cộng. Mỗi khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, cảnh sát sẽ đóng đường, ngăn cản các phương tiện và người đi bộ để đảm bảo an toàn. Từ lâu, trải nghiệm này đã trở thành một "đặc sản du lịch" của Gibraltar. Ảnh: Simply flying
Kansai, Nhật Bản: Sân bay có đường băng giữa biển
Cách bờ biển Osaka gần 5 km, Kansai là một trong những sân bay độc đáo nhất thế giới khi nằm trên hai đảo nhân tạo ghép lại. Khai trương năm 1994, nơi đây không chỉ có đường băng giữa biển mà còn sở hữu nhà ga do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế. Dù từng đối mặt với hiện tượng lún 50 cm trong năm đầu, Kansai hiện đã ổn định và trở thành điểm đến yêu thích của giới mê hàng không, nhờ khu vui chơi dành cho trẻ em, bảo tàng sân bay và cả vườn cây trên tầng quan sát.
Đây là một trong những sân bay hiếm hoi trên thế giới mà chuyến đi bắt đầu ngay từ cầu tàu, thay vì đường bộ. Hiện Air Tahiti và Air Moana khai thác các chuyến bay tới nơi này, chủ yếu bằng máy bay loại nhỏ. Ảnh: The Kansai Guide
Kansai, Nhật Bản: Sân bay có đường băng giữa biển
Cách bờ biển Osaka gần 5 km, Kansai là một trong những sân bay độc đáo nhất thế giới khi nằm trên hai đảo nhân tạo ghép lại. Khai trương năm 1994, nơi đây không chỉ có đường băng giữa biển mà còn sở hữu nhà ga do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế. Dù từng đối mặt với hiện tượng lún 50 cm trong năm đầu, Kansai hiện đã ổn định và trở thành điểm đến yêu thích của giới mê hàng không, nhờ khu vui chơi dành cho trẻ em, bảo tàng sân bay và cả vườn cây trên tầng quan sát.
Đây là một trong những sân bay hiếm hoi trên thế giới mà chuyến đi bắt đầu ngay từ cầu tàu, thay vì đường bộ. Hiện Air Tahiti và Air Moana khai thác các chuyến bay tới nơi này, chủ yếu bằng máy bay loại nhỏ. Ảnh: The Kansai Guide
Marshall Islands: Hạ cánh trên dải san hô
Sân bay Amata Kabua ở thủ đô Majuro, quần đảo Marshall có một đường băng dài gần 2,5 km, được xây trên cồn cát hẹp như sợi chỉ nằm giữa Thái Bình Dương. Vì vị trí hẻo lánh, mọi vật liệu để cải tạo đường băng đều phải vận chuyển từ nước ngoài. Ảnh: Islandsim
Marshall Islands: Hạ cánh trên dải san hô
Sân bay Amata Kabua ở thủ đô Majuro, quần đảo Marshall có một đường băng dài gần 2,5 km, được xây trên cồn cát hẹp như sợi chỉ nằm giữa Thái Bình Dương. Vì vị trí hẻo lánh, mọi vật liệu để cải tạo đường băng đều phải vận chuyển từ nước ngoài. Ảnh: Islandsim
Nauru: Đường băng kề sát khu dân cư
Ở đảo quốc Naur, đường băng của sân bay quốc tế nằm giữa dãy nhà dân và bờ biển. Con đường ven đảo cắt ngang hai đầu đường băng, khiến xe cộ phải dừng lại mỗi khi có máy bay hạ cánh - một trải nghiệm vừa bất tiện vừa thú vị với nhiều du khách. Ảnh: Pinterest
Nauru: Đường băng kề sát khu dân cư
Ở đảo quốc Naur, đường băng của sân bay quốc tế nằm giữa dãy nhà dân và bờ biển. Con đường ven đảo cắt ngang hai đầu đường băng, khiến xe cộ phải dừng lại mỗi khi có máy bay hạ cánh - một trải nghiệm vừa bất tiện vừa thú vị với nhiều du khách. Ảnh: Pinterest
Sumburgh, Scotland: Đi qua đường băng để tới khu khảo cổ
Để đến Jarlshof - khu định cư thời kỳ Đồ đồng và Viking được coi là di tích khảo cổ vĩ đại của Anh - du khách phải đi qua đường băng của sân bay Sumburgh. Con đường duy nhất ở thị trấn Lerwick là vòng quanh sân bay và cắt ngang một đầu đường băng. Khi có máy bay cất hoặc hạ cánh, nhân viên sẽ hạ rào chắn, chờ an toàn mới cho xe và người đi bộ tiếp tục di chuyển. Ảnh: Simply Flying
Sumburgh, Scotland: Đi qua đường băng để tới khu khảo cổ
Để đến Jarlshof - khu định cư thời kỳ Đồ đồng và Viking được coi là di tích khảo cổ vĩ đại của Anh - du khách phải đi qua đường băng của sân bay Sumburgh. Con đường duy nhất ở thị trấn Lerwick là vòng quanh sân bay và cắt ngang một đầu đường băng. Khi có máy bay cất hoặc hạ cánh, nhân viên sẽ hạ rào chắn, chờ an toàn mới cho xe và người đi bộ tiếp tục di chuyển. Ảnh: Simply Flying
Velana, Maldives: Hạ cánh giữa biển xanh
Sân bay quốc tế Velana nằm trên đảo Hulhulé, ngay cạnh thủ đô Malé, mang đến cảnh hạ cánh giữa làn nước trong vắt. Ngoài đường băng chính dài hơn 3 km, nơi đây còn có bốn đường băng thủy phi cơ, phục vụ những chuyến bay nối các đảo nghỉ dưỡng. Với sự mở rộng nhà ga hành khách năm 2025, Velana tiếp tục củng cố vị thế là cửa ngõ của "thiên đường biển đảo" Maldives. Ảnh: Salingclick
Velana, Maldives: Hạ cánh giữa biển xanh
Sân bay quốc tế Velana nằm trên đảo Hulhulé, ngay cạnh thủ đô Malé, mang đến cảnh hạ cánh giữa làn nước trong vắt. Ngoài đường băng chính dài hơn 3 km, nơi đây còn có bốn đường băng thủy phi cơ, phục vụ những chuyến bay nối các đảo nghỉ dưỡng. Với sự mở rộng nhà ga hành khách năm 2025, Velana tiếp tục củng cố vị thế là cửa ngõ của "thiên đường biển đảo" Maldives. Ảnh: Salingclick
Anh Minh (Theo CNN)