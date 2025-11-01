Những du khách Mỹ thích trải nghiệm cảm giác "sợ hãi tột độ'

Mỹ100.000 USD là số tiền nữ du khách Ashley Wiseman đã trả để có được cảm giác "sợ đến phát khóc" khi đi du lịch.

Dù có kinh nghiệm 6 năm rong ruổi khắp nơi để săn ma, chuyến tham quan một tòa nhà xây từ năm 1821 ở bang Savannah, bang Georgia, Mỹ mới thực sự khiến nữ y tá Ashley Wiseman "khiếp sợ đến phát khóc". Trong chuyến đi vào năm 2018 đó, nữ du khách đến từ bang Connecticut cảm thấy "vô cùng bất an" khi nghe thấy tiếng bước chân vô hình phía sau, rồi thoáng thấy một bóng người già nua, tiều tụy.

Khi liếc thấy một bóng đen khác trong góc phòng, Wiseman biết "điều gì đó đang sắp xảy ra" và ngay sau đó, cô chứng kiến một "khối năng lượng đen đặc, dữ dội, không có hình dạng rõ ràng" lao qua khung cửa, dường như với ý định làm hại người khác.

Ashley Wiseman chụp ảnh lưu niệm trong một chuyến săn ma. Ảnh: CNN

"Tôi là người tin vào khoa học, nhưng lần đó tôi sợ đến mức bật khóc", cô chia sẻ. Dù bị ám ảnh, Wiseman vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với thế giới siêu nhiên, ước tính đã chi hơn 100.000 USD cho khoảng 80 chuyến đi ngắn ngày có chủ đề liên quan đế các hiện tượng kỳ bí.

Wiseman không phải người duy nhất bị cuốn hút bởi trải nghiệm này. Cô là một "du khách săn ma" (pananormal tourist) - thành viên của câu lạc bộ không chính thức gồm những người yêu thích trải nghiệm rùng rợn. Họ không chỉ dừng lại ở một tour săn ma kéo dài hai tiếng, mà còn lên kế hoạch cho cả kỳ nghỉ, sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để có cơ hội chạm trán với điều không thể lý giải và đôi khi là để được sợ hãi tột độ.

Từ khi các chương trình truyền hình thực tế về hiện tượng siêu nhiên bùng nổ vào đầu những năm 2000, cùng sự lan rộng của các kênh YouTube và podcast về chủ đề này, "ma quỷ" đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở. Những địa điểm thu hút khách không chỉ là các tòa nhà đổ nát đầy mạng nhện, mà còn có cả khách sạn sang trọng như The Stanley (bang Colorado), nơi truyền cảm hứng cho tiểu thuyết kinh dị The Shinning của Stephen King hay Lord Baltimor Hotel (bang Maryland), nơi ít nhất 20 người chết trong thời kỳ Đại Suy thoái.

Có nhiều lý do khiến không ít du khách bị hấp dẫn bởi các tour săn ma: mong muốn giao tiếp với thế giới bên kia và vì tò mò.

"Đó là cách tôi tìm cảm giác mạnh và tôi thích sự phấn khích tột cùng", Wiseman nói và kể thêm có bạn trai là nhờ gặp nhau trong một chuyến săn ma tại Ireland.

David, 52 tuổi, và Alysia Leonhardt, 49 tuổi, là hai kế toán đến từ bang Minnesota. Vợ chồng họ đã ghé hơn 30 địa điểm nằm trong danh sách kinh dị từ năm 2013.

David trong một chuyến săn ma. Ảnh: CNN

Khi mới bắt đầu hành trình "phiêu lưu siêu nhiên", David kể rằng vợ chồng ông chỉ muốn tìm kiếm trải nghiệm du lịch mới khi các con đã lớn. Nhưng càng đi, họ càng bị thế giới kỳ bí này mê hoặc. Họ thường lái xe rong ruổi khắp nước Mỹ, chi khoảng 5.000 USD mỗi năm cho chi phí đi lại, thiết bị săn ma và thường quay lại nhiều lần ở những nơi "đặc biệt rùng rợn".

Năm 2020, trong hành trình 10 ngày ghé qua sáu điểm "ma ám", David và Alysia qua đêm tại trường Farrar ở Maxwell, bang Iowa. Ngôi trường nổi tiếng với bóng ma hung dữ "Thầy hiệu trưởng", nay đã được hai YouTuber nổi tiếng Samuel Golbach và Colby Brock mua lại. Trong đêm lưu trú, David nghe thấy tiếng huýt gió vang vọng khắp tòa nhà, rồi chứng kiến một cánh cửa rung lắc dữ dội dù không có ai chạm vào. Trải nghiệm đó, theo ông, là lý do chính khiến họ quay lại Farrar nhiều lần sau này.

Paul Roberts, 56 tuổi, sống ở Mandeville, bang Louisiana, đã 9 lần đến nhà hát Warner Grand ở San Pedro, Los Angeles để tìm kiếm các linh hồn. Trải nghiệm đó khiến ông cảm thấy "sốc, hoảng loạn, sợ hãi và bối rối". Nhưng sau nhiều năm nhìn lại, Paul thấy mừng vì đã được trải qua những điều ít người có. Ông ước tính đã chi hơn 25.000 USD cho các chuyến săn ma này.

Theo nhà xã hội học Margee Kerr, tác giả cuốn sách Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear (Tiếng thét: Hành trình rùng rợn trong khoa học về nỗi sợ), việc con người bị cuốn hút bởi các cuộc phiêu lưu siêu nhiên hoàn toàn có cơ sở khoa học. Kerr cho rằng săn ma là sự kết hợp giữa phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" (fight or flight) và trò chơi trốn tìm.

"Có những thay đổi sinh lý đi kèm với trạng thái hưng phấn cao, khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh. Đây chính là cơ chế kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy", Kerr giải thích. Đồng thời, bối cảnh đi săn ma cũng giống như một trò tìm kiếm - điều mà hầu hết mọi người đều thích chơi khi còn nhỏ. Mọi người thích cảm giác hồi hộp khi săn lùng và thỏa mãn khi phát hiện ra điều gì đó.

Búp bê Robert nổi tiếng tại bảo tàng Fort East Martello. Ảnh: Alamy

Kerr nói thêm rằng ranh giới giữa vui và sợ "rất rộng", từ hóa trang dịp Halloween đến thăm các điểm ma ám, chơi những trò rùng rợn và nghe kể chuyện ma, rồi dần đến các tour săn ma.

Nhà văn David L. Sloan là người tổ chức các tour săn ma tại Bảo tàng Fort East Martello, nơi nổi tiếng vì lưu giữ búp bê Robert, con búp bê phù thủy được cho là có thể tự di chuyển hoặc mang lại xui xẻo cho những ai xúc phạm nó. Búp bê này nổi tiếng đến mức cụm từ Robert did it (Robert làm đấy) xuất hiện trên nhiều món quà lưu niệm tại Mỹ. Sloan cho biết ông có những vị khách quay lại gần như mỗi đêm để săn ma trong suốt 5 năm tổ chức tour VIP. Ông cho biết họ đều là những người say mê chuyện siêu nhiên, tò mò về thế giới bên kia và muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi chết.

Nicole Beauchamp, 36 tuổi, đến từ Bay City, bang Michigan, có niềm đam mê với các hiện tượng siêu nhiên từ khi còn nhỏ. Năm 2009, cô bắt đầu tham gia các tour săn ma bằng tàu biển tới Anh, Pháp, Tây Ban Nha và ba chuyến dọc nước Mỹ. Trong các chuyến đi này, cô từng hỏi to khi đến một hành lang tối tăm: "Có ai ở đây không" và ngay lập tức nghe thấy âm thanh giống như hàng trăm chiếc cáng, xe cấp cứu đang lao thẳng về phía mình. Cô mô tả tiếng động nghe chói tai nhưng khi bật đèn pin để nhìn rõ hơn khung cảnh trước mắt, âm thanh biến mất. Nhưng máy ghi âm của cô vẫn lưu lại các âm thanh như tiếng bánh xe lăn trên nền gạch.

Theo Sloan, những trải nghiệm như vậy giúp người tò mò được trực tiếp bước vào thế giới mà trước đây họ chỉ thấy qua TV. Khi bạn được tự mình thử, đối diện với nỗi sợ, bạn có thể tự khám phá xem thực sự có điều gì ngoài kia". ông nói.

Nicole Beauchamp từng chi 100.000 USD, hoặc hơn, cho các chuyến săn ma. Với cô, đó là cách kết hợp niềm đam mê cùng sở thích nghiên cứu lịch sử. Vì vậy, khoản tiền tuy lớn nhưng với cô, nó xứng đáng.

Tinh thần cộng đồng là yếu tố nổi bật trong giới du lịch siêu nhiên. Với nhiều người, săn ma không chỉ là việc đến lại những địa điểm ma ám hay tìm kiếm bằng chứng mới, mà là cách để họ tìm thấy những nhóm người giống mình. Họ có thể kể chuyện, trao đổi ý tưởng và cùng chia sẻ cảm giác rùng rợn trước điều chưa biết.

"Các du khách tham gia tour săn ma vì muốn nhìn thấy ma. Nhưng khi đến đó, họ nhận ra mình tìm thấy một cộng đồng ăn ý, nơi có người sẵn sàng lắng nghe họ mà không kỳ thị", Amy Bruni, chủ công ty du lịch Strange Escape kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình Kindred Spirits nói. Cô cũng tin rằng du lịch siêu sẽ còn phát triển mạnh và những người có niềm đam mê với chủ đề này chắc chắn chưa chịu ngừng lại. Họ sẽ còn tiếp tục khám phá trong tương lai.

Anh Minh (Theo CNN)