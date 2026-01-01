Những dự báo về thế giới từ 100 năm trước

Các nhà khoa học, kỹ sư từ năm 1926 đã dự báo nhân loại có thể xem tivi trên tàu điện ngầm hay vừa gọi điện vừa nhìn mặt nhau.

Trong cuốn "Tương lai" xuất bản vào tháng 3/1926, kỹ sư người Anh Archibald Montgomery Low đã dự đoán hành khách đi tàu điện ngầm trong tương lai sẽ được ngồi trên những chiếc ghế bành êm ái, cầm sách trên tay, đồ ăn nhẹ được phục vụ tận nơi.

"Tin tức và hình ảnh thời sự khắp thế giới được truyền bằng sóng không dây và hiển thị trên màn hình trong toa tàu", Low, người được gọi là "cha đẻ của hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến", viết.

Kỹ sư người Anh Archibald Montgomery Low tại London năm 1928. Ảnh: CBC

Vào tháng 12/1926, tiến sĩ Ernest Alexanderson, kỹ sư của tập đoàn General Electric, tuyên bố rằng truyền hình, những hình ảnh động được tạo ra bằng chùm sáng, không còn là giấc mơ xa vời. Các nhà nghiên cứu thời điểm đó tuyên bố đã đủ điều kiện để tạo ra công nghệ chuyển động hình ảnh trên màn hình cùng âm thanh.

Nikola Tesla, nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ gốc Serbia trong thế kỷ 20, năm 1926 cũng dự đoán về sự ra đời của điện thoại thông minh.

"Khi công nghệ không dây được ứng dụng hoàn hảo, toàn bộ Trái Đất sẽ biến thành một bộ não khổng lồ, mà thực tế đúng là vậy, khi mọi vật chất đều là các hạt cấu thành một tổng thể có nhịp điệu. Chúng ta có thể giao tiếp với nhau trong chớp mắt bất kể khoảng cách", ông nói.

"Không chỉ vậy, thông qua truyền hình và điện thoại, chúng ta sẽ nhìn thấy, nghe thấy nhau như thể đang gặp mặt trực tiếp. Thiết bị giúp chúng ta làm việc này đơn giản tới mức đáng kinh ngạc so với điện thoại hiện nay. Một người có thể mang gọn thiết bị này trong túi áo vest", Tesla dự đoán.

Vào tháng 8/1926, các nhà khoa học tập trung tại Viện Chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard, dự đoán đồng, chì và thiếc sẽ cạn kiệt sau vài thập kỷ. Nhưng "thời đại vật liệu tổng hợp đã đến, ngày thế giới thoát khỏi phụ thuộc vào nguyên liệu thô không còn xa nữa". Các nhà khoa học cho rằng có thể tạo ra vật liệu tổng hợp thay thế mọi thứ, từ gỗ trong xây dựng tới cao su.

Một nhà khoa học công tác tại Viện Công nghệ Massachusetts năm 1926 từng dự báo về nạn đói toàn cầu thảm khốc trong thế kỷ tới. Ông cho rằng tuần lộc có thể trở thành nguồn lương thực quan trọng nếu con người không tìm được phương pháp sản xuất và bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn.

Tháng 9/1926, một bài báo trên NYTimes dẫn lời một nhà sản xuất máy bay dự báo về những tiến bộ mới trong ngành hàng không sẽ khiến "máy bay an toàn hơn, chi phí hợp lý tới mức một người bình thường có ôtô cũng mua được máy bay".

Henry Ford giới thiệu chiếc máy bay Flivver một chỗ ngồi nhỏ gọn, sải cánh khoảng 6,7 m, trong ngày sinh nhật thứ 63 vào 30/7/1926. Ảnh: NYT

Các nhà khoa học, xã hội học năm 1926 cũng dự đoán tuổi thọ con người sau 100 năm sẽ cao hơn nhờ tiến bộ y học. 4 năm sau khi liệu pháp insulin được đưa vào điều trị bệnh tiểu đường tại Mỹ, bất chấp tin đồn rằng biện pháp này gây nguy hiểm, giới y bác sĩ năm 1926 tuyên bố số ca tử vong vì bệnh tiểu đường sẽ trở nên hiếm hoi nếu điều trị đúng cách. Một thế kỷ sau, hơn 8 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường vẫn sống nhờ liệu pháp insulin hàng ngày.

Hornell Hart, giáo sư xã hội học người Mỹ, trong bài báo hồi tháng 2/1926 dự đoán tuổi thọ trung bình của những người sinh sau năm 2000 sẽ trên 100 tuổi, gần gấp đôi so với tuổi thọ trung bình năm 1926.

"Trừ phi chúng ta phá hủy nền văn minh trong 75 năm tới, điều rất khó xảy ra, nhiều trẻ em sẽ có tuổi thọ lên tới 200 năm và đàn ông, phụ nữ sống trên 100 tuổi là chuyện bình thường nhưng thay vì nhăn nheo ốm yếu, họ vẫn tràn đầy sức sống", Hart nhận định.

Hồng Hạnh (Theo NYT, BI, Beacon Journal)