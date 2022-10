Những dự án giao thông thúc đẩy liên kết vùng

LONG AN- Tỉnh lộ 823D và 826E, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 50B... giúp tỉnh kết nối nhanh chóng đến TP HCM và các địa phương khác.

Đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển công nghiệp và trung tâm sản xuất của khu vực phía Nam, Long An đang đồng bộ các dự án giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam bộ với TP HCM và Đông Nam bộ. Những dự án giao thông quan trọng để thực hiện mục tiêu này bao gồm Đường tỉnh 823D và 826E.

Đường tỉnh 823D khởi công cuối năm trước, khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông kết nối Long An và TP HCM, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư, góp. Đây là trục mở mới có tổng chiều dài khoảng 14,2 km, mặt đường 6 làn xe, rộng 25m, nền đường rộng 40m. Tuyến bắt đầu từ điểm giao với đường mở mới Tây Bắc, huyện Bình Chánh, TP HCM. Điểm cuối tại nút giao vòng xoay Hậu Nghĩa, giao với Quốc lộ N2 - đường Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỉ đồng.

Tuyến đường có vị trí quan trọng khi đi ngang nhiều khu công nghiệp lớn tại Đức Hòa, kết nối TP HCM. Tuyến đường được đầu tư nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện hạ tầng, mở rộng mạng lưới giao thông vận tải, kết nối với các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên thông qua đường Chơn Thành - Đức Hòa, Quốc lộ 14,...

Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, dự án Đường tỉnh 826E (còn gọi là đường ấp 3 Long Hậu) được khởi công vào tháng 6/2022, điểm đầu giao với Đường tỉnh 826C và điểm cuối giao đường Khu công nghiệp Long Hậu, tổng chiều dài tuyến trên 2,7km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường rộng 40m, quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1,5m, vỉa hè rộng 8m, vận tốc thiết kế khoảng 60km/h, tải trọng 12 tấn.

Tuyến đường này kết nối với Quốc lộ 50, trục động lực Tây Nam (đường Phạm Hùng nối dài của TP HCM) đến Khu công nghiệp Long Hậu, đường Nguyễn Văn Tạo (TP HCM); đường Tân Tập - Long Hậu (đến Cảng Quốc tế Long An), Khu công nghiệp Hiệp Phước (TP.HCM). Theo Sở Giao thông Vận tải Long An, sau khi hoàn thiện và đưa vào khai thác, tuyến góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các khu, cụm công nghiệp, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, dự án còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến metro số 4, Quốc lộ 50B... đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những chính sách phát triển hạ tầng với mục tiêu tạo nên kết nối giao thương thuận tiện và nhanh chóng hơn giữa TP HCM với các tỉnh lân cận tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang...

Ngoài các dự án giao thông liên vùng, địa phương cửa ngõ Tây Nam Bộ cũng tập trung hoàn thiện các tuyến đường nội tỉnh. Đường tỉnh 830 được xem là trục động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ tại Long An. Đường này kết nối Đức Hòa với Cần Giuộc, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa của tỉnh. Khu vực hai bên trục đường này trở thành điểm đến của nhà đầu tư, hình thành và phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp sầm uất.

Theo Sở Giao thông Vận tải Long An, từ khi Đường tỉnh 830 được mở rộng, các xã vùng hạ Cần Đước được hưởng lợi lớn, người dân đi lại thuận tiện hơn; các dự án đô thị, dịch vụ, thương mại cũng phát triển.

Đường Vành đai TP Tân An được kỳ vọng thúc đẩy tốc độ đô thị hóa. Đến nay, diện mạo tuyến đường Vành đai TP Tân An đã được hình thành với chiều dài hơn 23km, rộng 33m, điểm đầu giao với ngã tư Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa), điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 1 - Đường tỉnh 833 (TP Tân An). Đường có vốn đầu tư 158 triệu USD, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, giảm tải cho Quốc lộ 1, xe container, xe tải lớn sẽ không đi vào trung tâm thành phố, tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Địa phương kỳ vọng quá trình đồng bộ hóa mạng lưới giao thông sẽ tạo ra sức bật cho kinh tế, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển công nghiệp. Hiện tại, tổng diện tích được quy hoạch để phát triển công nghiệp tại đây là 15.000ha, với 59 cụm công nghiệp (CCN) và 37 khu công nghiệp (KCN) đã được phê duyệt. Hiện có 22 KCN và 22 CCN đi vào hoạt động có tổng diện tích khoảng 4.000ha. Trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 9,8 tỉ USD.

Hoài Phương